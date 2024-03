Dorin Boerescu (2Performant) la Quarterly Report 3: ”Am generat în 2023 peste 143 de milioane de euro plus TVA vânzări pentru magazinele online cu ajutorul unui concept revoluționar”

Dorin Boerescu, CEO 2Performant Network, a participat la ediția a treia a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, unde a vorbit despre cifrele spectaculoase ale companiei, despre planurile ambițioase de viitor, dar și despre obiectivele firmei.

2Performant Network este lider pe piața de marketing afiliat și a reușit să își tripleze profitul net în anul 2023, înregistrând peste 100 de milioane de click-uri pe propria platformă într-un singur an. Dorin Boerescu a dezvăluit că toate acestea au fost posibile și cu ajutorul unui concept revoluționar la nivelul pieței de e-commerce la nivel global.

”Ne-am crescut profitul, însă recunosc că nu profitul este cel care ne caracterizează pentru că suntem o companie de creștere și vrem să rămânem așa pentru încă câțiva ani de acum în colo. Aș spune că noi suntem o companie diferită de toate celelalte companii listate la bursă. Nu avem depozite, nu avem magazine, fabrici, pământ, nu avem aproape deloc bunuri fizice. Nu producem bunuri fizice, nu vindem concret lucruri care sunt tangibile, dar cu toate acestea am generat anul trecut peste 143 de milioane de euro plus TVA vânzări pentru magazinele online, în principal din România, și am făcut asta cu ajutorul unui concept revoluționar la nivelul pieței de e-commerce la nivel global - BusinessLeague.com. O să vă prezint câteva dintre lucrurile care cred eu că transmit bine care este oportunitatea pe care noi o targetăm”, a spus Dorin Boerescu pe scena Quarterly Report.

Ads

CEO-ul 2 Performant Network a vorbit și despre piața la nivel global, care, în 2023, a valorat peste 17 miliarde de dolari: ”16% din vânzările din e-commerce din Statele Unite sunt generate de marketingul afiliat. Este o industrie cu mii de jucători la nivel global, cu niște zeci de jucători foarte mari. E important să înțelegem că industria de afiliere legată de e-commerce la nivel global este unul din secretele creșterii e-commerce-ului din ultimii ani, iar Amazon folosește afiliere din 1996 și anul trecut doar în Q1 a făcut vânzări de peste un miliard de dolari doar din afiliere”.

De asemenea, Dorin Boerescu a trecut în revistă alți jucători importanți, care reprezintă concurenți importanți, adăugând că 2Performant are în portofoliu peste 500 de magazine, marea majoritate în România, dar și în Bulgaria, Ungaria și Cehia.

2Performant Network - abordare complet nouă

Dorin Boerescu a menționat că, deși există jucători care sunt pe piață de mult mai mult timp, asul din mâneca companiei pe care o conduce este bordarea complet nouă, care se adresează generației cu vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani.

Ads

”Cum ziceam mai devreme, e o piață perfectă pentru rupturi. Niște dinozauri mari, miliarde, care fac cum făceau lucrurile acum 15 ani și un jucător ca noi, care vine cu o abordare complet nouă, care se adresează acestei generații care ocupă cea mai mare felie, cei cu vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani. Pentru cei mai maturi dintre noi, vreau să aduc aminte că oamenii care s-au născut în anul 2000, au 24 de ani astăzi. Peste 75% au între 26 și 45 de ani astăzi. Dacă luăm și generația 18-25, avem practic 85% - oameni care decid cum se cheltuiește bugetul de marketing. Oamenii din industria asta sunt tineri, s-au obișnuit să se joace, să aibă clasamente, să aibă acces la informații, la tot. Nu se pune problema să lucrezi într-o industrie în care contează relațiile, mișmașurile, șpaga și așa mai departe. Da, încă se practică astea în industriile tradiționale.

Noi facem gamificare din 2012 și în 2021, cu o parte din banii pe care i-am ridicat la bursă, am făcut un proiect de e-commerce. E un proiect de marketing pentru e-commerce - Open World, care a ajutat câțiva oameni, cel de pe primul loc a câștigat în 11 săptămâni 187.000 de euro. Cel de pe locul doi a câștigat 130.000 de euro. Cei care sunt acum pe primele două locuri câștigă de 4-5 ori mai mult. Pe baza acelei experiențe, am inventat un campionat de e-commerce în care criteriul este numărul de vânzări și cine face mai mult vânzări e mai bun”, a mai spus CEO-ul 2Performant la Quarterly Report.

Ads

Campionatul de e-commerce Business League

Dorin Boerescu a vorbit și despre un proiect ambițios, Business League, un campionat de e-commerce care îi va propulsa pe cei mai buni în față.

”În toată istoria noastră am făcut aproape 12 milioane de vânzări, am făcut peste jumătate de miliard ca valoare a vânzărilor și am plătit către afiliați peste 36 de milioane de euro. Și tot ce am învățat în acești ani despre gamificare și marketing în e-commerce, am pus în acest concept, Business League. Pe 1 aprilie vom lansa Businessleague.com, un joc de e-commerce cu impact în viața reală, un campionat de e-commerce care promovează oamenii care sunt cei mai buni în generarea de vânzări online. Este un concept care se află deja la sezonul 3, e organizat pe runde, avem clasament, avem pauze în care nu se joacă. Aducem transparență și rapiditate în luarea deciziilor și în acest fel îi scoatem pe cei mai buni în față”, a explicat Dorin Boerescu.

Piața din Uniunea Europeană - borna din 2024

Ads

Dorin Boerescu a dezvăluit și pe ce se vor axa investițiile companiei în 2024, dar a vorbit și despre planul de a intra pe piața din Uniunea Europeană.

”Piața de e-commerce din România, în ultimii trei ani, nu a făcut chiar așa bine. Noi am făcut puțin mai bine ca și cifră de afaceri, ne-am mișcat rapid, am captat din ce în ce mai mult din creșterea pieței. Anul acesta intrăm în piața din Uniunea Europeană, lansând Business League de la 1 aprilie, și vom face o majorare de capital pentru care vom anunța în curând detaliile. Vom investi în marketing, vânzări și achiziții. Sunt zeci de rețele la nivel european care fie nu au tehnologie proprie în piețele din Europa, fie o au, dar au probleme. Noi avem o tehnologie excepțională și atunci achizițiile vor fi una din direcțiile noastre importante de extindere”, a spus CEO-ul 2Performant.

Nu în ultimul rând, a trecut în revistă cifre importante marcate de companie și a venit și cu o propunere către piața de capital din România.

”Când ne-am listat pe piața AeRO, am fost prima companie de tehnologie de pe bursă. A fost o călătorie foarte interesantă pentru mine. Am avut un montagne russe, am făcut majorare de capital, după care a urmat o perioadă foarte interesantă, dar anul trecut, în ziua listării Hidroelectrica, noi am avut 10% din volumul pieței AeRO și am mai avut de două ori tot peste 10%, inclusiv când am anunțat rezultatele anul acesta, pe 22 februarie, am avut 18% din piața AeRO. Luna februarie este deja luna cea mai lichidă din istoria noastră, de la listare și până acum. Numărul de acționari a depășit 1.250, în ianuarie mai mulți și-au marcat profitul, dar în februarie au recuperat și au început să crească. Obiectivul nostru aici e să ajungem să dublăm numărul de acționari în fiecare an. Deci mă aștept să terminăm anul 2024 cu 2.500 de acționari și anul viitor cu 5.000. Ne dorim și să atragem noua generație de investitori la bursă, generația 18-35 de ani este targetul nostru. Acolo este cea mai mare oportunitate pe care o vedem și acolo cred că este și secretul creșterii pieței AeRO, care nu cred că este doar o piață în care te antrenezi și ulterior te duci pe piața principală, cred că ar trebui să fie piața AeRO piața pentru companii de tech, companii care nu vor fonduri de pensii, deși dau mulți bani. Targetul meu este să ajungem pe Nasdaq.

Ads

Pe 18 martie publicăm bugetul și convocatorul pentru AGA și AGEA, care vor avea loc pe 22 aprilie. Dacă deveniți acționari la 2Performant, deveniți co-proprietari ai acestui concept, ai campionatului de e-commerce de la nivel global. Asta e propunerea pe care o facem noi acum către piața de capital din România. Să luăm acest concept pe care l-am validat și să-l ducem la nivel global”, a concluzionat Dorin Boerescu.

(Momentul complet 2Performant poate fi urmărit între 2:02:40 - 2:22:00)

Dorin Boerescu a răspuns și la trei întrebări suplimentare, într-un scurt interviu acordat Ziare.com.

Ziare.com: 2Performant este liderul pieței de marketing afiliat, business în care ați reuși să vă triplați profitul net anul trecut. Poate fi această performanță replicată în anul 2024?

Dorin Boerescu: În primul rând vreau să vă felicit pentru eveniment și pe voi și pe TradeVille. Este un eveniment care era necesar, și mai ales în perioada asta și în anii următori cred că poate să atragă acest eveniment mult mai mult interes pe piața de capital și era nevoie. Felicitări și keep doing a great job.

Legat de întrebare, pe scurt, da, acesta este și planul. Până acum noi am bifat toți indicatorii pe care i-am publicat în memorandumul de listare chiar în 2020 și pentru anul următor avem, din memorandum, un profit bugetat de peste două milioane și jumătate de lei, practic cam de trei ori mai mult decât anul trecut și intenționăm să îl atingem.

Ziare.com: Care este pasul următor pentru acțiunile 2Performant? Piața principală a BVB, Nasdaq, sau poate amândouă?

Dorin Boerescu: Nasdaq.

Ziare.com: Sunteți pentru a doua oară la Quarterly Report și v-ați anunțat prezența la cel puțin încă două ediții. Cum vă simțiți la acest eveniment?

Dorin Boerescu: Nemaipomenit și, cum v-am spus, nu doar că vă felicit, dar vreau să vă și sprijinim. Am promovat acest eveniment și către ecosistemul nostru și îl vom promova în continuare. Cred că eu, ca speaker, nu voi mai participa o vreme, dar vom rămâne parteneri și cred că niște colegi de la noi din management vor fi prezenți în continuare și ca speakeri.

Ads