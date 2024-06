Valentin Bârgău (Restart Energy) la Quarterly Report: ”Dorim să ne alăturăm pe piața principală. IPO-ul este în pregătire”

Valentin Bârgău, VP of Corporate Operations la Restart Energy, la Quarterly Report, în cadrul panelului dedicat energiei FOTO Ziare.com

Valentin Bârgău, VP of Corporate Operations la Restart Energy, a participat la cea de-a patra ediție a Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB, conferință marca Ziare.com, alături de partenerul principale TradeVille și de sponsorul principal Restart Energy, ce a avut loc în 12 iunie.

Valenting Bârgău a urcat pe scena Quarterly Report, în cadrul panelului dedicat energiei, unde a vorbit despre proiectele ambițioase ale companiei, ca de exemplu dezvoltarea celui de-al doilea parc fotovoltaic ca mărime, din România, dar și despre IPO-ul care este în pregătire.

”Parcul de 500MW este doar o componentă din divizia de upstream, unde dezvoltăm parcuri solare. Facem doar fotovoltaic, nu facem alt tip de generare, dar parcul acesta este cel mai avansat, de aceea a și apărut în presă odată cu semnarea contractului de racordare. Însă pipe-line-ul total al companiei este undeva la 1GW. Restart Energy, în ultimii doi ani, a trecut printr-un proces de transformare. Am plecat de a fi prin excelență un furnizor de energie și gaze naturale, dar în 2021, datorită evenimentelor in acel an, am decis să ne diversificăm și atunci am intrat și în zona de dezvoltare de EPC (n.r. eng. engineering, procurement, and construction sau Proiectare, Achiziții si Construcție in domeniul fotovoltaic).

În momentul acesta compania are trei linii majore de business. Am păstrat furnizarea pentru că era foarte mult know-how acumulat acolo, dar cu un focus acum pe clienții industriali față de perioada precedentă, unde focusul a fost în principal pe clienții de retail. Avem divizia de EPC, unde dezvoltăm sau furnizăm instalații fotovoltaice pentru clienți industriali de tip Rooftop și servicii anexe, mentenanță sau asset management pentru respectivele active. O a treia divizie, cea de upstream, se ocupă exclusiv cu dezvoltarea de proiecte”, a spus Valentin Bârgău.

Parcurile fotovoltaice și costurile de dezoltare

Întrebat despre costurile presupuse de parcurile fotovoltaice și de marjele de profit ale acestor proiecte, reprezentantul Restart Energy dezvăluie că răspunsul nu este unul ușor deoarece depinde de strategie.

”Unele din cauza naturii speculative pentru care au fost aceste proiecte începute, altele pentru lipsa calității în dezvoltare. Atunci, abordarea noastră este să facem in-house ceea ce depinde de noi: avem o echipă dedicată care identifică oportunități pentru dezvoltarea proiectelor. Dar mai departe, întotdeauna mergem cu consultanți tier-1 pe partea legală, care e în general călcâiul lui Ahile în dezvoltarea acestor proiecte. Chiar dacă în primă fază costă mai mult, am constatat că acesta este driver-ul principal pentru ca apoi să poți să duci proiectul până la stadiul de ready to build și, mai departe, să-l vinzi.

În această divizie avem aproape 1GW de proiecte și este clar că nu avem capacitatea financiară să dezvoltăm singuri, cum ar fi cel de la Șimand (n.r. județul Arad), iar atunci strategia companiei pe această divizie se împarte în două. Avem proiecte pe care le dezvoltăm, le aducem la ready to build și apoi le vindem unui investitor care poate să le construiască. În aceste proiecte evident că ne dorim să facem partea de EPC, ca un backdoor de creștere a diviziei de EPC.

În general, costurile medii de dezvoltare se duc spre 15-20.000 de euro/MW. Dacă vorbim despre partea de vânzare, depinde. Acolo există o variație mai mare și putem vorbi, pentru proiecte high quality, de la 80.000 de euro/MW până la 100-110.000 de euro/MW”, explică Valentin Bârgău.

Piața de capital, o alternativă bună pentru Restart Energy

Valentin Bârgău a punctat de asemenea că piața de capital este o alternativă bună pentru Restart Energy, compania fiind de asemenea în pregătiri în privința IPO-ului.

”De ce piața de capital? Am mai spus-o și cu alte ocazii și o repet, pentru companii ca ale noastre care sunt virtual focusate în zona de servicii și sunt destul de asset-light, piața de capital este o alternativă mult mai bună pentru noi decât, să spunem, finanțările clasice bancare. În acest sens, pentru că, într-un fel, acest segment este și în atribuțiile mele, voi continua să împing Restart Energy către piața de capital. Băncile își au locul lor în această ecuație, dar cred că pentru noi, ca să putem continua să creștem și să ne dezvoltăm, piața de capital trebuie să fie furnizorul principal de resursă. De aceea vom continua să mergem în această direcție. În ceea ce privește IPO-ul suntem în pregătiri. Nu este un proces ușor și nu pot să anunț o dată precisă, dar în curând ne dorim să ne alăturăm Premier și Electrica pe piața principală”.

”Mulțumim pentru încredere. Investitorul român nu primește suficient credit pentru eforturi”

Valentin Bârgău a ținut să mulțumească investitorilor pentru încredere, fiind de părere că, în general, investitorii românu nu primesc suficient credit pentru eforturile depuse în dezvoltarea pieței de capital.

”În primul rând, le mulțumim pentru încredere. Din păcate, investitorul român nu primește suficient credit pentru toate eforturile făcute în acești ani pentru a ajuta la dezvoltarea pieței de capital. Strict din perspectiva companiei, cred că în acești ultimi trei ani, care nu au fost cei mai ușori, am dovedit că putem să fim flexibili, să ne orientăm foarte repede și să ne reașezăm foarte repede atunci când piața o cere. Am creat astfel atât valoare pentru acționarii actuali pe care-i avem, cât și pentru deținătorii de obligațiuni care ne-au onorat cu încrederea în 2021, când am făcut prima emisiune de obligațiuni.

Această investiție ar trebui văzută, practic, ca un vot de încredere, dar și ca un combustibil de creștere pentru un viitor campion regional și național. Suntem deja în regiune, avem o subsidiară în Serbia, însă intenționăm în perioada următoare să abordăm alte două piețe din regiune. Sperăm că această rundă de atragere de capital să fie o repetiție bună pentru IPO-ul pe care îl pregătim”, mai spune Valentin Bârgău.

(Panelul complet dedicat energiei poate fi urmărit între 3:05:00 și 3:51:10)

