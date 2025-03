Horia Cardoș (Agroland) la Quarterly Report: „Ce se întâmplă pe piața ouălor este incredibil. Probabil săptămâna viitoare vom atinge cel mai mare preț care a fost vreodată”

Horia Cardoș, directorul general și fondatorul Agroland, a fost prezent la cea de-a șaptea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companiile listate la Bursa de Valori București, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, care a avut loc luni, 3 martie, la ONE Tower.

Directorul grupului agricol a amintit că Agroland va face ultimele plăți pentru instrumentele de datorie emise acum jumătate de deceniu.

„Îmi amintesc de parcă era ieri – acum 5 ani, în plină declanșare a pandemiei de Covid-19, noi ieșeam împreună cu Tradeviile cu prima noastră emisiune de obligațiuni. Din fericire, a fost un succes. Iar săptămâna viitoare, pe 10 (martie – n.r.), trebuie să returnăm principalul și ultima dobândă pentru investitorii noștri, cărora le mulțumim; nu doar investitorilor în primele obligațiuni Agroland, cât și celor care au participat la majorările de capital și în continuare sunt cei peste 3.000 de acționari care dețin acțiuni la companiile noastre”, a spus Cardoș în introducere.

Cum se prezintă Agroland

Întreprinderea va ajunge în curând la o rețea de peste 250 de magazine în țară. În același timp, listarea la bursă a permis investiții pe verticală, prin care Agroland s-a dezvoltat și mai mult.

„Ce înseamnă Agroland astăzi? O afacere care a început acum 28 de ani, cu niște magazine pentru fermieri. Între timp am ajuns la aproape 250 de magazine, vom depăși acest prag în această primăvară. În principal, vindem produse pentru micii fermieri, pentru cei pasionați de grădină și pentru creșterea animalelor, fie de companie sau de fermă.

Aici avem unul din primele magazine construite de noi și deținute în proprietate la Bolintin Vale, lângă București. Este unul dintre cele mai de succes magazinele noastre. Un format unde ne-am inspirat după ceea ce se întâmplă în Europa de Vest, unde magazinele de acest format funcționează foarte bine și probabil sunt cel mai dinamic format. Deocamdată, în România, Agroland este singura companie care funcționează în acest format și nu vedem pentru următorii ani o intrare a unui jucător multinațional.

Suntem lideri pe piețele acestea și continuăm să investim, sperăm noi, cu succes. În urmă cu câțiva ani, odată cu intrarea pe piața de capital, ni s-au oferit și mijloacele să ne extindem pe verticală. Am achiziționat o fabrică de furaje de la Caransebeș, pe care am retehnologizat-o și, la sfârșitul anului trecut, am reușit să facem singura fabrică din România certificată cu furaje bio. Trebuie să vă spun că astăzi fermierii din România, marea lor majoritate, în afară de clienții noștri, sunt nevoiți să importe din Austria, din Vestul Europei în general, furaje certificate bio. Ca să obții produse bio, trebuie să folosești, evident, furaje certificate bio”, a punctat fondatorul companiei.

Agroland a investit în urmă cu câțiva ani într-o fabrică de produse pentru hrana animalelor.

„O investiție mai mare am avut tot acum aproximativ 4 ani, am pornit-o la Craiova; o fabrică de furaje ultramodernă, foarte eficientă, atât din punct de vedere energetic, cât și a forței de muncă, unde facem toate furajele necesare pentru fermele noastre și o parte din furajele necesare pentru rețeaua noastră de comerț cu amănuntul. Avem și o mică fabrică de hrană pentru animale de companie. Practic, tot ce producem acolo se vinde în magazinele noastre și, în acest fel, asigurăm cam 60% din necesarul nostru. Evident, dorim să creștem atât calitatea produselor, cât și cantitatea.

În 2020, la sfârșit, am achiziționat Avicola București, fermele de la Mihăilești - una din cele mai mari investiții ale noastre. Probabil anul acesta, cu tot cu achiziții, ajungem undeva la 10 milioane de euro. Este o investiție foarte, foarte importantă pentru noi, inclusiv din punct de vedere a profitabilității”, a declarat Cardoș.

Scumpiri la raft

În Statele Unite, prețul ouălor a crescut semnificativ în ultima perioadă, în timp ce Europa încă are costuri mai mici. Cardoș se așteaptă la scumpiri și în România. Trei factori vor influența prețul ouălor în țara noastră: bolile care afectează păsările, creșterea consumului când economia este în scădere și politica ecologică a Uniunii Europene, consideră fondatorul companiei.

„Vom ajunge în acest an la 300.000 de găini în producție. Prețul ouălor probabil în acest an și în Europa va atinge un record. Așa cum probabil știți, în Statele Unite a ajuns un ou să coste, dacă socotim în lei românești, undeva între 3 și 4 lei, depinde de săptămână. Și în Europa sunt trei motive mari și late. Primul este gripa aviară, care afectează țări din jurul Mediteranei în principal.

După care avem, creșterea consumului în perioada de depresie economică. Consumul de ouă crește pentru că este cea mai ieftină sursă de proteină animală. Și vedem rapoarte din Europa de Vest unde consumul național a crescut cu 15-20%, chiar 25% în țări ca și Germania. Al treilea factor este reducerea efectivelor în Europa de Vest, datorită așa-numitei agendei verzi, care, din punctul nostru de vedere, nu face foarte bine continentului nostru, dar asta este o altă discuție”, a declarat Cardoș în timpul evenimentului.

Rezultate și planuri de viitor

Compania are operațiuni și pe partea de genetică animală.

„Avem două stații de incubație, una la Giarmata, în județul Timiș, și una la Mihăilești, lângă fermele noastre, unde producem pui de o zi și, iată, la Giarmata producem boboci de gâscă și de rață. O altă divizie importantă - o companie listată a Agroland Agribusiness. Este un domeniu care a fost lovit în ultimii doi ani, în principal de secetă, dar și de prețurile scăzute, datorită fermierilor din Ucraina, care produc la prețuri mai mici. Din fericire, Agroland Agribusiness este una din câștigătoarele acestui sector. Am reușit să adunăm din piață mai bine de 95% din datoriile pe care fermierii noștri le aveau. Am reușit să repornim, ca și în fiecare an, finanțarea acestor fermieri. Cei mai mulți dintre ei, după acești doi ani, au șanse foarte mari să-și revină. Noi am fost și vom fi alături de ei.

Avem planuri mari de investiții și vrem să intrăm în zona de producție de substanțe, pe care fermierii noștri să le folosească și noi să nu mai le importăm de la partenerii noștri actuali din Vestul Europei. O altă divizie mai mică este Agroland Professional Farm, care oferă soluții nutriționale fermelor zootehnice, inclusiv furaje produse în fabricile noastre”, a mai spus Cardoș.

Agroland urmează să intre într-un proces de refacere a imaginii companiei. La nivelul rezultatelor, întreprindere a înregistrat o creștere de sub 10% a cifrei de afaceri, în ciuda majorării volumelor vândute cu o cincime. Prețurile în scădere au afectat vânzările. Totuși, grupul a obținut un rezultat pozitiv și va propune un buget „conservator” anul acesta, a mai spus directorul.

„În premieră - și credem că investitorii noștri trebuie să afle primii - la sfârșitul acestei luni vom lansa proiectul de rebranding al Agroland, unde vrem să ne modernizăm, unde structurăm, inclusiv la nivel de brand, arhitectura organizației noastre. Credem că vom reuși să comunicăm mai clar și mai eficient cu piețele cărora ne adresăm.

