Alina Popa (OMV Petrom) la Quarterly Report: „Neptun Deep avansează și progresează foarte bine, conform graficului”

Numită în presa de specialitate „cel mai puternic CFO din România”, Alina Popa, CFO al OMV Petrom, a participat la cea de-a noua ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii listate de BVB, marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, din 9 septembrie. Popa a oferit detalii participanților la eveniment despre parteneriatele și planurile de investiții ale companiei, actualizări privind proiectul de anvergură Neptun Deep, perspectivele legate de profitabilitatea și valoarea acțiunilor OMV Petrom la bursa din București, dar și ce anume menține OMV Petrom pe linia de plutire în ceea ce privește atractivitatea companiei pentru investitori.

În prezentarea realizată la Quarterly Report, Alina Popa a început prin a detalia ultimele noutăți cu privire la cel mai mare proiect de gaze naturale din Europa și Uniunea Europeană, și anume Neptun Deep. „Acest proiect este deosebit de strategic pentru OMV Petrom și pentru România. Vom avea mai multe gaze naturale decât este necesar pentru țara noastră. Vom putea să fim într-o poziție deosebit de importantă din punct de vedere strategic în Europa, în acest moment, și de asemenea cu toate beneficiile economice aferente.

Neptun Deep avansează și progresează foarte bine, conform graficului de timp, conform planului și din perspectiva bugetului, astfel că pot să reconfirm că vom avea gaze naturale de la mare adâncime din Marea Neagră în anul 2027. Deja forăm în Marea Neagră la mare adâncime acum, am început să ne ocupăm de activitățile de marketing, deci totul merge foarte bine. Tot în zona Mării Negre, am anunțat un parteneriat în Bulgaria cu NewMed Energy, care este în faza de foraj de explorare și ne pregătim să lansăm o sondă de explorare în trimestrul IV din anul acesta. Acest zăcământ se află în vecinătatea proiectului Neptun Deep, în partea de sud, în apele teritoriale bulgărești”, a declarat CFO-ul OMV Petrom.

Mergând mai departe pe zona de energie verde regenerabilă, Alina Popa a oferit mai multe detalii despre un alt proiect de extindere în Bulgaria, după semnarea unui alt parteneriat 50-50% în proiectul Gabare, de 400 MW, un proiect de fotovoltaice. Practic, a explicat aceasta, peste proiectele anunțate deja de companie în România, OMV Petrom deține în prezent și 800 MW în construcție. „Am anunțat parteneriatul cu Renovatio și cel cu CE Oltenia, deci sunt foarte multe proiecte în desfășurare, de 800 MW în construcție și 700 MW în producție. Pe partea de biocombustibili și e-mobilitate, am anunțat o decizie de investiții semnificativă în proiectul SAF/HVO, combustibil sustenabil pentru aviație și HVO, un fel de biodiesel sustenabil. Am început construcția și aici, iar proiectul se estimează a fi gata în 2028. În ceea ce privește punctele de încărcare, la finalul trimestrului II, avem 1.000 de puncte de încărcare în portofoliul OMV Petrom”, a mai precizat Alina Popa.

OMV Petrom a aprobat și a plătit în iunie dividendul de bază 0,0444, ceea ce înseamnă o creștere de 7,5% față de anul precedent. Reprezentanta companiei a clarificat că urmează ca investitorii să fie anunțați în cazul în care va exista sau nu un dividend special până la finalul lunii septembrie. „Politica noastră de dividende presupune un dividend de bază progresiv care crește de la an la an undeva între 5 și 10% – anul acesta 7,5% – și un dividend special, dacă avem un context favorabil pe piață și dacă progresăm cu planurile noastre de investiții conform graficului”, a clarificat Alina Popa, pe scena Quarterly Report.

În primele șase luni ale anului, în contextul în care o treime din carburanții din România, din vânzările de produse rafinate consumate în țară, dar și aceeași proporție din totalul gazelor naturale din consumul intern vin de la OMV Petrom, precum și 8% din electricitatea produsă la noi în țară, profitul net al companiei este de 2,1 miliarde de lei, cu investiții de 3,3 miliarde de lei și contribuții la bugetul de stat al României aproape de suma de 8 miliarde de lei. „Astfel suntem cel mai mare investitor din România, care se află în cea mai intensă perioadă investițională din istoria noastră de 20 de ani după privatizare și suntem cel mai mare plătitor de taxe și impozite directe și indirecte către bugetul de stat. Mergând un pic mai în detaliu legat de primele șase luni, ce vedem este că avem o performanță financiară bună într-un context dificil.”

Reprezentanta companiei a pus accentul pe faptul că piața se află într-o perioadă de volatilitate ridicată, din cauza prețurilor scăzute ale țițeiului față de primele șase luni ale anului precedent, dar și pe fondul unor dificultăți mari pe segmentul de gaze și energie din România.

„Din cauza unor modificări legislative care s-au desfășurat, am avut o pierdere pe primele șase luni ale anului 2025 și am avut mentenanțe planificate în toate segmentele de activitate. A fost o perioadă dificilă, dar cu toate acestea o performanță pe total solidă de peste 2 miliarde de lei. Mai mult decât atât, deși profitul a fost mai mic cu 20%, vedem că investițiile au fost mai mari cu 37%. Aflându-ne în această perioadă intensă investițională, avem o disciplină foarte strictă a costurilor. Într-un mediu volatil, cu o inflație în creștere, orice companie responsabilă trebuie să se asigure că este foarte disciplinată atât pe partea de costuri operaționale, cât și în ceea ce privește costurile capitalizate”, a mai completat Alina Popa.

Care sunt avantajele investiției în OMV Petrom. Prioritățile companiei pentru restul anului și perspectivele de creștere a randamentului acțiunilor pe BVB

Alina Popa a amintit participanților la Quarterly Report că OMV Petrom este o companie integrată de energie, care dezvoltă cea mai mare resursă de gaze offshore din Uniunea Europeană. „Cash-flow-urile noastre se află în creștere și avem o profitabilitate solidă, precum și distribuții de dividende foarte competitive. Chiar dacă ne aflăm în cea mai intensă perioadă investițională, așa cum am amintit, nu facem acest lucru prin afectarea acționarilor noștri, astfel că promitem dividende competitive. (...) Dacă compania produce cash-flow-uri operaționale, jumătate sunt oferite investitorilor și jumătate sunt investite în companie, pentru viitorul acesteia”, a completat Popa, amintind și că firma se află într-un proces de transformare pentru un viitor cu emisii scăzute de carbon.

În plus, într-un interviu separat acordat jurnaliștilor Ziare.com, în cadrul evenimentului, Alina Popa a clarificat faptul că, după ce OMV Petrom a încheiat prima jumătate a anului cu 53% din ținta bugetată pentru profitul net deja realizată, pentru a doua parte a anului, investițiile detaliate în timpul prezentării rămân prioritare, pe lângă eficiența operațională și optimizare, într-un mediu extrem de volatil, cu inflație în creștere. „Trebuie să ne asigurăm că avem procese cât mai simple, automatizate, și lucrăm în toate diviziile noastre de activitate, în așa fel încât să le eficientizăm. Modificările fiscale și legislative sunt totodată pe agenda noastră, fiindcă suntem cel mai mare plătitor de taxe și impozite din România. Urmărim cu mare atenție modificările și sperăm ca acestea să nu afecteze investițiile.”

Întrebată, totodată, în cadrul evenimentului, de ce OMV Petrom nu înregistrează profit în activitatea de vânzare de energie electrică și gaze naturale în momentul de față, Alina Popa a explicat că prețul la electricitate a fost plafonat la un preț maxim, prețul la gaz fiind liber. „Prețurile la gaz au crescut foarte mult, centrala noastră care produce electricitate o produce pe bază de gaze naturale și astfel am fost în situația în care prețurile la gaz, materie primă, fiind foarte mari, am înregistrat pierdere. După 1 iulie 2025 acest lucru s-a schimbat. Suntem, practic, într-o situație de liberalizare. În continuare este destul de dificil, însă sperăm să recuperăm în a doua jumătate a anului, să avem o situație financiară îmbunătățită și în acest segment de activitate”, a declarat CFO-ul OMV Petrom.

Puteți urmări prezentarea completă și Q&A-ul pentru OMV Petrom, alături de celelalte prezentări, discuții și intervenții din cadrul celei de-a noua ediții a Quarterly Report, mai jos:

