Jean Dumitrescu (Aquila) la Quarterly Report: „Piața, până la urmă, este cea care influențează cel mai mult, dar depinde și ce faci tu însuți”

La începutul acestui an, Aquila era menționată în topul companiilor de la Bursa de Valori București ce ar putea beneficia cel mai mult de aderarea României la spațiul Schengen. Jean Dumitrescu, Director Relația cu Investitorii la Aquila Part Prod, a participat la cea de-a noua ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii listate de BVB, marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, din 9 septembrie, în cadrul unui panel dedicat exclusiv Aquila și TTS. Acesta a detaliat nu doar rezultatele companiei, accentul pus pe creșterea EBITDA în detrimentul profitului, pentru investitori și mai ales modul în care integrarea achizițiilor anterioare se regăsește deja în portofoliul de produse extins și productivitatea crescută a companiei.

„Știu că se vehiculează numele nostru în legătură cu Schengen, dar aici cred că este o problemă de percepție, pentru că în businessul Aquila, format 95% din distribuție, adică vânzare de bunuri și servicii, impactul pentru noi este mai degrabă marginal, dar ne-am bucurat de intrarea în Schengen în sensul că am beneficiat de niște timpi mai scăzuți pentru a aduce marfa în România, în condițiile în care noi am crescut destul de mult pe achiziția de bunuri intracomunitare, pe măsură ce am cumpărat companii precum Parmafood și ne-am diversificat portofoliul de produse”, a explicat reprezentantul Aquila încă de la început.

Dumitrescu a detaliat, în cadrul panelului de la Quarterly Report, motivul pentru care EBITDA este principalul indicator financiar pe care ar trebui să se bazeze investitorii în evaluarea bunului mers al lucrurilor în companie, detaliind investițiile substanțiale care au dus la o scădere a profitului net. Explicațiile oferite de acesta au venit în contextul în care, în cazul Aquila, cu toate că EBITDA a crescut, profitul net a scăzut în rezultatele primului trimestru, în linie cu rezultatele anului 2024. Compania a citat mai mulți factori, printre care și creșterea costului cu salariile, cu finanțarea, dar și diferențele de curs valutar. Întrebat de moderatorii panelului „Liderii logisticii la BVB: TTS și Aquila” la ce indicatori financiari ar trebui să fie atenți investitorii Aquila, Jean Dumitrescu a clarificat că punctul de interes al companiei rămâne EBITDA. „Noi, când ne-am listat la Bursa de Valori București (BVB), am comunicat un obiectiv de a dubla în următorii cinci ani EBITDA pe care am înregistrat-o în 2021. Deci e clar că, pentru noi, EBITDA este indicatorul la care ne uităm prioritar, dar și investitorii instituționali, pentru că credem că EBITDA arată mai bine performanța companiei, fără diverse alte influențe”, a început să explice Jean Dumitrescu.

Potrivit acestuia, a existat o creștere în semestrul I, până la 1,5 miliarde de lei în cifra de afaceri, în procent de 18%. „A crescut și EBITDA, cu 17%, până la nivelul de 91 de milioane de lei, dar mai departe profitul net a scăzut. De ce? Pentru că, între EBITDA și profitul net intervin o serie de costuri și venituri, și anume, pe de o parte amortizarea, și pe de altă parte, atât anul trecut, cât și anul acesta, Aquila a făcut niște investiții mult mai mari decât în anii anteriori în înnoirea flotei. Acest proces aduce o amortizare mai mare, dar în același timp, vine și cu costuri de întreținere mai mici pentru mentenanță, reparații și cheltuieli reduse pentru combustibil, consumul fiind mai mic pe măsură ce folosim mașini mai noi.

Totodată, am investit și în automatizări. Inclusiv anul acesta, în iunie, am finalizat o investiție de 5 milioane de euro în platforma noastră de la Dragomirești, de lângă București. Vorbim de un depozit de 8.000 de metri pătrați care este automatizat.” Dumitrescu a adăugat că deja productivitatea depozitului de la Dragomirești s-a dublat, iar la maturitate, productivitatea ar trebui să ajungă de cinci ori mai mare decât cea inițială.

Cash-ul este mai scăzut, dar automatizările se văd deja în rezultatele curente

Un alt factor care și-a spus cuvântul în rezultatele companiei anul acesta a ținut de veniturile și costurile financiare. Au existat diferențe de curs valutar, venite dintr-o reevaluare a datoriilor. „Aș spune că undeva la 10% din aceste costuri sunt cash, pentru că țin de dobânzile plătite, iar restul sunt reevaluări scriptice. Noi am stat pe foarte mult cash, ceea ce pe investitori îi îngrijora un pic, pentru că am strâns foarte mulți bani de la listare, după majorarea de capital. Acest lucru a generat venituri din dobânzi, dar pe măsură ce am făcut ceea ce am spus că facem, și anume am investit în companii achiziționate ca să accelerăm creșterea, în automatizări și digitalizare, iar atunci evident că acel cash nu mai este atât de mare și au început să apară și costuri cu dobânzile, care sunt absolut normale. Urmărim, de fapt, EBITDA, pentru că e indicatorul care arată robustețea modelului de business și, respectiv, direcția de creștere.”

În acest sens, Aquila a crescut pe canalele de retail tradițional, în ceea ce privește atât echipa, cât și produsele, a declarat Jean Dumitrescu. „Trebuie spus că la orice asemenea creștere, există o perioadă de amorsare până devine matură. Orice agent de vânzări atinge un nivel optim între veniturile generate și costurile aferente abia în 3-4 luni. Am făcut la fel și pe HoReCa, un canal în care avem încredere și pe care vrem să ne poziționăm mai bine. Coroborat cu integrarea companiilor pe care le-am achiziționat, toate la un loc au generat deja o creștere de EBITDA și avem încredere că va continua astfel și în al doilea semestru, și în anii următori.”

Compania este numărul 1 în România în sectorul de logistică, cu afaceri de două ori mai mari decât ale următorului competitor. La zi, Jean Dumitrescu a menționat că, deși se poate vorbi de un mediu mai volatil ca altădată, compania se află în grafic legat de prioritățile pe care și le-a propus și au fost detaliate mai sus. „Ne-am propus obiectivul legat de EBITDA având în spate niște strategii și niște măsuri pe care le-am aplicat”, a mai declarat acesta. Pe lângă achiziții și automatizări, compania a adăugat în strategie un proiect pus pe hârtie anul trecut și pornit în 2025, și anume găsirea unor furnizori și a unor produse noi pentru canalul de retail tradițional.

„Este un canal important pentru noi, care asigură 40% din distribuție, și cu cele mai bune marje, pentru că e vorba de micile magazine de proximitate care nu au putere mare de negociere. Totodată, și clientul final plătește prețul acelei proximități. Am extins acolo echipa, aducând aproape 200 de articole noi și se vede deja în rezultate, pentru că am crescut în semestrul I cu 20% pe acest canal. Continuăm să creștem și în semestrul II, dar și în anii următori, cu un bonus pe EBITDA, pentru că, pe măsură ce ne-am lansat în piață, începe fiecare vânzător să crească vânzările și să atingă acel prag optim, într-un timp de cunoaștere a produselor, de clădire a încrederii față de magazine, de clienți, care nu se întâmplă imediat”, a mai precizat acesta.

Cum a integrat deja Aquila cele două achiziții mari realizate în 2024: Parmafood și Romtec

Dumitrescu a atins subiectul celor două achiziții făcute de companie recent, detaliind faptul că, deși compania păstrează mereu 40% din profit pentru dividende, „după cele două achiziții de companii făcute anul trecut, Parmafood și Romtec Europa, anul acesta am dezvoltat deja multe produse în cadrul Romtec și asta a dus deja, în semestrul I, la o creștere de peste 25%. Romtec producea mai ales lichid de parbriz pentru canalul nostru de benzinării, dar am folosit brandul Jet Expert pentru a face o extensie de gamă pentru a veni cu produse noi precum șervețele de șters bordul și pielea din mașină, soluții de odorizant pentru jantele mașinii. Eu le-am și testat, pentru că eram sceptic cu colegii de la marketing. Ce mare lucru poți să faci să fie diferit la un șervețel de șters? Dar pot să vă confirm că am șters mașina cu aceste șervețele și nu lasă urme sau praf.

Pe Parmafood am făcut o mișcare care a avut sens, și anume o extindere de portofoliu care se adresează bucătăriei și retailului în Aquila. Am crescut echipa de HoReCa, așa cum am menționat, intrând deja în mai multe orașe pentru a ne extinde la nivel național, am extins echipa de vânzări și în felul acesta creștem pe un canal foarte promițător, chiar dacă vine și cu niște riscuri”, a mai detaliat Jean Dumitrescu.

Cu toate că reprezentantul Aquila și-a declarat optimismul cu privire la strategia de creștere continuă a companiei, acesta a admis și o atitudine precaută în viitor, pe fondul schimbărilor fiscale care au loc în prezent în economie și un impact în consum. Acesta a conchis că, deși efectele, în speță ale majorării TVA și a altor taxe, nu s-au simțit deocamdată, probabil se vor vedea mai clar în ultimul trimestru al anului. „În general, creșterile de taxe duc la o oarecare încetinire a consumului.”

Pe termen lung, Aquila urmărește mai întâi borna finalului de an, însă își păstrează încrederea că investițiile, extinderile de echipe și de portofoliu se vor vedea din ce în ce mai mult, împreună cu integrările operate pe companiile deja achiziționate. „Anul acesta ne vom situa aproape de ceea ce ne-am propus în buget și vom comunica încontinuu rezultatele noastre și explicațiile legate de planurile de dezvoltare. Piața, până la urmă, este cea care influențează cel mai mult, dar depinde și ce faci tu însuți”, a încheiat Jean Dumitrescu.

Puteți urmări panelul „Liderii logisticii la BVB: TTS și Aquila”, alături de celelalte prezentări, discuții și intervenții din cadrul celei de-a noua ediții a Quarterly Report, mai jos:

