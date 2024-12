Jean Dumitrescu (Aquila Part Prod Com) la Quarterly Report: „Optimizarea permanentă cred că este o obsesie la noi în organizație”

Jean Dumitrescu, Director Relația cu Investitorii la Aquila Part Prod Com FOTO Ziare.com / Quarterly Report

Jean Dumitrescu, Director Relația cu Investitorii la Aquila Part Prod Com, a participat miercuri, 27 noiembrie, la cea de-a șasea ediție a Quarterly Report, evenimentul organizat de Ziare.com, împreună cu partenerul principal Tradeville, pentru companiile listate la Bursa de Valori București. Dumitrescu a oferit panelului și participanților la eveniment mai multe detalii despre strategia de diversificare a portofoliului aplicată de Aquila, precum și de modul în care o companie care rulează peste 11.000 de articole de retail a reușit să-și optimizeze operațiunile și să maximizeze costuri cu ajutorul automatizărilor și al inteligenței artificiale.

Aquila a înregistrat în primele nouă luni ale anului venituri mai mari cu 20%, însă s-a văzut o diminuare a profitului net, achizițiile realizate în 2024 contribuind cam 5% pe partea de încasări. Despre aceste cifre, Jean Dumitrescu a declarat că povestea de anul acesta începe cu împlinirea a 30 de ani de activitate, ceea ce arată o maturitate a companiei și o dezvoltare continuă, atât organic, cât și prin achiziții. „Aș zice să ne uităm la anul acesta din două perspective. Din perspectivă financiară, am avut venituri mai mari cu 20%, dar un profit mai mic, pe de o parte din cauza impozitului de 1% la venituri în loc de 16% la profit și ceva din creșterea costurilor cu angajații, însă pe EBITDA am avut o creștere de 7% și, dacă ne uităm pe ultimii 5 ani, am dublat EBITDA la 5 ani și avem în continuare un obiectiv de creștere de a dubla EBITDA din 2021, de la listare, în următorii 5 ani și ne ținem de asta,”

Ads

Jean Dumitrescu a dorit să ofere mai multe detalii despre companie și din perspectivă operațională, totuși, deoarece „cifrele sunt interesante, dar ar trebui sprijinite din operațiuni. Pe de o parte, această creștere a fost susținută de focusul nostru pe canale în care vedem potențial. Am avut un plus de 34% pe HoReCa – ne place canalul acesta, avem o echipă dedicată, vedem roade trimestru de trimestru și an de an. Mai mult de atât, după o optimizare a portofoliului anul trecut, am crescut pe retailul modern, adică pe marile lanțuri cu 37%, deci și mai mult. Am crescut în sectorul de benzinării cu 27%, deci motoarele acestea și echipele dedicate (dintr-un total de 500 de oameni) au adus, bineînțeles, performanță. Însă această performanță nu înseamnă doar creșteri la nivel de venituri, ci și o serie de optimizări, eficientizare și digitalizare.

În momentul acesta, acoperim peste 90% din retail, suntem în Top 3 jucători din HoReCa, însă totul trebuie permanent optimizat și asta încercăm să facem tot timpul, după cum am comunicat și investitorilor, fiind și vorba despre încrederea pe care o au în noi – ca echipă de management – și în modelul nostru de business”, a explicat Dumitrescu.

Ads

În ceea ce privește strategia Aquila pe sustenabilitate, compania s-a aflat pe lista scurtă a premiilor ARIR pentru categoria de sustenabilitate, iar pentru o companie care s-a listat acum 3 ani la Bursa de Valori București, este o motivație suplimentară, a menționat Jean Dumitrescu.

„Am făcut ceea ce am promis: achiziția celor două companii Parmafood și Romtec Europa, acestea venind ca un plus atât în rezultatele financiare, cât mai ales în diversificarea portofoliului de produse. Am completat totodată portofoliul cu o serie de vinuri din Italia foarte interesante de la Parmafood și, pe de altă parte, lichide de parbriz, șervețele și alte soluții de curățare auto pentru canalul de benzinării, prin achiziția Romtec.”

Evoluția acțiunilor Aquila: Creștere de aproape 40% în 2024, în top 5 al aprecierilor din indicele principal BET

Din anumite puncte de vedere, menționează Jean Dumitrescu, nu a fost un an excepțional pentru Aquila, deși a fost un an de creștere pentru prețul acțiunilor, de circa 38% în 2024, „dar am fost și anul trecut în top 5 performeri în indicele BET; având o creștere de 65%.

Ads

Sună foarte atrăgător, dar înseamnă, în ultimă instanță, că piața, investitorii, ne-au primit foarte bine, au înțeles din ce în ce mai bine ceea ce facem, care este modelul nostru de business, care e strategia noastră și cum o implementăm, lucru care se vede în situațiile financiare și în ceea ce comunicăm către aceștia și către Bursa de Valori București. Succesul acesta cred că a venit pentru că ne-am îndeplinit întotdeauna promisiunile, am făcut achiziții, creștere organică acolo unde am comunicat că vom avea focus și vedem potențial în piață. Bineînțeles că asta întotdeauna va da încredere, pentru că, una peste alta, lăsând la o parte cifrele, încrederea se construiește prin validarea promisiunilor și prin performanță. Cred că asta am făcut anul acesta, atât în ceea ce privește rezultatele, cât și în ceea ce privește strategia cuplată de achiziții, dar succesul trebuie completat și de comunicare, care a fost suficient de bună încât investitorii să vadă că pot avea încredere. Au reacționat bine. Am încercat și să diversificăm baza de acționari, care s-a dublat de la listare și ne propunem în continuare să creștem în acest sens, pentru că ajută și la lichiditate”, a concluzionat Dumitrescu pe acest subiect.

Ads

Despre 2025, Jean Dumitrescu a menționat că strategiile de eficientizare și de creștere organică vor continua, pe de o parte. Pe de altă parte, achizițiile făcute se vor vedea din ce în ce mai bine în rezultate și vor începe să se vadă și efectele unor sinergii pe care le-a creat compania. „De exemplu, la Romtec, am reașezat costurile pe o bază profitabilă și am cuplat acest proces cu niște măsuri de creștere a vânzărilor, prin forța noastră de vânzări și prin adăugarea de noi produse. Se va vedea din ultimul trimestru și se va vedea mai pregnant anul viitor.

În ceea ce privește ParmaFood, va fi un proces mai de durată pentru că e o companie mai mare cu un portofoliu mai mare de produse, însă deja forța noastră de vânzări cunoaște produsele, a început să vândă adițional, iar acest lucru se va vedea din ce în ce mai bine anul viitor. La toate acestea însă se adaugă strategia noastră de creștere prin achiziții în continuare. Nu ne oprim aici. Deja suntem într-o fază avansată în negocieri cu altă companie. Avem de ofertă neangajantă, due dilligence, analiză, am lansat deja o ofertă angajată și urmează să vedem în ofertele finale dacă se vor finaliza și cât de repede, însă ne propunem și pentru anul viitor o altă achiziție.

Ads

Acest potențial de creștere, validarea strategiei, pot sprijini creșterea acțiunilor și anul viitor. Se tot întâmplă niște lucruri în jurul nostru și vom vedea cum ne vor influența, dar suntem pozitivi. Macroeconomia din România și cea de la nivel internațional influențează, evident, și businessul nostru, și al tuturor. Toți jucăm într-un context global, dar avem motoare de creștere și inclusiv analiștii celor patru companii de analiză cu care avem acoperire văd la noi potențialul acesta de creștere. Așa că nu e doar părerea mea subiectivă”, a detaliat reprezentantul Aquila Part Prod Com.

Progresele în aria digitalizării și sustenabilității la Aquila în 2024

Aquila a publicat un raport de sustenabilitate, prilej cu care compania a anunțat că a redus amprenta de carbon cu peste 12% și cantitatea de deșeuri cu peste 10%. „Sunt niște lucruri concrete pe care le-am făcut, legate de o anumită disciplină operațională și de felul în care consumăm combustibil, precum și tipul de combustibil consumat. Atunci când te uiți la sustenabilitate, te uiți la o poză cu privire la operațiunile tale, la ce se poate face pentru diminuarea eventualului efect negativ și la creșterea efectului pozitiv, inclusiv la nivel de comunitate. Avem o rețea de depozite și angajați în toată țara, influențând astfel comunitățile locale. Iar acolo încercăm să intervenim, inclusiv prin echipe de voluntari.”

Ads

În privința digitalizării, Jean Dumitrescu a explicat concret ce înseamnă acest proces la Aquila. „M-aș referi în primul rând la partea operațională, unde două lucruri ne ajută foarte mult. În zona aceasta de depozitare, avem un program de management al depozitării care, în baza unor studii și a unei calibrări a experienței noastre, eficientizează felul în care folosim depozitele – optimizează numărul de locații pe care îl folosim, locul în care ducem marfa la raft și trasabilitatea, precum și felul în care persoana care trebuie să pregătească marfa merge printre rafturi și navighează cele peste 100 de mii de metri pătrați la nivel național de depozite.”