Vedem o creștere a cifrei de afaceri doar cu o cifră pentru că bună parte din produsele pe care le comercializăm s-au ieftinit, în principal hrana pentru animale. Dar dacă ar fi să discutăm în termeni de volum, am vedea o creștere cu cel puțin 20%. Noi am vândut mai mult cu 20%, dar, datorită faptului că cerealele și făinurile proteice s-au ieftinit, vedem o creștere mai mică a cifrei de afaceri.

În schimb, am reușit să obținem un rezultat operațional mai bun decât în anul anterior, din mai multe motive. O dată, din eficientizarea rețelei de retail, unde închidem sau mutăm magazinele neeficiente, fiindcă se mai întâmplă și lucruri din acestea, dar nu vorbim mai mult de un magazin sau două pe an. Dar, mai important, am reușit să producem mai mult în fabricile noastre din produsele vândute. Astfel, evident, marjele noastre au crescut. De asemenea, deja în trimestrul 4 s-a văzut modificarea în sensul creșterii destul de abrupte a prețului la ouă, în principal pe piețele de export. Asta s-a văzut în trimestrul 4, dar se va vedea foarte mult în rezultatele din trimestrul 1 2025.

În consecință, vom propune un buget foarte, foarte conservator pentru că vrem să depășim de data aceasta așteptările investitorilor noștri. Credem că toate motoarele pe care le avem, toate motoarele de creștere și profit, sunt într-o situație foarte bună. Avem finanțare suficientă, avem oameni experimentați deja pe fiecare divizie și credem că putem să avem (un rezultat pozitiv – n.r.), în ciuda unui an complicat, atât în România, din punct de vedere economic, cât și în Europa. Piețele pe care activăm se pare că vor fi afectate, dar în sens pozitiv”, a detaliat Cardoș.

Schimbări pe piață

Cardoș subliniază că sumele cheltuite pe importurile de hrană pentru animale vor scădea drastic în viitorul apropiat. Prețurile scad, dar nu același lucru poate fi spus despre ouă. Prețurile sunt în continuă creștere și această tendință va continua până aproape de Paște. Directorul spune că producția de ouă a Agroland se poate preta foarte bine pentru producția de mâncare.

„Importăm hrană pentru animale de companie de 500 de milioane de euro, dar lucrurile se vor schimba foarte repede și probabil aceste cifre vor ajunge undeva la 100 de milioane de euro. Asta se întâmplă pentru că în România nu cred că este locul și momentul să producem hrană super premium. Dacă vorbim de hrană economică sau premium, sunt câteva companii care investesc zeci de milioane în acest sector. Pe noi nu ne va afecta pentru că suntem o făbricuță mică și reușim să fim eficienți. Cel mai important nu avem nevoie de o echipă de vânzări și astfel reușim să ținem costurile sub control.

Dar, între-adevăr, ceea ce se întâmplă pe piața ouălor de consum este incredibil. Probabil chiar săptămâna viitoare vom atinge cel mai mare preț care a fost vreodată pe această piață și, tradițional, până în penultima săptămână înainte de Paște, prețul crește. Nu sunt ouă – este pur și simplu adevărul.

Am intrat pe piața aceasta de producție de hrană și astăzi producem ouă, exportăm ouă proaspete. În sfârșit am găsit un loc pentru fabrica noastră de procesare de ouă, am dus echipamentele și în acest an îi vom da drumul. Acolo vedem noi o creștere foarte mare. Vă dau exemplu clătitele – importăm anual 30 de milioane de clătite. Este o nebunie, lucrurile astea se vor schimba. Lucrăm cu fabricile care fac clătite și le furnizăm ouăle. Vrem să dezvoltăm zona aceasta de mâncare, dar cu siguranță și pe partea asta de magazin. Nu vrem să intrăm pe alte piețe pe care nu le cunoaștem. Nu avem timp, avem foarte multă treabă aici și credem că putem să fim relevanți pe piețele pe care suntem”, a încheiat Horia Cardoș.

