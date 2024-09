Dorin Boerescu (2Performant) la Quarterly Report: ”Venitul mediu pe vânzare a ajuns la un euro. Anul trecut am făcut 3 milioane de vânzări”

Dorin Boerescu, CEO 2Performant Network, a participat la cea de-a cincea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, marți, 10 septembrie, la ONE Tower. CEO-ul companiei a vorbit pe scena conferinței despre rezultatele financiare, care au crescut pe toți indicatorii, despre proiectele mari pe care 2Performant s-a axat în ultimul an, dar și despre planurile de viitor.

”În seara asta o să vorbesc despre câțiva dintre indicatorii pe care i-am publicat recent în raportul nostru semestrial. O să aprofundez unul dintre indicatorii importanți, pe care îl urmărim cel mai mult, și o să spun pe scurt care sunt proiectele mari la care am lucrat anul acesta. Cifra de afaceri pe primele 6 luni a continuat să crească. Am adăugat aproape 3 milioane de lei la cifra noastră de afaceri. Și veniturile noastre operaționale au continuat să crească, nu cu aceeași viteză ca în anii anteriori, dar e temporar. Rezultatele financiare au crescut pe toți indicatorii”, a explicat Dorin Boerescu.

CEO-ul companiei a explicat care este structura de venituri a 2Performant. Doar anul trecut compania a înregistrat 3 milioane de vânzări, iar la fiecare vânzare generată, câștigă un comision. Venitul mediu pe vânzare a ajuns la un euro, valoare ce a crescut constant în ultimii ani.

”Să vă povestesc care este structura de venituri a 2Performant, de unde încasăm bani. Pe locul unu este comisionul de rețea. La fiecare vânzare pe care 2Performant o generează, câștigă un comision, un procent din valoarea vânzării respective. Anul trecut am făcut 3 milioane de vânzări. Abonamentele pe care le plătesc magazinele în fiecare lună au reprezentat în primele 6 luni un milion de lei, deci cam 16% creștere față de anul trecut, mai avem un comision de setare cont, însă se vede cu ochiul liber că din cele peste 6 milioane, cât au fost venituri operaționale anul acesta, 84% sunt din comisionul de rețea 2Performant.

Cum spuneam, la fiecare vânzare generată, câștigăm un comision. Este primul an, din 2018, în care numărul de vânzări a scăzut în primele 6 luni și sper că investitorii care au vândut când am publicat raportul trimestrial, au vândut din cauza acestui indicator, nu fiindcă am fost pe minus în primul semestru, ceea ce era conform bugetului. Însă noi nu am fost atât de îngrijorați de această scădere. Până anul trecut, inclusiv, focusul nostru principal a fost pe creșterea numărului de vânzări, însă anul acesta am făcut o schimbare importantă către veniturile pe care le generăm la fiecare vânzare, pe optimizarea revenue-ului pe care ni-l generează un magazin și o vânzare. Veniturile noastre au crescut chiar dacă numărul de vânzări a scăzut pentru că venitul mediu pe vânzare a ajuns la un euro, iar anul trecut a fost de 0.75, și am pornit din 2020-2021 când era cam 0.9. În august am avut 1,19 euro pe vânzare”, a explicat Dorin Boerescu.

Mesaj pentru investitorii 2Performant: ”Țineți minte, un euro pe vânzare”

Dorin Boerescu a transmis pe această cale un mesaj pentru potențialii și actualii investitori 2Performant: ”Mesajul cu care aș vrea să rămână potențialii și actualii investitori în 2Performant este că de fiecare dată când cineva cumpără online, în România, Bulgaria și în curând și în alte piețe, ar putea să fie prin 2Performant. Când voi cumpărați acum, noaptea, când nimeni nu muncește de la 2Performant, vânzările generate prin noi generează venituri și pentru magazine, și pentru afiliați, și pentru noi. Am reușit să facem asta suficient de eficient și de profitabil pentru companie, ca de acum să putem investi din nou și în creșterea numărului de magazine, și de afiliați. Țineți minte, un euro pe vânzare”.

CEO-ul companiei a trecut în revistă câteva proiecte mari, dar a menționat și tranzacția anunțată la începutul lunii septembrie, și anume preluare Profitshare România și Bulgaria.

”Anul acesta, pe lista proiectelor mari, este Business League, de care am povestit deja foarte mult pieței. Acum, pe final de an, ne pregătim de Black Friday. De asemenea, vorbim și de tranzacția pe care am anunțat-o, finalizarea negocierilor pentru preluarea Profitshare România și Bulgaria. Suntem foarte fericiți cu ce am construit și obținut în primele 6-9 luni. Deși nu putem să dăm mai multe detalii despre tranzacție până la momentul finalizării ei, mă bucur foarte mult că a crescut lichiditatea, ieri (n.r. - 9 septembrie) am avut o creștere mare, 70.000 de acțiuni tranzacționate. Nu am niciun termen că pe termen lung piața va reacționa, oricum piața are întotdeauna dreptate. Cred că la finalizarea tranzacției și la publicarea planurilor post tranzacție, mă aștept să crească chiar mai mult”, a mai spus Dorin Boerescu.

(Momentul integral 2Performant poate fi urmărit între 2:59:59 și 3:15:05)

Dorin Boerescu a oferit de asemenea Ziare.com un scurt interviu în cadrul căruia a vorbit despre planurile de viitor ale companiei.

Ziare.com: Sunt câteva companii listate la BVB care au anunțat deja obiective memorabile pentru restul deceniului chiar. Care ar fi acestea în cazul 2Performant?

Dorin Boerescu: Nu pot să răspund chiar pentru un deceniu, însă pot spune că în următoarele luni ne vom concentra foarte tare pe tranzacția pe care am anunțat-o (n.r. - preluarea Profitshare România și Bulgaria), ca să o finalizăm, deocamdată este în etape incipente, iar apoi ne vom concentra pe dezvoltarea în regiune și extinderea în Uniunea Europeană în următorii 5 ani.

Ziare.com: Acum că ați revenit pe scena Quarterly Report, cum este să retrăiți experiența ca speaker la evenimentul nostru?

Dorin Boerescu: Foarte plăcută, e foarte interesant și important să ținem legătura cu investitorii și Quarterly Report face asta neimpomenit. Chiar am vorbit și cu colegi de la TradeVille, cu investitori, inclusiv cu câțiva investitori interesanți din 2Performant și cred că este evenimentul care dă tonul pe piața de capital din România.

