Surpriza pe care Netflix le-o face fanilor unuia dintre cele mai urmărite seriale din istorie

Netflix şi Shondaland au lansat trailerul oficial pentru viitoarea serie prequel „Queen Charlotte: A Bridgerton Story”.

Producţia, regizată de Tom Verica, va fi disponibilă pe Netflix din 4 mai.

Centrat pe ascensiunea reginei Charlotte către faimă şi putere, acest prolog al universului Bridgerton spune povestea căsătoriei dintre regină şi regele George, care a dat naştere unei mari poveşti de iubire, dar şi unei schimbări în societate. Ea a dus la apariţia înaltei societăţi moştenite de personajele din Bridgerton.

Distribuţia îi include pe Golda Rosheuvel (Regina Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) şi Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton), care îşi reiau rolurile din Bridgerton în acest serial.

India Amarteifio (Line of Duty) o interpretează pe Regina Charlotte în tinereţe. Michelle Fairley (Gangs of London) o interpretează pe Prinţesa Augusta. Corey Mylchreest (The Sandman) îl interpretează pe Regele George în tinereţe.

Arsema Thomas (debut) o interpretează pe Agatha Danbury în tinereţe. În completarea distribuţiei sunt Sam Clemmett (Harry Potter and the Cursed Child – West End and Broadway, The War Below) în rolul lui Brimsley în tinereţe, Freddie Dennis (The Nevers) în rolul lui Reynolds, Richard Cunningham (The Witcher) în rolul lui Lord Bute, Tunji Kasim (Nancy Drew) în rolul lui Adolphus, Rob Maloney (Casualty) în rolul Doctorului Regal, Cyril Nri (Cucumber) în rolul lui Lord Danbury şi Hugh Sachs (Bridgerton Sezoanele 1 & 2) în rolul lui Brimsley.

