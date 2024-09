Alina Popa (OMV Petrom) la Quarterly Report: ”Avem o politică de dividende foarte competitivă. Investițiile au rate de rentabilitate de minim 10%”

Alina Popa, Director Financiar OMV Petrom, a participat la cea de-a cincea ediție Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille și de sponsorul principal OMV Petrom, ce a avut loc marți, 10 septembrie, la ONE Tower. Alina Popa a vorbit pe scena conferinței despre strategia de transformare pe care o are compania până în anul 2030, care se bazează pe trei piloni principali.

Alina Popa a punctat că OMV Petrom este a doua cea mai mare companie listată la BVB și a trecut în revistă cele trei segmente de activitate.

”Suntem a doua cea mai mare companie listată la Bursa de Valori București și de asemenea suntem cea mai mare companie integrată de companie din România, dar și din Sud-Estul Europei. Avem trei segmente de activitate: explorare și producție, rafinare și marketing, gaze și energie. În primul segment explorăm și producem țiței și gaze, într-o proporție aproximativă de 50-50%. Avem rezerve dovedite - 400 de milioane de barili, avem o producție de 41 de milioane de barili în fiecare an, cu aproximație. Țițeiul pe care îl producem în acest segment se mută în segmentul de rafinare și marketing. Avem Rafinăria Petrobrazi - 4,5 milioane de tone. Țițeiul produs în România nu este suficient, mai importăm aproximativ 30% din țițeiul necesar pentru a procesa în Petrobrazi. Avem aproximativ 800 de benzinării - Petrom și OMV, cu 5 milioane de tone în medie vânzări de produse rafinate pe an. Segmentul de gaze și energie are centrala de la Brazi, e o centrală care arde gaz să producă electricitate și, de asemenea, cumpără și vinde gaz și electricitate atât din producția internă, cât și de la terți”, a explicat Alina Popa pe scena Quarterly Report.

Strategia de transformare OMV Petrom

Alina Popa a vorbit despre strategia de transformare a OMV Petrom, bazată pe trei piloni principali. Directoarea financiară a companiei a declarat că pilonii mizează pe ”o disciplină de capital foarte importantă, care asigură rentabilitatea investițiilor, dar și politica de dividende solidă”.

”Referitor la planurile noastre de viitor, avem o strategie de 2030 de transformare, o transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon. Această strategie are 3 piloni principali:

1. Pilonul tradițional. Optimizarea afacerii existente, tradițional, companie de petrol și gaze, o optimizăm, o eficientizăm.

2. Dezvoltarea regională a gazelor naturale. Aici vorbim de proiectul Neptun.

3. Tranziția către emisii de carbon zero. Aici vorbim de regenerabile, de bio-combustibil, de noile resurse ale viitorului”, a explicat Alina Popa.

Mai apoi, directoarea financiară a OMV Petrom a detaliat la ce se referă fiecare pilon în parte. În 2023, profitul companiei vine din zona tradițională, însă planul este ca în 2030 jumătate din profit să provină din proiectul Neptun Deep și din investițiile în zona cu emisii reduse și zero de carbon.

”Produsele noastre tradiționale sunt țițeiul, combustibilii, energie bazată pe gaze naturale, apoi avem gazele naturale care vor veni din al doilea pilon, respectiv din Marea Neagră, de la mare adâncime, iar apoi produsele noi - energie regenerabilă, biocombustibili, soluții alternative pentru mobilitate, dar și hidrogen, captare și stocare de carbon.

Dacă ne uităm la profitul nostru, 100% din profitul nostru în 2023 vine din zona tradițională. În 2030, doar jumătate din acest profit va veni din zona tradițională. Asta înseamnă că cealaltă jumătate din profitul din 2030 va veni din lucruri care nu există astăzi, din proiectul Neptun și din investițiile semnificative în zona cu emisii reduse și zero de carbon. Dacă ne uităm la investiții, 87% din investițiile din 2023 erau în zona tradițională, respectiv sonde, foraje, rafinărie. Acestea se transformă și vedem doar 45% în perioada 2022-2030 sunt din această zonă, 35% mergând în zona de verde, respectiv proiecte cu emisii reduse și zero de carbon”, a mai punctat Alina Popa.

Neptun Deep - un proiect major pentru România

Alina Popa a vorbit de asemenea despre Neptun Deep, un proiect foarte important pentru România, atât din perspectiva economică, cât și strategică. De asemenea, a spus că totul este în grafic, astfel că, în 2027, am putea avea prima moleculă de gaz de la mare adâncime de la Neptun.

