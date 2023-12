Remus Dănilă (BVB) la Quarterly Report: ”Anul viitor proiectul principal este lansarea pieței de derivate”

Remus Dănilă, Head of Business Development and Investor Relationship la Bursa de Valori București FOTO Ziare.com

Remus Dănilă, Head of Business Development and Investor Relationship la Bursa de Valori București (BVB), a vorbit în cadrul celei de-a doua ediții a Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB despre impactul listării Hidroelectrica la BVB, exemplificat prin cifre, despre IPO-uri, dar și despre lansarea pieței de derivate care urmează să aibă loc în 2024.

Remus Dănilă a explicat pe scena conferinței că a existat o creștere substanțială după listarea Hidroelectrica, cu volume de circa 1,3 miliarde de euro tranzacționate pe acțiuni în intervalul iulie-septembrie.

”Ne uităm foarte mult la volume și ne bucură foarte mult să vedem că după o jumătate de an foarte seacă anterioară listării Hidroelectrica, am văzut o creștere substanțială. Deci în Q3, perioada iulie-septembrie, am văzut volume de aproximativ 1,3 miliarde de euro tranzacționate pe acțiuni, excluzând aici valoarea IPO-ului Hidroelectrica, ceea ce reprezintă cam de 3,2 ori mai mult decât media pe ultimul an. În perioada octombrie-noiembrie am avut un volum normalizat să spunem, o medie de aproximativ 800 de milioane de euro, din nou mai mult decât dublu față de anii precedenți. Deci volumele arată în continuare bine, e adevărat, au avut loc și tot felul de evenimente corporative, am văzut buy back-ul de la Fondul Proprietatea de exemplu, dar e foarte important în contextul importanței tot mai mari pe care o vedem privind EFT-urile și investitorii care urmăresc indicii. Trebuie să urmărim permanent cerințele marilor furnizori și sperăm că astfel putem atrage tot mai mult capital din această direcție”, a declarat Remus Dănilă.

Mai mult, Remus Dănilă a dezvăluit și că există un interes pentru IPO-uri în rândul investitorilor.

”Un alt subiect important e legat de IPO-uri. Am fost la o conferință cu investitorii instituționali la Praga. Toți investitorii străini au întrebat de IPO-uri și situația ne dă speranțe, dar suntem optimiști într-un mod realist, nu vedem foarte multă acțiune în acest moment, dar vedem în schimb foarte mult interes, au avut loc multe evenimente dedicate antreprenorilor în ultima perioadă și față de 2022 vedem un număr în creștere de antreprenori care se uită spre bursă și care încearcă să aleagă cele mai bune opțiuni. Concurăm cu randamentul obligațiunilor, cu randamentul titlurilor de stat, știm că în Europa e o perioadă foarte dificilă în ceea ce privește piețele primare, dar credem că suntem bine plasați și avem așteptări relativ ridicate pentru anul viitor, cu speranța că și condițiile macro și piețele globale vor susține tendința”, a mai spus Remus Dănilă.

Reprezentantul BVB a adăugat că piața de derivate reprezintă cel mai important proiect al Bursei de Valori București pentru anul 2024, când ar urma să aibă loc și lansarea.

”Un update legat de piața de derivate, este cel mai important proiect al nostru pentru anul viitor, în continuare suntem încrezători că piața de derivate va fi lansată în prima jumătate a anului 2024 și sperăm să se vadă, cel puțin din perspectiva investitorilor, printr-o creștere a volumelor, a lichidității în piață și mai multe oportunități pentru cei activi pe bursă și de ce nu, jucători noi care să vină spre România cu noile produse disponibile la tranzacționare.

Legat de acțiunile BVB, trimestrul 3 a fost cel mai bun din istoria Bursei de Valori București, au fost înregistrate veniturile aferente IPO-ului Hidroelectrica, o parte semnificativă din acele venituri sunt venituri efectiv aferente IPO-ului, dar sperăm ca o parte semnificativă să devină venituri recurente prin creșterea masei de investitori, prin prezența Hidroelectricii la cota bursei și volumele generate de aceasta”, a mai spus Remus Dănilă la Quarterly Report.

Remus Dănilă a răspuns de asemenea la trei întrebări referitoare la formatul conferinței, realizările din 2023 și provocările ce se văd la orizont, în 2024.

Cum vi se pare formatul Quarterly Report?

Remus Dănilă: E un format inedit, am fost primul vorbitor și e puțin stresant acel ceas care se scurge și timpul este oarecum scurt. Pe de altă parte, esențial este ca investitorii și cei prezenți să primească cât mai multe informații și probabil este un tip de eveniment care prioritizează informațiile esențiale expuse succint și elocvent.

Care este principala realizare a companiei dumneavoastră în anul 2023?

Remus Dănilă: Pentru Bursa de Valori București răspunsul este foarte simplu, vorbim de listarea Hidroelectrica, eveniment istoric, care a fost un adevărat succes pentru piața de capital și sperăm să pună în continuare bazele pentru creșterea pieței de investitori și interesului emitenților sau companiilor locale pentru finanțare prin bursă.

Care este provocarea numărul unu pentru anul 2024?

Remus Dănilă: Anul viitor proiectul principal este lansarea pieței de derivate, sau putem spune relansarea pieței de derivate. Este un proiect la care se lucrează de foarte mult timp, mai ales dacă vorbim de autorizarea contrapărții centrale, care sperăm că e pe ultima sută de metri și avem așteptări mari și sperăm să fie un proiect care să ajute la îmbunătățirea lichidității și să atragă noi investitori pe bursa din România.

