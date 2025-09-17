Horia Cardoș (Agroland) la Quarterly Report: „Modelul Pet & Garden nu doar că funcționează în Europa de Vest, dar este pe locul 1 în noile formate de magazine”

Horia Cardoș, CEO al Agroland Business System a participat la cea de-a noua ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii listat de BVB, marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, din 9 septembrie. Cardoș a oferit publicului Quarterly Report detalii despre planurile de extindere a celor trei divizii ale grupului, concluzii legate de sectorul de agribusiness din România, dar și la nivel european, precum și ce poate Agroland oferi investitorilor interesați de această nișă.

„Și România intră în recesiune în acest sfârșit de an și lucrurile nu o să arate bine pentru foarte multe companii, din păcate. (...) Dar Agroland, ca grup de companii fondat în România și deținut în continuare în imensa majoritate de acționari români, performează într-un mediu destul de advers economic. Suntem undeva la 75 de milioane de euro astăzi, peste 500 de angajați, cu intenția clară să creștem business-ul foarte, foarte mult. Am pus bazele businessului care se numește Agroland, acum bine de 28 de ani, peste 2 ani sărbătorim 30 de ani, peste care sper să construim o companie mare, care să reziste peste generații. Dacă este vorba de agribusiness, este foarte probabil ca fermierii să lucreze pământul și peste 50 – 100 de ani, și cu tot avansul comerțului online, suntem convinși că peste 50 de ani vom avea magazine specializate pentru grădină, pentru animale de companie, și așa mai departe”, a explicat Horia Cardoș.

Acesta a fondat, alături de soția sa, Agroland, acum 28 de ani, la început ocupându-se cu distribuția de produse de uz veterinar. „În timp am dezvoltat rețeaua de magazine, și după aceea am diversificat, dar fără să ieșim din zona de agricultură. În mod tradițional, datorită sezonalității și impactului pe care îl are divizia noastră de retail, primul semestru înseamnă mai mult în business decât ultimul semestru. Veți vedea, pe măsură ce trece timpul, că vom reuși să echilibrăm veniturile din semestru I cu cele din semestru II. Am reușit să creștem cu 14%. Nu este foarte spectaculos, dar noi suntem mulțumiți cu această evoluție a veniturilor și a cifrei de afaceri”, a mai completat acesta.

Agroland a investit, în ultimii 5 ani, peste 12 milioane de euro, atât din fonduri atrase de pe piața de capital, din credite bancare, granturi, dar și prin resursele companiei, totul fiind direcționat nu doar în creșterea businessului, ci și mai ales în creșterea eficienței și a profitabilității, potrivit explicațiilor oferite de CEO pe scena Quarterly Report. În cadrul companiei, divizia de retail înseamnă circa 65% din venituri, Agroland operând 247 de magazine. Deși numărul în sine al magazinelor a rămas identic cu cel de acum 4 ani, Cardoș a clarificat că între timp mai multe magazine mici au fost închise, deschizându-se, în locul acestora, magazine de format mare, pentru această nișă de comerț, pe suprafețe de 400-500 de metri pătrați. „Am ajuns la un model care funcționează, care este eficient atât din punct de vedere al suprafeței, al numărului optim de angajați, dar și al sortimentelor optime. Anul acesta am deschis 12 magazine din care sunt 5 Agroland Mega și mai deschidem 4 magazine, dintre care 2 Agroland Mega”, așa cum a explicat acesta și într-un interviu acordat reporterilor Ziare.com, în cadrul evenimentului.

„Este un model care funcționează. Modelul Pet & Garden funcționează în Europa de Vest. Nu doar că funcționează, este pe locul 1 în ceea ce privește noile formate de magazine”, a mai explicat Cardoș, adăugând că una din țintele Agroland este să ajungă la 300 de magazine, „nu ca să vindem, ci ca să ne extindem.” Creșterea cu 11% are două componente, așa cum a explicat Horia Cardoș, și anume o creștere de 23% a magazinelor proprii. Agroland operează aproape 100 de magazine din cele 247, iar diferența medie ține de rezultatele mai scăzute ale magazinelor de tip franciză.

„Din păcate, francizații noștri nu au avut o creștere comparabilă și asta a făcut ca media să scadă. Ne așteptăm ca această cifră să crească mai mult până la sfârșitul anului și datorită faptului că avem cifre mai mici de vânzare și este oarecum mai ușor, avem planurile în curs și lucrurile funcționează. Deocamdată, francizații nu au același apetit și poate nici același resurse pentru a deschide magazine în format modern și atunci avansul lor și oportunitatea de a obține venituri suplimentare este sunt mai mici decât ce reușim noi cu magazinele proprii”, a mai explicat liderul Agroland.

Beneficiile extinderii pe piața producției de ouă și agribusiness

Noua „perlă a coroanei” Agroland este așa-numita Divizie Food, care s-a dezvoltat în urmă cu cinci ani, după achiziția Avicola București, și anume platforma de la Mihăilești. „Am preluat-o de la 40 de mii de găini. Astăzi suntem la 300 de mii de găini. Suntem, probabil, în cel mai profitabil segment din agro-food din toată Europa. Prețurile cresc continuu în ultimii doi ani. Este un deficit de ouă la nivel european, dar și la nivel mondial, dar ne interesează Europa pentru că aici putem să vindem.”

