Suma fabuloasă pe care un gigant media este gata să o plătească pentru întregul catalog muzical al trupei Queen

Marele grup media Sony negociază în prezent cumpărarea discografiei Queen, însă este posibil să ajungă la un acord pentru întregul catalog muzical al celebrei trupe.

Sony Music se află în discuții pentru a achiziționa catalogul muzical al trupei Queen – care include hituri precum Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, sau Somebody to love – în ceea ce ar putea fi una dintre cele mai mari tranzacții de acest gen din toate timpurile.

Persoane familiarizate cu negocierile, care au cerut să nu fie menționate din cazua caracterului confidențial al potențialei tranzacții, au declarat pentru Bloomberg că valoarea tranzacției ar putea ajunge la 1 miliard de dolari.

Discuțiile, care acoperă și oportunități de comercializare și alte idei de afaceri, sunt în curs de desfășurare și este posibil să nu se ajungă la un acord, potrivit persoanelor respective. Un purtător de cuvânt al Sony a refuzat să comenteze, iar un reprezentant al Queen nu a putut fi contactat pentru comentarii.

În ultimii ani, vedetele internaționale și-au vândut cataloagele de muzică unor investitori pentru sume tot mai mari. La începutul acestui an, tot Sony a achiziționat o jumătate de participație în catalogul muzical al starului pop Michael Jackson pentru mai bine de 600 de milioane de dolari, potrivit Billboard. Bob Dylan și-a vândut, de asemenea, înregistrările către Sony în 2022.

Brian May, Roger Taylor, John Deacon și moștenitorii lui Freddie Mercury sunt acționari egali în Queen Productions Ltd., care a produs venituri de 40,9 milioane de lire sterline (cca. 52 de milioane de euro) pentru anul încheiat la 30 septembrie 2022, potrivit celor mai recente documente disponibile, scrie Economica.

Valoarea cataloagelor muzicale a crescut vertiginos în ultimul deceniu, datorită creșterii serviciilor plătite de streaming și a ratelor scăzute ale dobânzilor. Universal Music Group a cumpărat în acest an o participație minoritară în Chord Music Partners, o companie care deține peste 60.000 de melodii, inclusiv cele compuse de artiști precum The Weeknd, John Legend și Lorde.

Însă nu toate tranzacțiile vizând cataloagele muzicale s-au încheiat cu succes. În 2022, membri ai trupei Pink Floyd au decis să își vândă catalogul pentru cel puțin 500 de milioane de dolari, dar ofertele nu s-au materializat.

Companiile care s-au concentrat pe cumpărarea drepturilor muzicale au avut, de asemenea, dificultăți. Înființat în 2018 la Londra, Hipgnosis a cumpărat cataloage de melodii cu scopul de a transforma muzica într-o clasă de active, dar fondul de investiții a fost ulterior nevoit să se lupte pentru a își recupera banii și a ajuns să fie vândut către Blackstone Inc. Acesta deține cataloage de melodii de la Blondie, Kaiser Chiefs și Red Hot Chili Peppers.