Peter de Boer (DN Agrar) la Quarterly Report: „În 2030 vrem 200 de milioane de litri de lapte și producție de biometan, compost și furaje”

Peter de Boer, CEO al DN Agrar, a participat la cea de-a noua ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companiile listate la BVB, marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, care a avut loc pe data de 9 septembrie. De Boer a prezentat cele mai bune rezultate financiare din istoria companiei, alături de o strategie de integrare verticală și diversificare care vizează, pentru anul 2030, dublarea producției de lapte, dezvoltarea uneia dintre cele mai mari centrale de biometan din România, extinderea capacității de compost organic la 40.000 de tone pe an și investiții în agricultură verticală, pentru a reduce dependența de culturile afectate de secetă.

De Boer a fost urmat în prezentarea sa de investitorul István Sarkáni, care a explicat cum evaluează acesta DN Agrar din perspectiva unui portofoliu pe termen lung.

Recorduri în istoria DN Agrar, prezentate la Quarterly Report: cifrele anului și bugetul revizuit

Peter de Boer a început prin a aminti publicului QR că de doi ani DN Agrar este cel mai mare producător de lapte din toată Uniunea Europeană, inclusiv Marea Britanie, mai nou adăugând la portofoliu și capacități de producție a energiei solare. „Începând cu acest an, am instalat panouri solare în toate fermele noastre, cu excepția noii ferme, ferma Straja. Desigur, producem mai ales propriile noastre culturi pentru furaje, iar la începutul acestui an a intrat în funcțiune și prima noastră fabrică de compost. Pentru acest an estimăm să vindem 3.500 de tone; avem o capacitate de 7.000 de tone, dar, desigur, a trebuit să învățăm procesul. Până la sfârșitul anului vom dubla capacitatea la 14.000 de tone de îngrășăminte”, a relatat de Boer.

Ads

În prima jumătate a anului 2025, compania a înregistrat o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de lei, EBITDA de aproape 50 de milioane de lei și un profit net de 27 de milioane de lei. De Boer a explicat că bugetul inițial pentru 2025, de 38 de milioane de lei, a fost deja depășit și revizuit. „Estimăm în jur de 50 de milioane, dar am lăsat o variație sub 5%, pentru că mai sunt câteva incertitudini, cum ar fi recalcularea costurilor de producție, lipsa deocamdată a certificatului de fertilizator organic și evoluția prețului laptelui spre final de an. (...) De la listare, DN Agrar a arătat o creștere de 306%, în timp ce indicele BET a scăzut cu 13%. Este un semnal clar de încredere în performanța DN Agrar”, a adăugat CEO-ul.

Ferma Straja, producție accelerată în 2025, cu toate că vremea nu a ținut cu planurile companiei

Ads

De Boer a insistat asupra rolului noii ferme Straja, din județul Alba, care a accelerat producția în 2025. Compania a început să producă lapte în martie, iar în august a ajuns deja la 1.800 de vaci de lapte, țintă care fusese inițial bugetată pentru finalul anului 2025. „Estimăm acum că vom încheia anul cu 2.000–2.200 de vaci. În final, ferma va ajunge la 5.000 de animale, cu o producție zilnică de 150.000 de litri de lapte”, a explicat CEO-ul.

Per total, compania a produs cu 9,4% mai mult lapte decât anul trecut, apropiindu-se de ținta de +10%, cu toate că, în paralel, seceta a lovit culturile din zona Orăștie–Alba Iulia–Sibiu. „Anul trecut am avut o reducere semnificativă din cauza valului de căldură care a început la jumătatea lui mai și a ținut până în septembrie. Anul acesta am fost mai puțin afectați, iar septembrie arată până acum destul de puternic. E posibil chiar să producem mai mult decât creșterea de 10% bugetată”, a continuat de Boer. Acesta a amintit că în 2024, DN Agrar a recoltat 30 de tone de porumb la hectar, iar anul acesta „vom avea 17–18 tone la hectar. Pentru o companie care crește atât de rapid, asta înseamnă că trebuie să cumpărăm de pe piață. Din fericire, în restul țării anul a fost bun, iar prețurile la cereale sunt mai scăzute, ceea ce compensează parțial.”

Ads

CEO-ul DN Agrar a prezentat și graficul evoluției prețului laptelui, punctând că a existat o mică scădere anul acesta, dar prețul este în continuare semnificativ mai mare decât anul trecut. „Pentru decembrie și ianuarie ne așteptăm la o scădere ușoară, dar nu semnificativă. T3 va arăta mai mult sau mai puțin la fel ca T2, iar în T4 ne așteptăm la un rezultat pozitiv, dar cu o încetinire, pentru că trebuie să împărțim costurile de producție la un volum de tone mai mic decât anul trecut.”

Strategia pentru 2030: de la lapte la energie și agricultură verticală

Unul din punctele centrale ale prezenței DN Agrar la Quarterly Report în septembrie 2025 a ținut de faptul că Peter de Boer a trecut în revistă obiectivul major al companiei, și anume integrarea verticală și diversificarea activităților, până în 2030. „Modelul nostru actual de business constă în producția de lapte. Anul acesta estimăm o producție de 70 de milioane de litri, iar obiectivul nostru pentru 2030 este să ajungem între 150 și 200 de milioane de litri pe an. În următorii ani vom face investițiile pentru a dubla producția de lapte.”

Ads

Însă laptele este doar punctul de pornire pentru companie, întrucât DN Agrar și-a construit în paralel un portofoliu tot mai diversificat, bazat pe o capacitate de 7.000 de tone de compost, urmând ca aceasta să fie dublată până la finele lui 2025. „În 2030, vom ajunge la 40.000 de tone anual. În același timp, am semnat un contract cu Black Sea Oil & Gas pentru dezvoltarea uneia dintre cele mai mari instalații de producere a biometanului din România. Suntem în proces de obținere a avizelor, care ar trebui finalizat în 7–8 luni. Decizia finală de investiție o vom lua în T1–T2 anul viitor, iar instalația trebuie să fie operațională cel târziu în 2028”, a mai completat de Boer în cadrul prezentării sale.

Liderul DN Agrar a pus pe tapet faptul că noua instalație va genera venituri suplimentare între 3,5 și 4 milioane de euro și va reduce emisiile companiei cu 90%. Practic, împreună cu panourile solare și cu producția de compost, compania se apropie deja de obiectivul de a produce lapte cu amprentă net zero de dioxid de carbon în 2030, odată cu eforturile depuse pe linia de dezvoltare agriculturii verticale. „Am testat deja în Olanda o instalație unde semănăm în ziua unu și recoltăm după șapte zile. Prima unitate pe care o analizăm are o producție între 40 și 80 de tone pe zi. Pentru varianta de 40 de tone investiția este de 4–5 milioane de euro, iar pentru aproape 100 de tone este de circa 9 milioane de euro. Suntem destul de avansați și cu finanțarea, iar în următoarele două luni estimăm că vom anunța proiectul final.”

Ads

În plus, compania a anunțat și verigi noi în lanțul de procesare a laptelui, pentru a reduce dependența de piața locală, unde prețurile sunt cele mai mici din Europa. „Mai târziu anul acesta vom anunța o investiție pentru a produce smântână și lapte degresat. Dacă vrem să creștem de la 70 la 150 de milioane de litri, trebuie să diversificăm portofoliul de clienți, adică nu doar procesatori de lapte, ci și companii mari precum Nestlé, Unilever sau fabrici de panificație. Vedem deja o cerere mai ridicată în nordul Italiei, unde prețurile sunt mai bune decât în restul Europei, primele linii de procesare urmând să fie operaționale anul viitor.”

În plan se află și un așa-numit „cluster” (n.r. eng. grupare) agroalimentar de sere și legume, încă în stadiu incipient. „Am contractat o firmă Big Four pentru a face studiile de piață și cred că anul viitor vom putea oferi mai multe detalii. Este un pas important pentru diversificarea companiei.” Practic, pentru DN Agrar, anul 2030 înseamnă un obiectiv de producție de 150–200 de milioane de litri de lapte anual, 40.000 de tone de compost, biometan, ferme verticale care să asigure 20–30% din furaje, și produse derivate precum smântână, lapte degresat, unt sau lapte praf.

Ads

„De la lapte la energie”: perspectiva investitorului István Sarkáni

Unul dintre momentele de noutate ale ediției a noua a Quarterly Report a fost intervenția investitorului István Sarkáni, care a explicat cum evaluează acesta DN Agrar din perspectiva unui portofoliu pe termen lung. „Pentru mine, prima întrebare este mereu „ce definește o companie bună?” Ideal, o companie bună are trei elemente, calitate, valoare și creștere. Cele mai bune le au pe toate trei. Există firme care poate au doar valoare, fără creștere, dar care rămân atractive prin calitate. În mod ideal însă, o companie ar trebui să aibă cel puțin două dintre aceste trei ingrediente.”

Pornind de la această grilă, Sarkáni a analizat poziția DN Agrar în piață, folosind chiar modelul celor „Cinci Forțe” ale economistului Michael Porter (n.r. care evaluează atractivitatea unei industrii prin analiza a cinci forțe competitive: rivalitatea dintre concurenții existenți, amenințarea noilor concurenți, amenințarea produselor sau serviciilor substituibile, puterea de negociere a furnizorilor și puterea de negociere a cumpărătorilor).

Ads

„Barierele la intrare sunt foarte mari. Capitalul necesar pentru a construi o fermă de mii de vaci și mii de hectare este uriaș, deci este extrem de greu pentru un jucător nou să reproducă ceea ce a construit DN Agrar. Furnizorii nu reprezintă o problemă critică, pentru că își produc singuri cea mai mare parte a furajelor, iar în cazul terenurilor au o putere de negociere bună cu fermierii, care depind și ei de DN Agrar. Clienții, în trecut, reprezentau un risc mai mare, fiind concentrați pe un singur cumpărător. Dar chiar și atunci, cu Lactalis drept client principal, DN Agrar avea putere de negociere, pentru că era unul dintre cei mai mari producători de lapte din România și nu putea fi înlocuit ușor. Acum, cu mai mulți clienți, această dependență s-a redus. Produsele substitutive există, oamenii trec la lapte de soia sau alte produse vegetale, dar calitatea și prețurile nu le fac să fie o amenințare majoră pe termen lung. Rivalitatea pe piață este limitată: nu sunt atât de mulți jucători mari, deci compania are un avantaj competitiv clar”, a detaliat investitorul.

Pentru Sarkáni, aceste atuuri definesc ceea ce Warren Buffett numește „moat”, adică un șanț de apărare care protejează compania în fața concurenței. „DN Agrar are un moat puternic. Și, dincolo de aceste forțe de piață, contează enorm și calitatea managementului. Îl citez din nou pe Buffett: să investești în companii pe care le poate conduce orice idiot, pentru că la un moment dat se va întâmpla. Dar eu cred că un management bun poate adăuga o valoare uriașă, iar aici experiența și modul în care comunică cu investitorii fac o diferență foarte mare. Este greu pentru un investitor să evalueze corect o companie care nu e transparentă. În cazul DN Agrar, comunicarea este foarte bună, detaliată, și asta ne ajută să construim o teză de investiție solidă.”

Puteți urmări prezentarea completă și Q&A-ul pentru DN Agrar, alături de celelalte prezentări, discuții și intervenții din cadrul celei de-a noua ediții a Quarterly Report, mai jos:

Ads