”Neptun Deep este un proiect deosebit de important pentru România, pentru OMV Petrom, pentru Romgaz. Este un proiect cu o importanță deosebită atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere strategic. România va deveni exportator de gaze naturale, este o resursă de gaze naturale în Europa, Europa are nevoie de gaze naturale, deci o importanță fundamentală strategică, dar și economică pentru țara noastră și pentru OMV Petrom. Proiectul este pregătit, în grafic pentru a avea prima moleculă de gaz de la mare adâncime de la Neptun în 2027. Am atribuit contractele principale, suntem în grafic atât din perspectiva termenelor, cât și din perspectiva costurilor”, a explicat directoarea financiară a OMV Petrom.

Investiții în zona verde

Investițiile în zona verde reprezintă un alt segment pe care mizează OMV Petrom: ”Să vorbim și despre investițiile în zona verde, de 3,7 miliarde de euro. Prin comparație, partea de Neptun aferentă OMV Petrom este de 50%, adică două miliarde de euro. În zona de proiecte emisii reduse și zero de carbon, vorbim de 3,7 miliarde. Acești bani bugetați sunt pentru electricitate din surse regenerabile, biocombustibil, hidrogen, noi tehnologii, dar și mobilitate electrică alternativă”.

OMV - cea mai intensă perioadă investițională din istoria recentă

Alina Popa a dezvăluit că OMV Petrom intră astfel în cea mai intensă perioadă investițională din istoria recentă, iar toate aceste investiții au rate de rentabilitate de minim 10%.

”OMV Petrom intră în cea mai intensă perioadă investițională din istoria sa recentă, cu o dublare a investițiilor în următorii 5 ani. Dacă ne uităm în intervalul 2019-2023, aveam undeva la 0,8 miliarde de euro pe an. Vom crește la 1,7 miliarde de euro pe an, în intervalul 2024-2026, sigur, cu Neptun, dar și cu investiții semnificative în zona sustenabilă, zona verde.

Toate aceste investiții au niște rate de rentabilitate de minim 10%. Ca o investiție să aducă rentabilitatea necesară, disciplina de capital este esențială. Vedem că este minim 10% în zona verde și peste 12% în celelalte zone. Avem o performanță financiară solidă, un istoric în acest sens. Aproximativ 1,2 miliarde de euro pe an, în intervalul 2019-2023, iar în intervalul 2027-2030, în medie, undeva la 1,4, 2030 fiind peste 1,5”, a mai spus directoarea financiară a OMV Petrom.

Politică de dividende foarte competitivă

OMV Petrom are și o politică de dividende foarte competitivă, susține Alina Popa, care este formată din două componente: ”Suntem mândri să spunem că avem o politică de dividende foarte competitivă, ea are două părți: prima parte se referă la un dividend de bază, care este progresiv, asta înseamnă că dividendul de bază este mai mare decât în anul precedent, și aici dăm o îndrumare care zice 5-10% creștere pe an. A doua parte se referă la un dividend special, care are un caracter discreționar, adică în funcție de situația pe piață, de performanța financiară, de investiții. Am venit anul acesta cu o îndrumare privind aceste dividende, care practic încearcă să dea mai multă siguranță și încredere investitorilor, care spune minim 40% din cash flow-urile operaționale vor fi acordate drept dividende. Minim 40%, indicând un interval între 40 și 70%, și o medie, pe toată perioada strategiei (2022-2030) de 50%. Considerăm că această politică de dividende este extrem de competitivă, noi am făcut comparații pe ultimii doi ani cu companiile similare din industria noastră, stăm mult mai bine atât din perspectiva randamentului pe dividende, cât și din perspectiva distribuției ca pondere în rezultatul operațional, în cash flow-urile operaționale”.

În încheiere, directoarea financiară a OMV Petrom a spus care sunt cele patru mesaje cu care ar dori să rămână urmăritorii: ”Aș vrea să rămâneți cu patru mesaje principale din ce v-am spus. Primul ar fi că suntem o companie integrată de energie și avem cea mai mare resursă de gaze naturale offshore din Uniunea Europeană, avem fluxuri de numerar în creștere și o profitabilitate solidă, distribuim dividende competitive în același timp, chiar dacă creștem și investim semnificativ, și ne transformăm, ca și companie, pentru un viitor cu emisii scăzute de carbon”.

(Momentul integral OMV Petrom poate fi urmărit în intervalul 1:07:13 și 1:18:46. De asemenea, Alina Popa a participat și la discuția din cadrul panelului ”Top performeri din energie la BVB, care poate fi urmărită în intervalul 1:18:49 și 1:55:00)

