Peter de Boer (DN Agrar) la Quarterly Report, despre succesul agriculturii circulare: „Singura cultură vândută anul acesta în afara grupului a fost floarea-soarelui”

Peter de Boer, Director Relația cu Investitorii la DN Agrar, cea mai mare fermă zootehnică integrată din România, a participat miercuri, 27 noiembrie, la cea de-a șasea ediție a Quarterly Report, evenimentul organizat de Ziare.com, împreună cu partenerul principal Tradeville, pentru companiile listate la Bursa de Valori București. De Boer a detaliat stadiul în care se află investițiile DN Agrar în prezent, mai ales în ceea ce privește diversificarea portofoliului de producție către compost și biometan.

În finalul discuției cu moderatorii, acesta s-a declarat optimist în ceea ce privește piața de lactate și prețurile care se anunță a fi relativ stabile în perioada următoare, în pofida fluctuațiilor economice în general.

DN Agrar, cei mai mari producători de lapte din țară și lideri în agricultura circulară

„În prezent, suntem cel mai mare producător de lapte din România. Avem aproape 300 de angajați, gestionăm peste 7.000 de hectare în cadrul grupului și încă 3.000 de hectare în afara acestuia. În momentul de față, producem peste 170.000 de litri de lapte pe zi, iar în curând vom ajunge la 200.000 de litri pe zi. Strategia noastră este să ne dublăm capacitatea până la finalul anului 2027, ceea ce înseamnă o producție de aproximativ 300.000 de litri pe zi. În 2028, ne propunem să depășim 100 de milioane de litri anual, devenind astfel cel mai mare producător de lapte din Uniunea Europeană, inclusiv Regatul Unit”, a explicat de Boer.

Activitatea DN Agrar este axată pe agricultura circulară, ceea ce înseamnă că majoritatea hranei pentru animale în cadrul este produsă în cadrul fermelor. „Singura cultură pe care am vândut-o anul acesta în afara grupului a fost floarea-soarelui, iar restul rămâne pentru utilizare internă. De asemenea, folosim gunoiul de grajd produs de vacile noastre pentru a fertiliza solul, reducând astfel necesitatea îngrășămintelor chimice. Acest model ne permite să contribuim la sustenabilitatea agriculturii.”

DN Agrar este o companie listată de trei ani pe Bursa de Valori București, iar până acum a înregistrat o creștere semnificativă: „Strategia noastră rămâne aceeași: să ne dublăm activitatea până la sfârșitul anului 2027, iar în 2028 să atingem o producție anuală de peste 100 de milioane de litri de lapte”, a completat reprezentantul firmei, pe scena Quarterly Report.

Grupul cuprinde patru ferme: Apold, Lacto Agrar, Cut și Prodlact. Ultima este destinată tineretului bovin. „La ferma Apold, mulgem aproximativ 400 de vaci pe oră, iar în general animalele noastre sunt mulse de trei ori pe zi.” În prezent, compania deține ferme în județele Alba, Sibiu și Hunedoara, iar obiectivul de anul acesta este producția a 60 de milioane de litri de lapte, obiectiv care, după declarațiile lui Peter de Boer, compania este pe cale să-l atingă în curând. „Până la sfârșitul anului, vom depăși ușor această estimare”, a punctat acesta.

Rezultate financiare și investițiile de diversificare ale DN Agrar: Fabrica de compost și contractul cu Black Sea Oil & Gas pentru producția de biometan

Rezultatele financiare publicate recent arată o stabilitate pentru anul acesta, explică de Boer. „Am înregistrat o creștere de 9% a cifrei de afaceri, datorată mai ales unei creșteri de 14% a cantității de lapte livrate. Totuși, profitul net a scăzut ușor, cu precădere din cauza deprecierii suplimentare de 20%, rezultat al reevaluării activelor intangibile pe care o efectuăm la fiecare trei ani.

În acest an, am făcut investiții semnificative în agricultura de precizie, utilizând drone pentru aplicarea pesticidelor și erbicidelor, care permit tratarea exactă a unor suprafețe mici din parcele mari, reducând costurile și impactul asupra mediului. Am achiziționat, de asemenea, utilaje care pot fertiliza și însămânța simultan, ceea ce scade costurile de însămânțare cu 40% și protejează sănătatea solului”, a mai punctat oficialul DN Agrar.

Acesta a amintit și de proiectul fermei Straja, care va deveni operațională la începutul anului 2025. Sunt deja finalizate grajdurile pentru 1120 de animale, în final aceasta putând să găzduiască aproximativ 5.000 de animale și va contribui puternic la creșterea producției, a mai detaliat managerul olandez. „O întrebare pe care o primim des se referă la diversificarea mai mare a clienților când vine vorba de producția de lapte. Industria procesării laptelui în România este puternic consolidată și nu e ușor să diversificăm portofoliul de clienți. Cu toate acestea, avem o strategie diferită de diferențiere pentru viitor.

De exemplu, tocmai am finalizat fabrica noastră de compost, care va produce 7.000 de tone de îngrășăminte organice anual. Acesta reprezintă o sursă nouă de venit, având un cost de producție de aproximativ 50 de euro pe tonă, în timp ce prețurile de piața românească se situează între 230 și 300 de euro pe tonă. Așadar, urmează să înregistrăm o marjă de profit consistentă pe acest segment. Mai întâi vom produce îngrășăminte organice pentru piața internă românească, urmând ca apoi să ne extindem către piața Uniunii Europene”, a mai clarificat de Boer.

