Gabriel Țecheră, Transport Trade Services (TTS), la Quarterly Report: ”Am ajuns la 150.000 de euro medie zilnică/ Am schimbat strategia”

Gabriel Țecheră, Director Guvernanță Corporativă și Relația cu Investitorii la Transport Trade Services, a participat la Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB, unde a vorbit despre rezultatele spectaculoase ale companiei, dar și despre ce ar însemna sfârșitul războiului din Ucraina.

Gabriel Țecheră a dezvăluit care au fost cele două măsuri luate pentru a ajunge la peste 150.000 de euro pe zi în lichiditate în luna septembrie.

”Nu performanța acțiunilor a fost spectaculoasă la TTS anul acesta, ceea ce într-adevăr a fost spectaculos a fost creșterea de lichiditate. Dacă ne referim la martie - septembrie, a fost o creștere pe preț de 70-80%, dar dacă ne uităm la aprilie - septembrie, lichiditatea a crescut de 5 ori. Deci am plecat de la 30.000 de euro medie zilnică și am ajuns la 150.000 în septembrie nefăcând nimic. A fost o schimbare de strategie la nivelul firmei. Nu vorbesc de rezultatele firmei pentru că ele oricum au fost comunicate. Nu rezultatele firmei au influențat evoluția pe piață, cel puțin în ultimele două trimestre, ci schimbarea strategiei. În acest moment targetul nostru este să ne uităm zilnic la piață și să ne preocupe lichiditatea.

Au fost două măsuri: aducerea celui de-al doilea market maker și schimbarea strategiei de comunicare. Noi nu mai facem rapoarte de un an, la noi există un maldăr de date, 15 pagini de tabele și două pagini de mesaj. Am reușit în timp să obișnuim piața cu acest sistem și în lichiditate s-a văzut spectaculos anul acesta, am avut în septembrie 7 milioane de euro, peste 150.000 de euro pe zi, pentru noi este enorm”, a explicat Gabriel Țecheră.

Ads

De asemenea, Gabriel Țecheră a spus și ce ar însemna pentru companie încetarea războiului din Ucraina.

”Pariul nostru este unul pe termen lung. Odată ce un lanț logistic este pus la punct, el tinde să supraviețuiască. Acesta este motivul pentru care ne-am implicat în aceste lanțuri logistice din iulie anul trecut. Lanțurile logistice pe Nipru, Odesa au fost puse pe butuci. Un optimist ar spune că de la finalizarea războiului vor mai fi necesari doi ani, realistul ar spune cinci ani pe puțin pentru ca acele lanțuri să revină la capacitatea operațională. Pentru că nu au fost doar silozuri distruse, poți reface un siloz în doi ani, dar sunt probleme serioase și pe partea de infrastructură portuară. Ismail, în 2022, era o chestie semi abandonată pentru că nu fusese folosit pe partea asta de cereale de 30 de ani. Între timp, sunt terminale agricole de ultimă generație, adică ne bat și pe noi. Adică oamenii au investit, au pus lanțurile cap la cap, dar realitatea este că merg și pariul nostru este că vor supraviețui”, a mai spus Gabriel Țecheră.

Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, care a avut loc miercuri, 4 octombrie, a fost peste așteptări, fiind vândute toate biletele disponibile. Peste 100 de persoane au participat fizic la conferința ținută la One Tower, iar aproximativ 130.000 de oameni au urmărit online.

Ads