Dumitrescu a mai explicat că programul de management al depozitelor optimizează și felul în care sunt aranjate produsele astfel încât să fie mai aproape cele care au o rotație mai mare, să fie la parter cele care trebuie luate mai repede, pentru că au o mișcare mai bună la clienți. Apoi, digitalizarea se mai aplică și în ceea ce privește clienții finali. „Mai sunt percepții că noi facem un gen de intermediere, depozitare, transport. Nu. Noi vindem produse, de unde și cifra asta de afaceri – deja, cu achizițiile de anul acesta, vindem aproape 11.000 de articole.”

Ads

În zona de livrare, digitalizarea ajută modul în care se alocă marfa pe mașini. „Încărcarea este optimă și ține cont de clienții cărora urmează să livrăm și marfa să fie aranjată cum trebuie. Optimizăm rutele de livrare, pentru că, în funcție de traseul pe care merge marfa, se consumă mai puțin timp și combustibil, avem nevoie și de mai puțini oameni. Toate lucrurile acestea sprijină, până la urmă, o operațiune mai eficientă, o productivitate mai bună.”

Suplimentar, Aquila a implementat o soluție cu inteligență artificială ce le permite agenților de vânzări care se duc înspre retailul tradițional să petreacă acolo mai puțin timp, în contextul în care, cu ajutorul e-vision recognition (n.r. eng. recunoaștere vizuală electronică) produsul este recunoscut cu telefonul, informația merge în sistem, iar în spate există un grafic prin care agentul de vânzări vede, pe fiecare produs, câte produse ar trebui să fie, ce poziție are la raft și ce cantitate poate regăsi. „Am extins soluția aceasta la peste 300 de oameni anul acesta și ajută, bineînțeles, agenții de vânzări să facă și alte lucruri mai bine, mai repede.”

Oficialul Aquila a menționat că firma urmează să implementeze un proiect de automatizare în depozit la Dragomirești. „Este vorba de un proiect care înseamnă niște benzi transportoare care să ducă produsele automat către zona de descărcare/încărcare a mărfii ca să plece la clienți, dotate cu camere video care văd 3D produsul, îl recunosc, se duce în sistem și, în felul acesta, avem trasabilitate și un control mai bun, dar și beneficii în zona de reducere de costuri și viteză de execuție. Când viteza de execuție crește, productivitatea crește foarte mult și o serie de costuri vor putea fi reduse. Efectele sunt și pe operațiuni, dar și la clientul final și în rezultatele financiare, pe care abia aștept să le pot explica mai mult și să se vadă în cifre”, a declarat Dumitrescu.

Aquila: perspective de creștere în următorii 3 ani

Potrivit directorului în Relația cu Investitorii, accentul pe optimizare este un proces permanent. „Așa suntem noi croiți, pe de o parte, și pe de altă parte, cred că asta înseamnă managementul de zi cu zi: optimizarea permanentă cred că este o obsesie la noi în organizație. Dar suntem și într-o industrie unde acest proces este necesar, pentru că există o presiune pe marjă. Din acest motiv încercăm să creștem brandurile proprii, care vin cu marjă mai bună.

Există un proces de consolidare, dar sunt perioade și perioade. Anul acesta am finalizat niște achiziții și, evident, ne-am ocupat în bună parte să identificăm mai bine procesele pentru a putea face niște sinergii și această apropiere de culturi de organizație, de fluxuri și așa mai departe. Însă nu aș zice că este vorba doar de optimizare. În ceea ce privește portofoliului, da, pentru că aici am ajuns la acel număr de 11.000 de produse. Însă suntem în continuare în căutări și în negocieri intense pentru noi companii de achiziționat, așa că este și vorba despre optimizare și de dividende. Întotdeauna am alocat un procent de 40% către dividende și de creștere, pentru că avem motoarele pentru așa ceva. Noi avem și spiritul acesta antreprenorial. Ne place creșterea, ne provoacă în permanență și asta vom continua să facem”, a încheiat Jean Dumitrescu.

Panelul complet „Top performeri la BVB”, la care a participat și Aquila, poate fi urmărit de la ora 03:02:00 în înregistrarea de mai jos.

Cea de-a șasea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, a avut loc miercuri, 27 noiembrie, la ONE Tower. Peste 53.000 de persoane au urmărit conferința online, iar în sală au fost prezenți fizic peste 100 de oameni. De asemenea, 15 companii de renume au luat parte la ediția 6 a Quarterly Report.

Ads