Mai exact, a specificat Horia Cardoș, „în Europa de Vest se închid ferme, nu doar ferme de găini ouătoare, se închid ferme de vaci, de porci și așa mai departe (...) dar în tot acest timp, consumul crește. Peste tot, în fiecare țară din Europa, consumul de ouă crește, de la un an la altul cu 3 până la 10%, pentru că Europa este în recesiune, iar oul este cea mai ieftină proteină de calitate. Și, atunci, foarte mulți consumatori se îndreaptă spre ou. Apoi, generațiile tinere și-au schimbat obiceiul de consum”, Cardoș amintind că tinerii care fac sport, mai ales, consumă 3-5 ouă în fiecare zi. Acesta este însă și motivul pentru care specialistul estimează că în 3-5 ani vom vorbi de un deficit imens de ouă, din aceste motive, dar care face din acest business unul extrem de valoros și de profitabil, nu doar conjunctural, ci pe termen cel puțin mediu. „Am crescut numărul de ouă vândute cu 27%, iar datorită creșterii prețului, avem un preț mediu european cu 25% mai mare decât anul trecut și, probabil, anul acesta, în toamnă-iarnă, vom avea maximul prețului la ouă care a fost vreoodată și lucrurile astea vor continua, probabil, și în anii viitori. Am crescut încasările din vânzări de ou cu mai bine de 50%”, a explicat acesta.

Agroland a integrat și fabricile de furaje în Divizia de Agribusiness, pentru că Divizia de Agribusiness vinde semințe fermierilor și preia cereale care trec printr-un proces de prelucrare în fabricile companiei, de unde ajung în ferme și, o parte, în retail. Cardoș a anunțat, pe scena Quarterly Report, că pe 29 septembrie, AGA se va reuni pentru aprobarea unui proiect de 20 de milioane de euro, cu o finanțare de 15 milioane de euro cu garanția Băncii Europene de Investiții. „Prin această investiție triplăm capacitatea. În 2027 vom fi aproape de un milion de găini ouătoare și avem foarte mare încredere că vom face o treabă foarte bună. În afară de oportunitatea de a vinde mai multe ouă, vom reuși să scădem destul de important și costul de producție. Deci peste trei ani veți vedea un Agroland poate de cel puțin de două ori mai mare și probabil de patru ori mai profitabil.”

Calculele investitorilor, ce urmează pentru valoarea de piață a Agroland

Rareș Mihăilă, fondatorul platformei Investestelabursa.ro, s-a alăturat CEO-ului Agroland, din poziția de investitor, adăugând o serie de informații și calcule personale făcute în legătură cu perspectivele de creștere ale companiei, dar și ale sectorului în general. Potrivit acestuia, companiile mari precum OMV Petrom, Hidroelectrica sau Romgaz sunt deja destul de bine acoperite de analiști, însă cele de pe pieața AeRo, mai puțin

Cele de pe piața aero mai puțin, șadar în această seară ați avut ocazia să vedeți o analiză făcută de Ișvan pentru DNE și eu voi vorbi despre agro-land. Domnul Cardoș a prezentat destul de bine rezultatele obținute la semestru 1. Eu consider că un investitor, pentru a avea o imagine mai bună asupra business-ului Agroland, ar trebui să încerce să facă o evaluare pentru cele trei divizii de business. (...) Așadar, pentru a stabili o evaluare a întregului grup agro-land nu ne rămâne decât să încercăm să stabilim un enterprise value (n.r. eng. un indicator economic pentru stabilirea valorii unei companii, bazat pe capitalizarea de piață, nivelul de îndatorare și lichiditate) sau o evaluare a întreprinderii, pentru diviziile de Food, Retail și pentru Agribusiness, lucrurile sunt acolo ceva mai ușoare pentru că avem evaluarea dată de piață. Adunând toate cele 3 valori, putem obține un EV pentru întreg grupul agro-land, adică o evaluare a interprinderii după care, printr-o simplă adunare, putem obține o capitalizare bursieră anticipată sau estimată.

Așadar, pentru partea de food, domnul Carduș ne-a prezentat creșterea accelerată a numărului de ouă vândute care au dus venituri în creștere cu 52% la semestru 1. Și legat de perspectivele acestui segment de business voi porni de la o postare făcută de domnul Carduș săptămânile trecute pe LinkedIn în care anunța perspective excelente pentru divizia de food. Asta pentru că prețul ouălor în luna august se află cu 30% peste nivelul de anul trecut iar istoricul multianual indică o creștere constantă în toamnă și iarnă. „Proiecțiile noastre arată un posibil preț maxim istoric de aproape 300 de euro pe suta de kilograme în lunile noiembrie și decembrie.

Această creștere a prețului vine în cel mai bun moment pentru acest segment de business pentru că în toamnă vom atinge un maxim de producție din totalul capacității noastre de 300.000 de găini ouătoare în producție simultană. Ceea ce înseamnă că cel mai probabil în trimestru III-IV, veniturile vor fi și mai bune pentru acest segment de business. Așadar, pentru a face o estimare a veniturilor pentru anul 2025, avem producția de ouă la semestrul I de 38,7 milioane, anunțată prin raportul semestrial.

Am calculat un preț mediu pe ou la 82 de bani și, având în vedere perspectivele pe care le-a anunțat domnul Cardoș, am putea estima o producție pentru anul 2025 la 90-95 de milioane de ouă. Și am încercat, folosind niște scenarii de preț, să obțin veniturile pe trimestru III și IV, folosind un preț în creștere pentru ou, pentru ca la final să ajung la venituri estimate pentru acest segment de business, undeva la 78 de milioane de lei. Am folosit o marjă EBITDA pentru acest segment de 13-15% aici și am obținut un EBITDA pentru acest segment undeva la 10-11 milioane”, a mai detaliat Rareș Mihăilă.

Puteți urmări celelalte estimări făcute de investitori, prezentarea completă a Agroland, precum și discuțiile specifice legate de sectorul agricol, alături de DN Agrar, în înregistrarea completă a ediției a 9-a a Quarterly Report, mai jos:

