Gabriel Țecheră (TTS) la Quarterly Report: „Extinderea în Portul Constanța e un pariu câștigat, care are efecte nu doar pe operațiuni, ci și pe fluxurile de marfă”

Gabriel Țecheră, Director Guvernanță Corporativă și Relația cu Investitorii la TTS Group, a participat la cea de-a noua ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii listate de BVB, marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, din 9 septembrie și a detaliat nu doar modul în care integrarea Decirom a adus un plus de valoare încasărilor TTS, dar și cum arată strategia pe termen lung a firmei, odată cu schimbarea conducerii. În cadrul panelului „Liderii logisticii la BVB: TTS și Aquila”, Țecheră a fost ferm în legătură cu situația geopolitică de la granița cu Ucraina și speranțele României ca Portul Constanța să joace un rol important în procesul de reconstrucție.

Discuția, în acest sens, a pornit de la faptul că, în urmă cu 3-4 săptămâni, președintele Nicușor Dan a afirmat că Portul Constanța va fi vital pentru reconstrucția Ucrainei. „În ceea ce ne privește, ne-am întâlnit într-adevăr în port și a fost un pariu strategic pe care l-am făcut acum doi ani, care începe să dea rezultate. Portul e din ce în ce mai important, s-au deschis fluxuri noi de marfă, prin Decirom în special. Iar din aceeași sursă există și o diversificare a portofoliului de mărfuri, din care agricolele sunt cel mai puțin importante, pentru că sunt cele mai volatile. De altfel, este cea mai bună marfă pentru noi, dar este atât de volatilă încât, la un moment dat, creează probleme serioase în management”, a detaliat Gabriel Țecheră.

Legat de Portul Constanța și declarația președintelui, reprezentantul TTS a mai clarificat că, în realitate, lucrurile nu sunt la fel de evidente, întrucât Constanța poate fi, într-adevăr, vitală pentru Ucraina, dar acest scenariu exclude Odessa. „Afirmația este destul de hazardată, dacă mă întrebați pe mine. Cine spune că Portul Constanța este vital pentru reconstrucția Ucrainei cam presupune că Odessa nu mai există. Atâta timp cât Odessa nu a funcționat, în a doua jumătate a anului 2022 și în 2023, Constanța a fost vitală, dar din momentul în care marfa ucraineană a început să dispară și Odessa s-a redeschis, spre finalul anului 2024, în șase luni, niciun kilogram de marfă din Ucraina nu mai tranzitează astăzi prin Constanța.” Așadar, după cum a declarat Gabriel Țecheră, rămâne de văzut, pentru că, chiar și în ipoteza în care Odessa funcționează, marginal vor fi volume și prin Constanța, dar nu ar merge atât de departe încât să parieze pe o creștere majoră a tranzitului de marfă prin portul românesc cu acest scop.

Ads

Achiziția Decirom a început deja să dea rezultate

TTS a achiziționat în 2023 operatorul Decirom, pentru suma de 22 de milioane de euro, așteptarea investitorilor fiind ca această achiziție să crească în mod semnificativ afacerile companiei. Potrivit lui Gabriel Țecheră, efectul s-a văzut.

„Dacă în prima jumătate a anului trecut Decirom procesa în jur de 450.000 de tone, anul acesta, în șase luni a depășit 560.000 de tone. Doar prin integrarea în grup și prin noile contracte pe care le aducem datorită Decirom, este o creștere semnificativă și în mixul nostru de operațiuni, dar și în mixul de mărfuri. Am avut trei trimestre de creștere continuă a mărfurilor minerale: practic s-au dublat față de trimestrul III al anului trecut. Și mărfurile chimice cresc în continuare, de asemenea și produc un „offset” pentru scăderea dramatică a mărfurilor agricole, pentru care din punctul nostru de vedere a fost un an ratat. Nimeni nu vinde, prețurile sunt foarte joase pe piețele internaționale și tot bazinul dunărean pur și simplu nu vine. Așteaptă să vină recolta, golește hambarele și, chiar și în condițiile anului 2025, cu o recoltă istorică la grâu și la rapiță în tot bazinul dunărean, vedem aceleași efecte ca anul trecut. Dar compensăm prin faptul că cresc volumele de produse chimice și minerale”, a explicat Țecheră.

Ads

Potrivit reprezentantului TTS, toate acestea, cuplate cu eforturile companiei de a tăia cheltuielile, au dus la rezultate foarte bune în trimestrul II al anului. „După pierderea din primul trimestru, care a fost substanțială, ne apropiem de 0. Dacă nu ar fi fost aprilie și Liberation Day, când Portul Constanța s-a oprit și toată lumea aștepta să vadă cum arată tarifele lui Trump, de puteai să lași hidrobiciclete în Portul Constanța, chiar ieșeam pe plus în trimestrul al II-lea. Extinderea în port e un pariu câștigat, care are efecte nu doar pe operațiuni, dar și pe fluxurile de marfă.”

Schimbarea conducerii firmei și a planurilor pentru 2026: „Piața a avut o reacție foarte bună la această decizie”

Pentru TTS, anul 2025 este considerat un an de tranziție, mai ales pentru că firma a trecut printr-unul dintre cele mai dificile momente din viața oricărei companii, și anume retragerea fondatorilor. „Anul acesta s-au retras atât domnul Mircea Mihăilescu, care rămâne în continuare acționarul principal, directorul general Petru Ștefănuț, ambii înființând TTS în 1997. Avem o conducere nouă și, ca în orice astfel de situație, lucrurile pot lua turnuri care nu sunt de dorit. Însă, în ceea ce ne privește, lucrurile au mers bine. Noua echipă, cu Ana Bobircă în poziția de președinte, pentru noi a însemnat două premiere: este primul președinte de Consiliu de Administrație care nu vine din businessul al cărui președinte este. Ana Bobircă face parte din echipa noastră de patru ani, dar nu este crescută în acest business, așa cum erau fondatorii. Nu doar că este independentă, dar piața a avut o reacție foarte bună la această decizie. (...) Iar acum suntem în plin proces de regândire a unor fluxuri interne ale grupului, un animal destul de greu de ținut în frâu, fiindcă suntem 14 companii autonome, fiecare cu boardul ei, cu acționarii ei.

Ads

Am înființat în premieră un comitet de dezvoltare la nivel de grup care nu a existat până acum, condus de domnul Viorel Ștefan (...), iar concret, în 2026, dublăm terminalul de cereale Canopus, modernizăm și creștem viteza de operare și la TTS Operator. Focusul este pe board, dar cu integrare mai puternică decât până acum, tocmai din această schimbare de conducere, prin care am trecut foarte bine”, a încheiat Gabriel Țecheră.

Puteți urmări panelul „Liderii logisticii la BVB: TTS și Aquila”, alături de celelalte prezentări, discuții și intervenții din cadrul celei de-a noua ediții a Quarterly Report, mai jos:

Ads