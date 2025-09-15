Ionuț Tănăsoaica (Grup EM) la Quarterly Report: „Nimic nu se poate face fără o infrastructură necesară, fără echipamente de lucru și de protecție”

Ionuț Tănăsoaica, CEO al Grup EM, a participat la cea de-a noua ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companiile listate la BVB, marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, care a avut loc pe data de 9 septembrie. Acesta a făcut o prezentare granulară a companiilor care fac parte din grup, alături de ariile de dezvoltare spre care organizația țintește în perioada următoare. Rezultatele financiare ale companiei au fost pozitive, iar procesul de consolidare pe Bursa de Valori București al activelor grupului, prin răscumpărare de acțiuni, este în plin proces de desfășurare.

„Spunea cineva că nu avem companii de peste 100 de ani. Îl contrazic. Reprezint o organizație în cadrul căreia avem companii cu subsidiare care depășesc și ating această vârstă. Grup EM înseamnă mai bine de 75 de ani de experiență”, a explicat CEO-ul, adăugând că firma pe care o reprezintă a electrificat România.

„Avem peste 98% din rețeaua electrică aeriană și asta nu este puțin lucru. Sunt colegi la care țin foarte mult, care spun că atunci când ajung seara acasă, aprind lumina și se gândesc la Electromontaj. Grup EM înseamnă un grup de companii. Sufletul, într-adevăr, este Electromontaj. În 75 de ani de experiență, grupul a dezvoltat infrastructură în tot ceea ce ține de lucrări de linii electrice aeriene, stații electrice și, mai nou, grupul s-a dezvoltat pe partea de irigații și hidroenergie.

Din același grup face parte și DM4, organizația care livrează fundații, construcții, baza a ceea ce construiește Grup EM și, mai nou, Electrotehnica, compania din grup care atinge cifra de 100 de ani pe piață. „Oferim tot serviciul de la partea de proiectare până la partea de execuție, până la ultimul montant, pentru că avem o abordare integrată, verticală, care optimizează procesele, reduce costurile, dar nu în ultimul rând garantează calitatea execuției. (...)

Avem fabrică de stâlpi în București, avem fabrică de cleme și armături la Câmpina, avem fabrică de cleme, izolatori, compoziți de cablu și conductor la Bistrița, avem Electrotehnica, unde ne producem diversele componente electrice necesare în stațiile electrice. Și nu în ultimul rând, avem un activ crucial, care se numește stația de încercări stâlpi, un activ unic în Europa”, a explicat Ionuț Tănăsoaica, adăugând că, în stația controlată de Grup EM, vin și testează produsele competitorii companiei, „fie că vorbim de competitori care activează în piața din Statele Unite, Canada, fie că vorbim de competitori care activează în Turcia, sau Spania, Polonia și așa mai departe.”

Pe lângă infrastructura energetică, grupul este activ în sectorul de energie verde, dezvoltând proiecte de hidroelectricitate, lucrări hidrotehnice, parcuri eoline și fotovoltaice. „Noi realizăm retehnologizarea Vidraru, construim cel mai mare parc eolian din România, VIFOR, și asta nu e puțin lucru. Serviciile noastre sunt complete, de la partea de proiectare. Avem divizie de proiectare de linii electrice, avem divizie de proiectare de stații electrice, servicii de proiectare și execuție, construcție, racordare, parcuri eoline, fotovoltaice, stații de testare de stâlpi, engineering design, parte de hidro, lucrări de reabilitare și sisteme de irigație și acționare, lucrări de electrificare, fie că vorbim de căi ferate și transport în comun. (...) De asemenea, realizăm construcții de clădiri, fundații clasice și forate, subtraversări orizontale dirijate. Mai nou, veți vedea forezele noastre, echipamentele noastre în Piața Unirii”, a mai adăugat acesta.

Cum s-a extins Grup EM în ultimii ani în mai multe verticale-cheie din domeniul infrastructurii energetice

Grup EM gestionează și construiește 400.000 de kilometri de linii electrice de transport de medie și înaltă tensiune, plus 94.500 de kilometri de cabluri subterane, peste 970 stații de 110 și 400 de kilovolți și peste 65.000 de stații de medie tensiune, posturi de transformare și puncte de alimentare. „Este important să deții aceste fabrici, aceste laboratoare de realizare a echipamentelor pe care le utilizăm, fie că vorbim de fabrica de stâlpi metalici zincați, unde realizăm stâlpii noștri pe care îi veți vedea atunci când călătoriți în diverse zone ale țării și ale lumii, fabrica de cleme și armături de la Câmpina, fabrica de cabluri și conductoare, respectiv fabrica de automatizări și izolatoare de la Bistrița, fabrica de echipamente electrice, Electrotehnica, unde se produc dulapurile de comandă și protecție, panouri electrice, acționări și, nu în ultimul rând, stația de încercări de stâlpi.”

Grupul oferă mentenanță pentru Nuclearelectrica și lucrează cu Hidroelectrica. În ceea ce privește relația cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), așa cum a precizat CEO-ul, se dezvoltă lucrări de irigații și îmbunătățiri funciare, iar firma Vestas se ocupă cu proiectele de energie verde. „Am enumerat doar o parte din proiectele cu care ne lăudăm. Vorbim de peste 200 de proiecte în care suntem angrenați, cele mai importante linii electrice aeriene sunt reprezentate de către linia electrică aeriană de 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița, care reprezintă o traversare a Carpaților, și, respectiv, linia electrică aeriană, de asemenea de 400 kV, Cernavodă – Stâlpu, proiecte cofinanțate prin fonduri europene și finalizate cu succes. (...) Lucrăm intensiv la stația Smărdan, stația Stâlpu, stația Timișoara și stația Teleajen, patru stații fundamentale pentru Sistemul Energetic Național pentru a putea evacua energia electrică.”

Pe lângă alte extinderi importante ale businessului în Moldova, precum Parcul Eolian de la Ruginoasa sau extinderea rețelei de troleibuz în municipiul Vaslui, Electromontaj activează de foarte mulți ani pe piețele internaționale, grupul având planuri de extindere în Finlanda, în timp ce are deja afaceri în țări precum Polonia, Iordania, Cipru sau Republica Moldova.

„Am electrificat aproximativ 60% din Iordania și tot atât din Cipru. Am fost certificați, validați ca urmare a expertizei noastre și am semnat acordul-cadru pentru serviciul de mentenanță în Olanda.

Rezultate financiare ale Grup EM în ultimul an

Grupul a atins 200 de milioane de euro și continuă să crească, potrivit CEO-ului Ionuț Tănăsoaica, marja de EBITDA depășind 15 puncte procentuale. „Nimic nu se poate face fără o infrastructură necesară, fără echipamente de lucru și de protecție pentru a asigura siguranța în primul rând a colegilor mei și, bineînțeles, calitatea produselor pe care le livrăm. Iar totalul activelor este 1,4 miliard de lei. (...)

Ne dorim, în primul rând, extinderea și consolidarea poziției pe piețele regionale și globale. Călătoresc foarte mult, am foarte multe întâlniri și țintesc diverse piețe, inclusiv partea de nord. Pentru a putea participa la o licitație, în țările respective, este nevoie de un moment inițial, de o precalificare, care necesită un consum de timp și livrare de documentație cu cel puțin 2 ani în avans”, acesta precizând că Electromontaj a fost calificat încă de la început, cu gradul A, în țări precum Finlanda, Norvegia sau Suedia.

Pe lângă alte investiții importante și planuri de extindere a portofoliului, Adunarea Generală a Acționarilor a grupului este ocupată în prezent cu votarea unui plan de răscumpărare a acțiunilor proprii, pe care acționarii le pot vinde și pe care organizația să le poată achiziționa, care începe de la 600 până la 1.300 de lei. Marja în sine, a punctat Tănăsoaica în dialog cu participanții la Quarterly Report, a fost aprobată de către acționari în cadrul adunării generale anuale, pe baza situațiilor financiare.

Puteți urmări prezentarea completă și Q&A-ul pentru Grup EM, alături de celelalte prezentări, discuții și intervenții din cadrul celei de-a noua ediții a Quarterly Report, mai jos:

