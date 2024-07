Remus Dănilă (BVB) la Quarterly Report: ”Legat de piața primară de listări, vedem un interes în creștere”

Remus Dănilă, Head of Business Development la BVB, la Quarterly Report 4 FOTO Ziare.com

Remus Dănilă, Head of Business Development la Bursa de Valori București (BVB), a participat la cea de-a patra ediție a Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB, conferință marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, ce a avut loc în 12 iunie.

În cadrul panelului dedicat ”Comunicare și performanță la BVB”, Remus Dănilă a dezvăluit că există un interes în creștere privind piața primară de listări.

”Legat de piața primară de listări, cu siguranță vedem o dezghețare și un interes în creștere. Sunt ceva companii cu care suntem în discuții, dar nu ne așteptăm neapărat la ceva de mari dimensiuni, acolo poate e un pic mai mult de muncă, așa că poate în 2025, 2026.

Avem speranță în Maib, dar cu siguranță timing-ul e bun, iar Premier Energy a arătat din nou că piața este foarte solidă pe demand. Am avut foarte mult interes din partea investitorilor de retail, interes foarte solid din partea instituționalilor și cred că acest lucru este remarcat de posibilii emitenți. Vedem deocamdată doar discuții, tentative, începuturi de drum și cu companii străine care se uită spre Bursa de Valori București pentru posibile runde de finanțare. Când vorbesc de străine nu mă refer doar la Republica Moldova”, a explicat Remus Dănilă la Quarterly Report.

Întrebat cât de pregătiți sunt investitorii români pentru introducerea Contrapărții Centrale, reprezentantul BVB a recunoscut că ”va fi un proces lung”.

”Trecând la subiectul derivatelor și cât de pregătiți vor fi investitorii, va fi un proces lung. Autorizarea și procesul de educare a investitorilor, dar și construirea unei baze de investitori care să se uite activ zilnic la oportunitățile de pe derivate vor fi procese lungi. Nu vorbesc doar de investitori individuali, pentru că vedem din ce în ce mai mult că avem o bază foarte puternică de investitori value și poate mai puțini speculatori pe BVB, ceea ce e o mare schimbare față de anii mei de început la bursă, 2007 – 2008, când fiecare căuta small cap-uri pe Nasdaq (n.r. end. small cap value stocks – acțiuni cu capitalizare redusă), care să se ducă cu 15% cinci zile la rând. Erau alte vremuri. Acum baza de investitori locală cred că e mult mai educată și mult mai orientată spre termen lung. Va trebui să construim un ecosistem de investitori și va trebui să existe și un ecosistem de insitituționali care să fie activ pe piața de derivate, fie că vorbim de arbitrajori, de speculatori sau shorteri, va fi un proces de lungă durată.

Dacă în cele din urmă ajungem să avem un short squeeze pe BVB și ceva comparabil cu GameStop, aș zice că ar trebui să sărim în sus de bucurie, fiindcă ar arăta că piața locală chiar e dezvoltată”, mai spune Remus Dănilă.

Referitor la cazurile în care fondurile de pensii ajung la limita deținerilor la care au voie, reprezentantul BVB a declarat că este firesc să existe aceste limite.

”Activele fondurilor de pensii, din datele noastre, după cea mai recentă creștere a contribuțiilor, cresc undeva la 2,5 miliarde de euro net, acestea ar fi inflow-urile nete anuale. S-a creat poate o situație deosebită pentru că în ultimul an bursa a crescut și, în principal, cele mai importante ponderi din portofoliul lor au crescut mai repede decât au crescut activele.

Ne dorim ca Bursa să supraperformeze creșterea activelor fondurilor de pensii în perpetuitate. Probabil nu se va întâmpla în perpetuitate, deci cu siguranță la un moment dat, se va ajunge în situația în care activele lor cresc, dar bursa nu mai crește. Sau poate vor fi corecții sau scăderi mai accentuate într-un orizont de timp, deci este posibil să vedem aceste tranzacții refăcute, acea pondere de 5% acum să devină 4%, obligațiunile să crească, atunci existând potențial de cumpărare. În principiu, este un comportament normal.

Din perspectiva personală, dând la o parte haina de BVB și punându-mi haina de contribuabil la sistemul de pensii ca majoritatea celor din sală, mi se pare firesc să existe aceste limite. Ca persoană care are economii pentru pensie investite de către un fond de pensii privat, îmi doresc ca riscurile să fie ținute sub control, iar această limită de deținere per poziție și per emitent este un instrument de risc care nu a fost inventat nici de departe în România și care mi se pare firesc. Nu văd motive de îngrijorare sau un motiv să ne dăm peste cap pentru a modifica ceva”, a mai spus Remul Dănilă la Quarterly Report.

(Panelul integral ”Comunicare și performanță la BVB” poate fi urmărit între 1:58:45 și 2:23:54)

