Gabriel Țecheră (TTS) la Quarterly Report: „Profitul nostru din 2024 va fi dublu față de 2021”

Gabriel Țecheră, Director Guvernanță Corporativă și Relația cu Investitorii al TTS Group, a participat la cea de-a șasea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizată de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, care a avut loc miercuri, 27 noiembrie, la ONE Tower.

Acesta a detaliat modul în care grupul s-a axat pe menținerea stabilității și lichidității într-un an în care stocurile de cereale au suferit pierderi pe care puține companiile de pe bursă le-au putut întrevedea. Totodată, Țecheră a declarat că fluctuațiile din 2024 ar putea fi evitate prin intervenția reală a Comisie Europene în infrastructura de transport fluvială pentru tranzitul de bunuri, explicând și cum ar putea schimba fața industriei europene încetarea războiului din Ucraina.

În cadrul discuției de la panelul Quarterly Report, a fost amintit faptul că în primele nouă luni din 2024, comparația a fost făcută de TTS cu situația financiară din 2021. Cifrele la nivel de grup, în privința veniturilor, au înregistrat creșteri cu 30% față de 2021, la nivel individual arată indică o dublare.

Întrebat de moderatorul discuției care este situația faptică a TTS față de bugetul setat pentru 2024, Gabriel Țecheră a amintit că în septembrie 2024, la ultima ediție a Quarterly Report, „prin sală se făceau pariuri și întrebarea era faceți 70% sau nu din buget? Deci chiar erau discuții și lumea încerca să afle de la mine. Anunț în seara asta în mod oficial pe cei care au pariat sub 70%, din păcate este sub 70%.

Cifra de afaceri la nivel de grup va fi undeva la 66-68%, deci cam două treimi. Acesta este estimativul nostru pentru finalul anului. L-am și publicat în raportul la 9 luni și, la TTS, un pic mai puțin, 62-65%, dar pe profitabilitate stăm mai bine. EBITDA la TTS va fi în jur de 45% din buget”, a declarat pe scena evenimentului Gabriel Țecheră.

Pregătirea din timp pentru imprevizibil: „Din informațiile traderilor, toată lumea își freca pălmuțele în așteptarea unei recolte foarte bune la sfârșit de mai”

„Imaginați-vă că, să zicem în mai, deci după rezultatele T1 și o bună parte din T2, am fi luat decizia să facem o rectificare, o ajustare de buget, asta fiind nevoia, de fapt, a investitorilor. Și am fi făcut o ajustare de buget în care, în mod cinstit, corect, pe bază de contracte și de ce vedeam pe geam când ne uitam afară, am fi mizat pe o recoltă foarte bună. Din informațiile traderilor, toată lumea își freca pălmuțele în așteptarea unei recolte foarte bune la sfârșit de mai.

Mai puțin de o lună a trecut și am aflat cu toții că porumbul era practic compromis, floarea-soarelui era deja compromisă din cauza secetei din iulie, iar peste asta, o țară nu vecină, nu prietenă cel puțin din februarie 2022, cu care nu mai avem relații de atunci, a inundat în vara asta piața. În principiu, acest lucru a avut loc cu 20 de dolari sub prețul pieței. Egiptul s-a bucurat și a cumpărat cantități enorme”, a explicat directorul TTS Group pentru Guvernanță Corporativă și Relația cu Investitorii.

Situația a făcut să vină peste recolta slabă, din care a rămas numai grâul – și într-adevăr acum sunt pline silozurile de grâu –,prețurile internaționale la care nimeni nu mai vinde, a adăugat Țecheră. „Traderii în primul rând se plâng, pentru că nu mai au obiectul muncii. Se vinde cu țârâita, ca să mergi un pic mai departe, se așteaptă vremuri mai bune.”

Țecheră a adăugat că, în aceste condiții vitrege pentru fluxurile de mărfuri agricole, aflatoxina a compromis o recoltă întreagă. Reprezentantul TTS a explicat faptul că aflatoxina este o toxină cancerigenă care compromite porumbul: „porumbul ăla merge la bio-diesel, efectiv nu mai ai ce face cu el. E un mucegai care infestează și asta este”.

„A fost o furtună perfectă timp de două sau trei luni, pe care noi am fi luat-o foarte în serios și am fi venit să le spunem investitorilor că, iată, vom avea o recoltă foarte bună, vom face bani și după trei luni ar fi trebuit să explicăm de ce nu sunt acei bani. E o problemă pe care noi încercăm să o corectăm acum. Am făcut primul pas timid la raportul de la 9 luni, în care am dat o estimare cel puțin pe doi parametri relevanți: veniturile și EBITDA (n.r. eng. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization reprezintă profitul unei companii înainte de deducerea cheltuielilor cu dobânzile, taxele, amortizarea și deprecierea, indicând performanța operațională). Dar asta face situația noastră extrem de dificilă pentru că depindem de niște parametri macro, care se schimbă peste noapte – într-o lună, apar și dispar.”

Gabriel Țecheră a punctat că nu se poate baza un buget pe o informație corectă, pe contractele de la momentul respectiv, iar după o lună să se observe că situația a fost similară cu cea din Ucraina în care nimeni nu putea anticipa modul în care va evolua piața. „Noi vom încerca să lucrăm pe partea asta: am făcut o primă încercare acum. Să vedem care va fi rezultatul. Vom intra în detalii mai multe începând de la anul – dar încercăm să oferim o imagine măcar pe un trimestru în avans. Vor exista disclaimere, dar vom încerca să facem acest lucru”, a declarat Gabriel Țecheră.

Cum pot reglementările UE și infrastructura de transport să protejeze piețele financiare pe viitor

Întrebat care este șansa ca situația din 2024 să se repete și anul următor și care ar fi inițiativele de infrastructură în România, care să ajute în perioada următoare în mod semnificativ, Gabriel Țecheră a explicat că, pe infrastructură, singurul lucru care ar avea importanță în acest sens ar fi ca Comisia Europeană să își ia propriile idei și promisiuni în serios în a face transportul fluvial prioritatea numărul 1.

„În momentul acesta este prioritatea numărul 834. S-au produs niște sute de kilograme de hârtie și s-a ajuns la varianta a șaptea, a paișpea. Proiectul se cheamă NAIADES și literalmente sunt acel tip de declarație de intenție de tip PCR în care dacă credeai ce scrie în programul partidului, totul este minunat. La fel, în NAIADES, totul este minunat. În teren nu se vede nimic și, la o conferință anterioară, cineva spunea cu mândrie că, în PNRR, pe transporturi se fac investiții de 2 miliarde de euro. E o glumă. În transporturi, ăștia sunt bani de buzunar. 2 miliarde de euro înseamnă fix nimic.

Dacă ar fi să se întâmple ceva, ceea ce noi nu vedem astăzi, sunt două lucruri simple pe care le pricepe toată lumea: regularizarea Dunării pentru rezolvarea problemei nivelurilor scăzute pe timp de secetă – și se poate face, nu a reinventat nimeni roata, și infrastructura portuară pe Dunăre pentru multimodal, în esență pentru containere. Și s-ar putea face, deocamdată nu se face nimic.”

Revitalizarea industriei metalurgice europene după e eventuală pace în Ucraina

Acesta a adăugat că, în legătură cu Ucraina, „lucrurile sunt puțin invers decât au fost, în sensul în care, hai să presupunem că mâine se face pace. Ce vedem noi că s-ar întâmpla ar fi că, pe de o parte, se va revitaliza industria metalurgică în Europa, pentru că este un scenariu în care este evident că Ucraina va începe reconstrucția. Acest proces înseamnă oțel, care astăzi vine din Ucraina fără taxe, fără restricții de mediu, la niște prețuri imposibile pentru metalurgia europeană. Drept pentru care metalurgia europeană este pe butuci.

Acum două zile a apărut marea veste că Liberty Galați a primit un ajutor de stat, aprobat de UE. Nu e mare lucru, 750 de milioane de lei pentru repornire. Nu știu dacă au avut în vedere chestia asta, dar ideea este că, dacă se oprește războiul, oțelul ăsta dispare din piață și va trebui să reapară oțelul european. Acest lucru e în avantajul nostru și sperăm că, cu ocazia asta, să se mai domolească și piața agricolă, adică să mai dispară acest impetus pe prețuri mici”, a explicat reprezentantul TTS Group.

Cuvântul cheie la TTS a fost și va rămâne lichiditatea

În acest climat geopolitic și economic relativ instabil, Gabriel Țecheră a reîntărit faptul că lichiditatea va rămâne pentru un obiectiv strategic pentru TTS Group. „Am stabilit obiectivul în 2023 și acolo va rămâne. Are două aspecte, din punctul meu de vedere: pe de o parte, este vorba despre urmărirea indicilor, a prezenței în indici. Până acum ne-am îndeplinit criteriul de menținere în FTSE. Vedem că e foarte posibil, din cauza capitalizării, să ieșim din small cap și să ne întoarcem în micro cap – nu știu cum funcționează exact regulamentele FTSE. Dar noi suntem pregătiți cu lichiditatea să rămânem la small meet cap. În momentul acesta avem asigurată revizia din martie și avem cinci luni din opt pentru revizia din septembrie din anul viitor. Dacă nu intervin chestiuni legate de capitalizare, pe care nu le putem controla, ne vom menține pe termen lung.”

Amintim aici, că în august 2024, acțiunile TTS Group, companie listata la bursa din iulie 2021, cu o capitalizare care astăzi ajunge la 1,45 miliarde de lei și compania cu cel mai mare randament pentru investitori al unei companii din BET-XT anul trecut, au fost incluse in indicii FTSE Global All Cap, un indice bursier global care urmărește performanța companiilor de toate dimensiunile (mari, medii și mici) din piețele dezvoltate și emergente la nivel mondial.

„Al doilea aspect ține de market making (n.r. eng. activitatea desfășurată de anumite entități (market makeri) care asigură lichiditate pe piață prin afișarea constantă de prețuri de cumpărare și vânzare pentru acțiuni, reducând volatilitatea și facilitând tranzacțiile), în care am apăsat pe accelerație anul trecut și a dat rezultate cu totul excepționale, din punctul nostru de vedere, prin faptul că avem doi market makeri. În prima săptămână din septembrie, când prețul a coborât cu 20-25%, după estimarea mea personală, undeva la 60% din cotație a fost din cotațiile market makerilor. Imaginați-vă dacă nu ar fi fost acea lichiditate ce s-ar fi întâmplat”, a explicat Gabriel Țecheră.

„Market makingul aduce valoare fără discuție. Pentru astfel de situații este esențial, dar și pentru creșterile nejustificate, deoarece tot market makerul are stocul de acțiuni cu care poate să tempereze piața, pentru că există ceva de vândut, când nimeni nu mai vrea să vândă. Vom menține lichiditatea sub lupă în permanență de acum încolo”, a completat acesta.

Acțiunile TTS sunt -48% în 2024 și totuși cotațiile sunt mai ridicate decât majoritatea celor din anii trecuți. Întrebat, în cadrul panelului Quarterly Report, dacă acțiunile reflectă normalizarea business-ului, Gabriel Țecheră a punctat că „și pe financiare, și pe fundamentale, și pe piață, se revine, într-o formă sau alta, la situația de dinainte de Ucraina.”

„Concret, piața e piață. Efectul de bază există și în astfel de situație de corecție nimeni nu mai are timp să se uite pe fundamentale și e justificat. Dar imediat ce lucrurile se vor calma și lumea va reîncepe să se uite pe fundamentale, va descoperi un adevăr simplu: că profitul nostru din 2024 va fi dublu față de 2021. Până la urmă, o dublare a profitului în trei ani e o rată de creștere respectabilă pentru orice industrie. Acesta este un efect care va rămâne și se vor relua niște rate de creștere normale pentru că acest lucru vine din investițiile care s-au făcut și încep să producă și să susțină creșterea. Oricum deja am anunțat în videoconferință că vedem 2,5 milioane de tone care se pot materializa din punctul nostru de vedere.”

Acesta a confirmat că TTS se află într-o poziție, din perspectiva business-ului, greu de comparat cu ce spune piața, care se află încă într-o fază „emoțională”.

„Au fost niște vânzări de pachete mari. Noi presupunem că sunt fonduri din afară, ținând cont și de ora la care se întâmplă niște tranzacții, ora la care se deschide Bursa din New York. Piața este încă sub emoție și nu ne-a ajutat nici duminica alegerilor. Au fost mai multe care au venit la rând, dar noi mergem înainte”, a încheiat Gabriel Țecheră.

Discuția de la acest panel poate fi urmărită mai jos, începând cu ora 03:02:00 din înregistrare.

Cea de-a șasea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, a avut loc miercuri, 27 noiembrie, la ONE Tower. Peste 53.000 de persoane au urmărit conferința online, iar în sală au fost prezenți fizic peste 100 de oameni. De asemenea, 15 companii de renume au luat parte la ediția 6 a Quarterly Report.

