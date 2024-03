Eugeniu Baltag (Purcari) la Quarterly Report 3: ”În 2023 am fost în top 4 performeri la BVB”

Eugeniu Baltag, Directorul Relației cu Investitorii de la Purcari Wineries, a participat la cea de-a treia ediție a Quarterly Report, din 6 martie, eveniment marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, unde a vorbit despre performanțele companiei, oferind date foarte importante pentru investitori.

Eugeniu Baltag a punctat în primul rând câteva dintre atuurile companiei, cu o istorie ce se întinde pe 200 de ani, cu șase centre de vinificație în trei țări, dar și cu o diversitate uluitoare. A trecut în revistă de asemenea cifre și rezultate relevante. De exemplu, în 2023, profitul net a ajuns la 60 de milioane de lei.

”Când vorbim despre Purcari, vorbim despre 200 de ani de când producem vin. În cadrul grupului nostru sunt șase vinării care se află în trei țări diferite: Republica Moldova, România și Bulgaria. Totodată, suntem foarte diversificați. Avem peste 1450 de hectare de podgorie separate în șapte zone diferite și vindem vinul nostru în peste 40 de țări ale lumii.

Voi trece gradual către unul din avantajele noastre competitive, oprindu-ne la ultimii șapte ani în materie de cifre, începând de la perioada de pre-listare – în 2018 pe 15 februarie ne-am listat la BVB și veniturile au crescut de șase ori din 2017 până în prezent. Practic, am atins 369 de milioane RON în 2023. Pe de cealaltă parte, e foarte important să ai venituri, să faci vânzări, dar mai ales să faci vânzări profitabile, iar aici am excelat de asemenea. EBITDA a crescut de nouă ori, atingând 99 de milioane RON în 2023 și profitul net a ajuns la 60 de milioane RON”, a spus Eugeniu Baltag pe scena evenimentului #1 pentru companii la BVB.

Eugeniu Baltag a vorbit totuși și despre situațiile ”mai puțin vesele”, care au avut un impact direct asupra Purcari, cum ar fi pandemia, seceta excesivă sau războiul din Ucraina. Totuși, au scos-o la capăt de fiecare dată datorită modelului de business foarte puternic al companiei - ”acel lux accesibil”.

”Desigur, perioada aceasta nu a fost una lină, nu am mers niciodată pe covorul roșu bordeaux, cum e culoarea vinului. Au fost și situații vesele, și mai puțin vesele. Creșterea aceasta înglobează ani de criză: în 2020 pandemia, în 2021 secetă extensivă, în 2022 invazia rusească în Ucraina, două treimi din activele noastre din Moldova fiind exact la granița cu Ucraina. Astfel, am reușit să păstrăm și să livrăm fundamente puternice an de an.

Desigur, nu am fi reușit acest lucru, dacă nu am fi avut un model de afaceri foarte puternic sau un model de business pe care noi îl numim „acel lux accesibil””, a mai spus Eugeniu Baltag.

Purcari, în top 4 performeri la BVB în 2023

Purcari a reușit să se claseze în top 4 performeri la Bursa de Valori București în anul 2023, asta în condițiile în care au existat și obstacole.

”2023 a fost un an foarte bun pentru noi. Deja am menționat cum am evoluat atât la nivel de vânzări, cât și la nivel de profitabilitate. Totodată, marjele au fost foarte bune și în 2023 am reușit să fim top 4 performeri la Bursa de Valori din București cu +69%. Vă rog să țineți minte doi factori. Prețul nostru este „discountat” prin faptul că suntem la hotar cu Ucraina și suntem penalizați din cauza acestui lucru, inclusiv considerând ce s-a întâmplat acum două săptămâni când a existat un zvon că Transnistria va cere să adere la Federația Rusă. Atunci, prețul nostru a căzut cu 8%. Astăzi, două săptămâni mai târziu, zvonurile nu s-au adeverit, iar cotația noastră a revenit la acel maxim de până la această noutate.

Al doilea factor de discount este că fondurile de pensii din România nu pot investi în companii de vinificație, tutun, arme și restul. Sperăm că în curând acest lucru să se schimbe și atunci acțiunile Purcari vor avea motoare suplimentare de creștere. Deci nu vom crește doar cu 69% an la an, dar vom livra rezultate și mai puternice pentru investitorii noștri”, a explicat Eugeniu Baltag.

Directorul Relației cu Investitorii de la Purcari a continuat seria rezultatelor foarte bune, dar a vorbit și despre ”elefantul din cameră”.

”Totodată, anul trecut am reușit să rămânem în cei trei indici: FTSE Russel, MicroCap și BET, precum și MSCI. Nu pot să nu ating subiectul elefantului din cameră, iar cei din zona barului pot vedea că este vorba despre doi elefanți în cameră, lucru pe care nu-l văd cei ce participă online. Pe scurt, 8% a scăzut cotația după anunțul că Transnistria va fi parte a Rusiei. Pe hartă se pot vedea punctele roșii unde se află activele grupului Purcari în Republica Moldova: trei vinării – Chateau Purcari, Vinăria Bostavan, Domeniile Cuza și Vinăria Bardar, unde producem un coniac extraordinar, adică 1300 de hectare. Riscul nu s-a materializat și într-adevăr ucrainenii țin piept invaziei rusești.

Dacă vă uitați atent în indicii BET, sunt minim trei companii care au active în Republica Moldova și minim cinci companii mari din indicii BET care au afaceri destul de mari și au expunere în țara noastră.

Iarăși, despre rezultate, puteți vedea cum a evoluat activitatea noastră core, deci producția de vin, și activitatea noastră cu EcoSmart, Waste Recycling Management (n.r. managementul deșeurilor în scopul reciclării), companie căreia am reușit în doi ani să-i facem un turnaround complet și care deja contribuie la rezultatele grupului nostru cu 30 de milioane RON în vânzări. 4,2 milioane în EBITDA și 2,33 milioane RON în profit net. Toate acestea doar cu cinci oameni”, a mai spus Eugeniu Baltag.

Purcari, prezență în peste 40 de țări

Eugeniu Baltag a dezvăluit că, deși compania este diversificată în peste 40 de țări, România este piața lider, unde sunt vândute 59% dintre produse.

”Avem un bilanț foarte puternic. Poziția de cash este de 18 milioane RON, net debt-ul EBITDA este 1,25, deci suntem o companie solvabilă, gradul de îndatorare fiind doar de 40%, deci directorul nostru financiar este o persoană destul de conservatoare și păstrează bugetul cât mai puternic, iar acest lucru ne-a ajutat în 2022, când am achiziționat Crama Angel’s Estate din Bulgaria, practice finanțând tranzacția din resurse proprii.

Voi trece rapid prin evoluția pe piețe. Faptul că suntem diversificați în peste 40 de țări ne ajută să arătăm rezultate bune în fiecare an. Aici, jos pălăria consumatorului din România, deoarece este piața noastră lider, unde vindem 59% din produsele noastre și am arătat un randament, o creștere an de an de 35%. În celelalte piețe, Republica Moldova a performat bine, Bulgaria începe să arate rezultate foarte frumoase pe partea de cifră de afacere, deși încă suntem în etapa de turnaround, înainte să contribuie și la nivel de profit net.

Pe partea de branduri, cele premium au arătat cel mai bun rezultat și deja se observă din trimestrul IV că au început și brandurile mainstream, cum ar fi cele de la Vinăria Bostavan, să arate rezultate bune. Astfel, consumatorul deja câștigă încredere și începe să cumpere vinul Purcari, deci nu cumpără vinuri premium doar cei cu venituri peste medie”, a mai spus Eugeniu Baltag.

Până la 50% din profitul net, distribuit prin dividende

Eugeniu Baltag este optimist când vine vorba despre anul 2024 și a vorbit, în încheierea prezentării, despre date relevante pentru investitori.

”În 2024, suntem foarte ambițioși să livrăm rezultate bune. Ghidajul nostru pe partea de cifră de afaceri este cuprins între 16 și 20%. Segmentat, în ceea ce privește afacerea core, doar vinuri, planificăm o creștere între 20 și 24%, marja EBITDA este planificată între 26 și 28%, iar marja profitului net, între 14 și 16%. Este un plan ambițios, echipele noastre lucrează around the clock pentru a livra rezultate bune.

În materie de susținători, avem peste 10.000 de acționari, din care 21% reprezintă retail și 79% sunt investitori instituționali, care au investit încă de la IPO. Au fost alături de noi încă din 2019, au trecut prin toate crizele și au încredere, ceea ce ne face și mai optimiști și dedicați să livrăm rezultate, să creștem valoarea acțiunilor și să achităm dividende. Avem o politică de dividende constantă, de a distribui până la 50% din profitul net. Anul trecut am achitat 0,55 RON/acțiune.

Desigur, pentru a înțelege cum evoluează Purcari nu este suficient să vorbim doar de rezultate, dar ajută în momentul în care facem o comparație cu alte companii de nișă listate la nivel global. Și, credeți-mă, nu sunt atât de multe companii viticole listate. Deci, dacă urmărim doi indicatori EBITDA, se poate observa că ne aflăm de două ori peste media acestui eșantion. Urmărind indicatorul P/E, observăm că suntem de trei ori mai mici ca mediana. Vă las pe voi să vă faceți temele și să vedeți dacă suntem scumpi sau ieftini și dacă există sau nu riscuri în investiția în Purcari Wineries”, mai spus Eugeniu Baltag.

(Momentul Purcari poate fi urmărit integral între 1:35:20 și 1:53:27)

Eugeniu Baltag a acordat de asemenea un scurt interviu Ziare.com, în care a vorbit pentru planurile companiei pentru 2024 și nu numai.

Ziare.com: 2023 a fost un an cu încasări record pentru Purcari, ați crescut pe toate brandurile din portofoliu. Ce așteptări aveți pentru 2024?

Eugeniu Baltag: Pentru 2024 avem așteptări mari, să livrăm rezultate foarte bune, practic trebuie să îndeplinim așteptările investitorilor noștri, care se așteaptă să creștem și financiar, și pe partea de profitabilitate, nu doar cu calitatea vinurilor noastre. Ceea ce putem promite în 2024: vinuri de foarte bună calitate, creșterea vânzărilor între 16 și 20% la nivel de grup. Dacă ne uităm la partea segmentului de vin, atunci creșterea o planificăm între 20 și 24%. Ce ține de profitabilitate, marja EBITDA ne așteptăm să fie în intervalul 24-28%, iar marja profitului net să fie între 14 și 16%.

Ziare.com: Lux la îndemâna oricui - așa își definește Purcari modelul de business. Care va fi prioritatea în 2024: marjele sau volumul?

Eugeniu Baltag: Într-adevăr, modelul nostru de afaceri se bazează pe acest concept, lux accesibil, și nu putem să facem o diferență între doar volume sau doar preț Este o sinergie între acești doi factori și noi an de an creștem cifra de afaceri, care este bazată și pe volum, și pe creșterea de preț.

Ziare.com: Cum vă simțiți în premieră la Quarterly Report?

Eugeniu Baltag: E foarte bine. Suntem aici la etajul 17 și e o priveliște extraordinară spre întreg Bucureștiul. Au venit foarte mulți participanți, companii care au prezentări de calitate. Mă simt extraordinar și aștept să mai particip la Quarterly Report.

