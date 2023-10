Victor Căpitanu a dezvăluit la Quarterly Report în ce ar trebui să investești: ”Asta recomand prietenilor mei. 90% din banii mei sunt în acțiuni ONE”

Victor Căpitanu, co-fondator One United Properties, la evenimentul Quarterly Report FOTO Ziare.com

Victor Căpitanu, co-fondator One United Properties, a vorbit în cadrul conferinței Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB despre dinamica sectorului imobiliar, rezultatele companiei după primul semestru din 2023, dar a dezvăluit și în ce investește banii pe care îi are și ce recomandă prietenilor investitori.

Cum vezi povestea din spatele lor (n.r. - rezultatele financiare din prima jumătate a anului 2023), dacă perspectiva pe care a preluat-o media este cea corectă și cât de mulțumiți sunteți de ele ținând cont de context?

Victor Căpitanu a relatat că, în primele șase luni ale anului 2023, au fost vândute apartamente în valoare de 152 de milioane de euro, ceea ce indică o creștere cu 160%, cifre cu atât mai impresionante în contextul în care piața imobiliară a scăzut ca număr de tranzacții.

”Referitor la rezultate, cel mai important indicator la noi e reprezentat de vânzările de apartamente noi. Vânzările de apartamente noi nu sunt neapărat o înregistrare contabilă. Noi le facem azi și se vor reflecta în contabilitate în următorii 2-3 ani. Tocmai de asta ne e atât de ușor să prevedem rezultatele companiei în următorii ani pentru că avem deja contractele semnate.

Pe primele 6 luni am vândut 152 de milioane de euro apartamente noi care înseamnă o creștere de 160% față de anul trecut. Rezultatul e cu atât mai bun în condițiile în care piața a scăzut ca număr de tranzacții. În primele 6 luni, în București, numărul tranzacțiilor a scăzut cu 26%, iar la nivel național cu 22%. Prețurile în București, în zonele în care construim noi, chiar au crescut cu 5-7%”, a spus Victor Căpitanu în cadrul evenimentului Quarterly Report.

Ads

Imobilele pe care le construiți sunt foarte rezistente când vine vorba de eventuale șocuri seismice. Voiam să te întreb dacă aceste imobile sunt rezistente și la dobânzi, știind foarte bine ce se întâmplă pe piață.

”Referitor la dobânzi și la inflație, pentru că dobânzile sunt efectul direct al inflației, e foarte simplu: proprietățile sunt cel mai bun activ care să protejeze împotriva inflației, poate și equities. Pentru o perioada ca aceasta, nu cred că există mai bine decât să ai banii în proprietăți”, a mai spus Victor Căpitanu.

De luni bune deja, este acest plan de redresare fiscală anunțat de guvern: cum îl priviți voi și cum vă afectează?

”Planul mi se pare ok, rezonabil, dar orice plan e degeaba dacă nu e cuplat cu scăderea cheltuielilor și cu restructurarea administrației în general. E ok că au crescut puțin veniturile, dar trebuie foarte mare atenție pe costuri și pe eficiența aparatului administrativ. Pentru ONE nu văd niciun impact major. Într-adevăr, am văzut în alte industrii oameni supărați, mai ales în retail”, a spus Victor Căpitanu.

Ads

ONE are o imagine extrem de bine construită la BVB și totuși prețul acțiunii nu reflectă neapărat acest lucru. De ce crezi că are nevoie acțiunea ONE sa fie cu adevărat un top performant la BVB?

”Asta e destul de simplu. Sectorul imobiliar este văzut acum foarte prost. Și pe merit pentru că s-a exagerat foarte mult, multe companii s-au împrumutat foarte mult, au luat decizii greșite bazate doar pe disponibilitatea banilor și nu pe profitabilitatea intrinsecă și uite că multe companii din Europa s-au dus în cap. (...)

Piața e proastă, compania performează foarte bine, din punctul meu de vedere e o oportunitate, adică e unde îmi țin eu banii. Majoritatea banilor mei sunt aici, mie mi se pare că nu există o oportunitate mai bună decât să cumperi o companie bună când piața vorbește rău de sector”, a explicat Victor Căpitanu.

Acțiuni ONE sau un imobil cumpărat la ONE?

”Prietenilor mei, investitorilor, de obicei le recomand să își pună ⅔ din bani în proprietăți și cam ⅓ în acțiuni, iar asta pentru că oamenii sunt obișnuiți să vadă proprietatea, românii în general nu sunt obișnuiți cu acțiuni. Pe de altă parte, 90% din banii mei sunt în acțiuni ONE și 10% în proprietăți”, a dezvăluit Victor Căpitanu.

Ads

Am văzut acele două dări în judecată: municipalitatea, asociația SOS Orașul vizavi de One Floreasca și One Peninsula. De asemenea, solicitarea primarului general de suspendare a autorizației de construcție pentru One Lake Club. 2024 este un an electoral. Crezi că ONE riscă să devină o țintă atractivă pentru autorități în următoarea perioadă?

”Noi nu cumpărăm niciun teren care are probleme juridice și niciun teren unde urbanismul nu e clar. Noi luăm terenuri care au titlu foarte clar, urbanismul foarte clar și autorizăm ce permite legea și aia construim. Facem tot acest proces în detaliu și avem grijă să nu facem greșeli și construim doar când avem autorizație de construcție emisă cu absolut totul conform legii. Eu nu am nicio emoție cu nicio proprietate de-a noastră care este în construcție.

La One Floreasca City, unde suntem azi, am fost dați în judecată acum 5 ani tot de primarul general de astăzi și de asociațiile lui. Am avut 7 procese, dar nu am oprit nicio zi șantierul, am continuat și avem finalizat tot și probabil este cea mai mare dezvoltare din România făcută fără credit bancar. Ulterior am câștigat și toate procesele.

Ads

O văd ca o hărțuire și un abuz și sunt optimist că într-o zi o să se facă dreptate”, a încheiat Victor Căpitanu.

Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, care a avut loc miercuri, 4 octombrie, a fost peste așteptări, fiind vândute toate biletele disponibile. Peste 100 de persoane au participat fizic la conferința ținută la One Tower, iar aproximativ 130.000 de oameni au urmărit online.

Ads