Gabriel Țecheră (TTS) la Quarterly Report: ”Anul 2023 a fost cu totul excepțional, fluxurile au fost masive, toată piața a beneficiat”

Gabriel Țecheră, Director Guvernanță Corporativă și Relația cu Investitorii la TTS Group, a participat la cea de-a cinea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, marți, 10 octombrie, la ONE Tower.

Gabriel Țecheră a făcut parte din panelul ”Oportunități în Est”, în cadrul căruia a discutat despre anul 2023, care a fost unul excepțional pentru companie, dar a explicat și de ce a reprezentat o excepție de la regulă. În plus, a vorbit și despre lichiditatea companiei, un punct forte, deoarece creează interes în rândul investitorilor.

TTS revine pe o traiectorie normală după ce fluxurile de cereale ucrainene s-au redus semnificativ în 2024, lucru care era de așteptat, arată Gabriel Țecheră.

”Așa cum era de așteptat, în momentul în care fluxurile de cereale ucrainene s-au redus semnificativ anul acesta. Cel mai probabil, TTS se va întoarce de fapt pe traiectoria normală, cu creșteri normale an de an. Anul 2023 a fost cu totul excepțional, fluxurile au fost masive, toată piața a beneficiat. În momentul în care s-a redeschis, chiar dacă neoficial, culoarul de transport prin Odesa, cel puțin pe piața spot marfa ucraineană a cam dispărut. Am fost și noi afectați, fluxurile noastre încă merg, dar nu la nivelurile de anul trecut. Cel mai probabil, trendul multi anual va reveni, 2023 și semestrul doi din 2022 fiind de fapt excepția de la regulă. (...)

Războiul în sine, așa cum nu a afectat până în acest moment, în opinia mea nu va afecta nici în continuare. Nu știm cum va evolua războiul, dar ceea ce este fără dubiu în acest moment este că fluxurile care au existat în 2023, situația din 2022-2023, este extrem de improbabil să se repete. Odesa va funcționa mai mult sau mai puțin, dar nu vom mai vedea acele fluxuri, acesta este și motivul pentru care noi am început să găsim fluxuri noi, să ne întărim pe partea de operare portuară, care a depășit în volum semnificativ partea de transport, tocmai pentru a compensa dispariția acestor fluxuri de exporturi ucrainene”, a explicat Gabriel Țecheră la Quarterly Report.

În ciuda faptului că prețul acțiunii TTS a scăzut în ultimele luni, lichiditatea a crescut. Mai exact, în zilele anterioare evenimentului Quarterly Report (n.r. - anterior 10 septembrie), acțiunile TTS au crescut cu 6,96 procente, fiind investiți astfel în companie 4 milioane și jumătate de euro. Astfel, Gabriel Țecheră a fost întrebat, pe scena conferinței, dacă și-ar fi dorit ca lichiditatea să nu marcheze rezultate atât de bune tot anul, dar acțiunile să continue să crească.

”Nu știu dacă mi-aș fi dorit asta. Esențială este lichiditatea pentru că, fără ea, prețul nu are nicio relevanță și are o volatilitate mult mai mare. Imaginează-ți dacă nu ar fi existat acești 4 milioane și jumătate de euro investiți în TTS săptămâna trecută. Deci lichiditatea este în avantajul net al acționarilor și acesta este motivul pentru care ne-am concentrat foarte mult pe ea. Și este cumva partea a doua a demersului nostru. Prima parte a fost cea legată de relația cu investitorii pentru că aceasta creează povestea companiei de fapt. Noi nu facem decât să raportăm, cred că am ajuns la un nivel de transparență foarte ridicat, cel puțin comparativ cu universul în care ne mișcăm. Mai departe sunt investitorii care în mod natural creează povestea dacă au o bază pe care să poată construi. În al doilea pas vine lichiditatea, ea creează interes. În lipsa lichidității, nu există interes pentru companie. Trăgând linie după săptămâna trecută, urmează partea a treia, pe care nu am atacat-o până acum la modul la care am atacat relația cu investitorii și lichiditatea, și anume managementul așteptărilor”, a mai spus Gabriel Țecheră la Quarterly Report.

(Panelul integral ”Oportunități în Est” poate fi urmărit în intervalul 4:01:00 - 4:29:00)

