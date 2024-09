Ștefan Frangulea (Electrica) la Quarterly Report: ”Avem o creștere de EBITDA la 6 luni. Pe viitor, vor continua investițiile în rețeaua de distribuție”

Ștefan Frangulea, Director Financiar Electrica, a participat la cea de-a cincea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, marți, 10 septembrie.

Ștefan Frangulea a participat la panelul ”Top performeri din energie la BVB”, în cadrul căruia a discutat despre ultima raportare a companiei, despre investițiile impresionante, dar și despre planurile de viitor.

Director Financiar al companiei a explicat că, deși veniturile operaționale au scăzut în primul semestru, EBITDA la 6 luni a marcat o creștere.

”Noi avem un business în care cea mai mare parte a energiei pe care o vindem, o cumpărăm de pe piață. Deci chiar dacă au scăzut veniturile, avem acest upper P&L, partea de venituri și cheltuieli legată de energia pe care o gestionăm și o vindem. Atunci când scad veniturile, avem și o scădere a cheltuielilor aferente cu energia achiziționată. (...)

Pe de altă parte, avem un impact de 117 milioane negativ, cheltuieli de operare în creștere, și încă un impact de la cheltuielile de amortizare de 34 de milioane. Și atunci acestea se egalează și avem profitul din exploatare similar cu trimestrul întâi. Dacă ne uităm pe EBITDA, care este, cred eu, un indicator mai relevant, avem o creștere de EBITDA la 6 luni, de la 580 la 615 milioane, chiar în condițiile în care am avut destulă volatilitate în piață, fiind afectat în special segmentul de furnizare, ca de altfel în toată industria”, a explicat Ștefan Frangulea.

Directorul financiar al Electrica a vorbit de asemenea despre volatilitatea din piață, care a afectat în special segmentul de furnizare, fiind o presiune pentru operatori.

”Noi am menționat, când am publicat rezultatele la 3 luni, când investitorii au sesizat că aproape am făcut tot profitul din buget în primul trimestru, că suntem precauți pentru că ne așteptăm să existe volatilități, cum a fost episodul din vară. Ne bucurăm că autoritățile au sesizat problema, că există niște măsuri. Tot acest mecanism, la nivel european, pune o presiune pe o serie de operatori. Trebuie să preluăm energia de la prosumatori și, dacă e duminică după-amiaza, o dăm în piața de echilibrare, la prețul negativ. Deci trebuie să rețineți că suntem rezilienți și că per total, pe grup, vom găsi întotdeauna o cale astfel încât să compensăm între liniile de business și, din punct de vedere al performanței pe grup, să livrăm acolo unde suntem pe zona de buget. Am avut, de la listare, prima și singura pierdere, în 2021, pe un context de volatilitate pe piața de energie, ne-am făcut lecțiile de la acel moment, iar după aceea am înregistrat, doi ani la rând, profituri record”, a mai explicat Ștefan Frangulea.

Electrica - un investitor substanțial în România

Directorul financiar al Electrica a vorbit de asemenea despre investiții, compania fiind un investitor substanțial în România. Cele mai mari sume au fost alocate rețelei de distribuție, ce are un rol crucial, mai ales în contextul transformării sistemului energetic la nivel european.

”Electrica e un investitor substanțial în România, chiar dacă nu sunt neapărat niște cifre atât de mari pe proiecte, dar ca și cifre cumulate, după listare, sunt niște sume bune adunate. În principal, până la momentul actual, au mers în investițiile în rețeaua de distribuție, astfel încât rețeaua de distribuție să fie înnoită, indicatorii de calitate a serviciului să fie cât mai buni, întreruperile să fie cât mai rare, să extindem rețeaua și așa mai departe.

Pe viitor vor continua investițiile în rețeaua de distribuție, probabil o estimare grosieră ar fi 150 de milioane de euro în fiecare an pentru că rețelele de distribuție vor duce greul transformării sistemului energetic la nivel european, așa cum este el gândit, adică toată partea aceasta legată de a acomoda, prosumatori care se conectează în rețea și dau energie, subsisteme distribuite local, automobile electrice, tot mai multe parcuri de energie solară conectate direct în rețeaua de distribuție. Asta presupune un alt nivel de digitalizare și de flexibilitate a rețelelor de distribuție, care să poată să acomodeze aceste vârfuri și să echilibreze aceste încărcări ale rețelei”, a detaliat Ștefan Frangulea.

Producția de energie este un alt segment pentru care au fost făcute investiții, strategia cuprinzând două etape: ”Avem și investiții în zona de producție de energie, unde în sfârșit, anul acesta avem primele proiecte pe care le punem în producție, vor urma și anul viitor. Sunt două etape: în orizontul 2030, ne dorim 1000 MW capacitate de producție energie verde, solar și vânt, cu componente de stocare. O primă etapă ar fi să atingem 400-500 MW, o valoare importantă ca și mitigat de risc în cadrul grupului, astfel încât la nivel de grup, indiferent de volatilitatea pieței, să putem proteja rezultatele. Dacă aveam, la sfârșitul anului 2021, 500MW producție existentă, am fi avut profit”.

Planurile Electrica în următorii ani

Electrica s-a listat la BVB în anul 2014, fiind un moment istoric, a fost singura operațiune de acest tip cu pachet majoritar, singura cu emisiune de acțiuni noi. În deceniul care a trecut, numărul acționarilor s-a dublat. Ștefan Frangulea a vorbit, în cadrul panelului, și despre planurile companiei în următorii cinci ani.

”Noi vom realiza în orizontul de 5 ani, sunt convins, cu echipa pe care o avem și cu energia pe care o avem, planurile strategice pe care le-am pus la cale legate de dezvoltarea producției. Vorbim, în 5 ani, de 1000MW capacitate de producție, investiții în rețeaua de distribuție cu digitalizare, cu automatizare, care au impact și pe reducerea de costuri și pe creștere servicii la client”, a punctat directorul financiar al Electrica.

(Panelul ”Top performeri din energie la BVB” poate fi urmărit integral în intervalul 1:18:45 - 1:55:00)