Un alt proiect important este acordul semnat cu Black Sea Oil & Gas pentru producția de biometan, care va reduce emisiile fermelor cu 90%, explică reprezentantul DN Agrar. „Ne așteptăm ca acest proiect să genereze venituri de cel puțin 3-3,5 milioane de euro anual, diversificând astfel sursele noastre de venit și reducând dependența de vânzările de lapte la aproximativ 50%. În acest scenariu, producția de compost și biometan va ocupa celelalte 50 de procente din volumul de vânzări. Pentru producția de biometan suntem în faza de obținere a autorizațiilor, de achiziționare de terenuri și ne așteptăm ca execuția în sine să se finalizeze în circa doi ani și jumătate.”

Provocări legislative și așteptările fermierilor privind evoluția prețurilor lactatelor în 2025

Un obstacol important în realizarea proiectului de biometan este cadrul legislativ din România, care, spre deosebire de alte țări din UE, încă nu permite injectarea gazelor verzi în rețea. Totuși, guvernul actual are în vedere schimbări legislative, iar strategia națională prevede că, până în 2030, 5% din gazele injectate în rețea vor fi biometan, procent care va crește la 10% până în 2050, a punctat Peter de Boer.

„Până la sfârșitul anului 2027, vizăm să devenim cel mai mare producător de lapte din Europa, cu o producție de peste 100 de milioane de litri anual. În paralel, continuăm să dezvoltăm noi linii de afaceri, precum compostul și biometanul, și să explorăm noi oportunități prin achiziții și fuziuni.”

Întrebat de moderatorii Quarterly Report dacă bugetul pentru 2024 va putea fi atins, acesta a clarificat că va fi o provocare, dar cred că DN Agrar se va apropia de bugetul estimat: „Am analizat rezultatele pentru luna octombrie și acestea sunt deja o îmbunătățire semnificativă față de septembrie. Oricum, întotdeauna ne stabilim obiective ambițioase, astfel încât bugetul reprezintă mai mult o țintă. Ceea ce ne-a afectat în principal a fost valul de căldură, care a durat din luna mai până la jumătatea lunii septembrie, mult mai mult decât anul trecut. Acest lucru a avut un impact semnificativ asupra producției de lapte. În final, cred că am fi putut produce cu 4-5 milioane de litri mai mult – echivalentul a aproape o lună suplimentară de producție.

În plus, prețul nostru este format dintr-un preț fix și un bonus, bazat pe conținutul de grăsime și proteine din lapte. Valul de căldură a afectat și acești parametri, ceea ce a dus la un bonus mai mic. Cred că ne vom apropia de buget, dar ar putea exista o variație de aproximativ 10%.”

În ceea ce privește finanțările, proiectul Straja este finanțat de Exim Bank cu 9,2 milioane de euro, iar contribuția internă de 20% este deja acoperită. „Fabrica de compost am finanțat-o cu resurse interne. Pentru biometan, avem un contract de vânzare, deci nu este necesar să facem investiții majore – poate doar în camioane sau alte echipamente de transport. În cazul achizițiilor și fuziunilor (M&A), este posibil să apelăm la piețele de capital.”

În condițiile în care un trimestru bun sau prost depinde adesea de prețul laptelui, proiecțiile pentru anul 2025 ale DN Agrar arată o încredere în semnalele pozitive pe viitor ale pieței, în pofida volatilității din prezent.

„În ceea ce privește prețul laptelui, anul acesta am observat o volatilitate foarte mare. În primul trimestru, prețul laptelui a scăzut cu peste 20%, iar în al doilea trimestru, cu 10%. Per total, pentru primele nouă luni, am înregistrat o scădere de 4,9% a prețului mediu intern pe care l-am primit. Deci, încă nu suntem la nivelul de anul trecut. Totuși, în ultimele luni, am văzut o creștere semnificativă a prețurilor, iar până în ianuarie cel puțin, ne așteptăm la o creștere suplimentară.

Pe termen lung, vedem semne pozitive. Danemarca a încheiat recent un acord agricol care implică reducerea numărului de animale, ceea ce va duce la scăderea producției de lapte. În Țările de Jos, un alt exportator major, industria lactatelor este de asemenea în scădere. Astfel, estimăm că pe termen lung prețul laptelui va rămâne la un nivel mai ridicat, apropiat de cel actual. Până în aprilie, ne așteptăm la creșteri lente, iar vara, ca de obicei, vom vedea scăderi sezoniere, deoarece cererea este mai mică.”

Discuția a atins și evoluția acțiunilor DN Agrar, care au crescut cu aproximativ 20% anul acesta, deși s-au menținut într-un interval strâns. În acest sens, Peter de Boer s-a declarat cumpătat, precizând că „investițiile principale sunt deja alocate, deci trebuie să fim răbdători. Urmează să le implementăm în următorii doi ani. De exemplu, proiectul Straja a întâmpinat o mică întârziere. Fabrica de compost este finalizată, dar trebuie să o operăm eficient pentru a genera venituri. Producția anuală de 7.000 de tone va aduce beneficii începând cu anul următor, dar vânzările complete vor fi realizate probabil abia peste doi ani, ceea ce va aduce o schimbare majoră va fi producția de biometan. Ne așteptăm ca acțiunile să crească simțitor în aproximativ doi ani.

Am văzut și rapoartele analiștilor, care estimează prețuri între 1,78 și 1,86 euro, dar rămâne să vedem. Suntem subevaluați în prezent, dar cred că investițiile noastre vor aduce creșteri totuși creșteri. Așteptările noastre sunt susținute de creșterea stabilă a prețurilor la lapte și de proiectele aflate în derulare”, a concluzionat acesta.

Prezentarea DN Agrar și discuția care a urmat poate fi urmărită mai jos, începând cu ora 01:10:00 din înregistrare.

