Gabriela Trânbițaș (Romgaz) la Quarterly Report: ”Valoarea companiei crește prin investiții în dezvoltare”

Gabriela Trânbițaș, Director Economic Romgaz, la Quarterly Report FOTO Ziare.com

Gabriela Trânbițaș, Director Economic Romgaz, a participat la cea de-a cincea ediția a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, marți, 10 septembrie, la ONE Tower.

Gabriela Trânbițaș a făcut parte din panelul ”Top performeri din energie la BVB”, în cadrul căruia a discutat despre rezultatele financiare ale companiei, explicând care au fost cele două elemente care au dus la scăderea cifrei de afaceri.

”Elementele principale care au influențat profitul Romgaz în primul semestru al anului 2024 au fost, pe de-o parte, cifra de afaceri, care a scăzut cu 20%, dar și nivelul de impozitare la care suntem supuși. Cifra de afaceri nu a scăzut din cauza scăderii volumului livrărilor, acesta a scăzut cu doar 4%, însă prețurile au marcat o reducere mai accentuată, de 20%. Pe de altă parte, nivelul impozitelor a scăzut semnificativ, contribuția de solidaritate nu se mai aplică pentru anul 2024. Anul trecut am avut, în primul semestru, o cheltuială de 970 de milioane. De asemenea, au fost scăderi pe partea de impozitare și pe impozitul pe veniturile suplimentare. Și această scădere a fost generată de diminuarea prețurilor. Aceste două elemente au influențat semnificativ rezultatul. În cei doi ani de aplicare a contribuției de solidaritate, Romgaz a plătit 2,7 miliarde de lei, care înseamnă puțin peste 500 de milioane de euro, este suma pe care ne pregătim să o atragem prin emisiunea de obligațiuni ce urmează”, a punctat Gabriela Trânbițaș.

Referitor la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an, anunțată în primăvara lui 2024, directoarea economică a Romgaz a vorbit despre factorul declanșator, dar și despre ordonanța 27 și impactul semnificativ pe care l-a avut.

”Bugetul inițial l-am construit pe ipoteza că ordonanța 27 va continua așa cum era în vigoare la începutul anului, respectiv prețurile de vânzare ale gazelor se vor menține la nivelul de 150 de lei Megawatt-oră, iar energia electrică la prețul de 450 de lei pe Megawatt-oră. La începutul lunii aprilie, ordonanța 27 a fost modificată, prețurile la gaze scăzând cu 20%, iar cele la energia electrică cu 11%. Acesta a fost factorul declanșator care a generat rectificarea bugetului.

În ceea ce privește anii următori, având în vedere că ordonanța, cel puțin în baza informațiilor pe care le avem acum, nu va mai fi aplicabilă începând cu 1 aprilie 2025, acest lucru va duce la o creștere a impozitării. În acest moment, pentru gazele care sunt vândute în baza ordonanței, nu se datorează impozit pe venit suplimentar. Dacă acum estimăm că în baza ordonanței vom vinde 56%, deci gaze la care nu vom plăti acest impozit, anul viitor vom plăti la 100% gaze livrate”, a mai spus Gabriela Trânbițaș.

Gabriela Trânbițaș a atins și subiectul dividendelor, susținând că acestea trezesc interesul investitorilor când vine vorba de câștigul pe termen lung, însă la această ecuație se adaugă și interesul investitorilor pentru câștigurile pe termen lung, cuantificat prin creșterea valorii companiei, lucru posibil doar prin investiții în dezvoltare.

”Din punctul nostru de vedere, un acționar investește într-o companie pentru a obține un câștig, pe termen scurt sub formă de dividende, pe termen lung sub forma creșterii valorii companiei. Creșterea acestei valori a companiei nu se poate obține decât prin investiții în dezvoltare. Pentru a obține aceste beneficii pe termen lung, trebuie să obținem un echilibru între politica de dividende acordate și nevoia de finanțare a proiectelor. La acest moment, nu ne permitem să acordăm dividende la nivelul de 90% așa cum a fost cazul în trecut, când nu eram încă angajați în acest proiect de amploare (n.r. - Neptun Deep). Cu siguranță vom încerca să remunerăm acționarii luând în considerare atât termenul scurt, cât și termenul mai îndepărtat”, a mai spus directoarea economică a Romgaz la Quarterly Report.

Compania are un program propus de obligațiuni internaționale, în valoare de circa 1,5 miliarde de euro. Prima tranșă însumează 500 de milioane de euro, iar Gabriela Trânbițaș arată că totul este în grafic.

”Suntem pe ultima sută de metri cu întocmirea prospectului de emisiune, avem întâlniri săptămânale cu băncile și cu avocații care ne asistă în redactarea acestuia, astfel încât să respecte toate cerințele directivelor europene. Conform calendarului pe baza căruia lucrăm, vom anunța lansarea programului și prima tranșă în săptămâna cu 23 septembrie, urmând ca emisiunea efectivă să se întâmple până la finalul lunii septembrie. Vom lista programul și prima emisiune pe bursa din Luxemburg, ulterior vom lista obligațiunile și pe bursa de la București”.

(Panelul integral ”Top performeri din energie la BVB” poate fi urmărit în intervalul 1:19:28 - 1:55:01)

