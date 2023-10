Gabriel Țecheră (TTS) la Quarterly Report: ”Avem un grad mare de stabilitate în timp”

Gabriel Țecheră, Director Guvernanță Corporativă și Relația cu Investitorii la Transport Trade Services, a participat la Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB, unde a vorbit despre rezultatele spectaculoase ale companiei, dar și despre ce ar însemna sfârșitul războiului din Ucraina.

Gabriel Țecheră a răspuns de asemenea la trei întrebări cheie privind impactul achiziției Decirom asupra companiei și investițiile în acțiuni TTS.

Achiziția Decirom a fost unul dintre cele mai importante evenimente din portul Constanța din ultimii ani. Cum considerați că acest demers vă va ajuta să creșteți cifra de afaceri și profitabilitatea companiei?

Gabriel Țecheră: Sunt două lucruri: pe de-o parte e o simplă aritmetică, vin fluxurile Decirom și vin fluxuri noi datorate Decirom. A doua parte este legată de optimizarea fluxurilor noastre pentru că având acces la spații de depozitare în port vom putea aduce fluxuri pe care nu ne permiteam să le aducem până acum, ceea ce va optimiza funcționarea flotei, vom avea încărcare mai mare decât avem în acest moment.

Ce interval de timp ar trebui să ia în considerare un investitor interesat în acțiunile TTS?

Gabriel Țecheră: Cel mai bine e să se uite cel puțin pe un termen mediu pentru că noi suntem foarte aproape de companiile de utilități. Avem un grad mare de stabilitate în timp, suntem undeva la baza lanțului de valoare. Înaintea noastră mai e cărbunele și minereul, după care urmăm noi, cei care ducem. Astfel de companii tind să aducă valoare mult mai mare pe termen lung dacă oamenii au răbdare.

V-a surprins nominalizarea la European Small & Mid-Cap Awards 2023, mai ales că sunteți singura companie onorată cu această dinstincție?

Gabriel Țecheră: Am profitat de oportunitate, efectiv a fost o oportunitate, nu a fost nimic planificat. Întâmplarea face că din pricina ultimilor ani în care au fost relativ puține companii listate, anul acesta a fost prima dată când bursa a propus pentru că una din condiții e, de exemplu, să fi fost listat în 2021-2022. Ori, universul de companie relativ mic, noi eram foarte bine poziționați pe categoria la care am fost nominalizați și cumva suntem exotici, România nu a mai fost acolo, companii de transport și logistică în niciun caz, totul este high tech, totul este green, noi suntem cu totul ieșiți din standard, dar acesta este un avantaj până la urmă, iată că am fost nominalizați. Mai departe așteptăm ziua de 14 noiembrie, e ca la Oscar, te urci pe scenă și afli cine este câștigătorul.

