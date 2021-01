Ancheta a procurorilor, dupa ce deseuri de animale scoase de pe nava scufundata in Portul Midia au fost ingropate pe un teren dintr-o localitate tulceana

Peste 14.000 de oi au murit in incidentul din noiembrie 2019

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, pe data de 20 ianuarie, procurori din cadrul institutiei au pus in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliare, in doua zone din localitatea Macin, judetul Tulcea."In cauza au fost delegati politisti de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, reprezentanti ai Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Tulcea, Agentia Protectia Mediului - Tulcea, Directia de Sanatate Publica - Tulcea, pentru stabilirea legalitatii modului cum s-a derulat activitatea de incinerare ovinelor inecate pe nava esuata in luna noiembrie 2019 in Portul Midia. In urma activitatilor desfasurate la fata locului, s-a stabilit faptul ca, mare parte dintre deseurile animale nu au fost distruse prin incinerare, ci au fost ingropate pe un teren viran din localitate", se arata in comunicatul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta.Sursa citata mentioneaza ca cercetarile continua cu privire la reprezentantii societatii care au contractat distrugerea deseurilor animale, sub aspectul savarsirii de infractiuni privind protectia mediului si regimul deseurilor.Nava Queen Hind, sub pavilion Palau, incarcata cu 14.600 de oi si avand un echipaj de 22 de marinari de nationalitate siriana, s-a inclinat periculos si s-a scufundat partial pe bordul drept, in bazinul Portului Midia, dupa ce a plecat de la cheu, evenimentul avand loc in 24 noiembrie 2019.Autoritatile portuare au reusit salvarea intregului echipaj. De asemenea, timp de mai multe zile, autoritatile au reusit sa salveze de la bordul navei peste 250 de oi. Dintre acestea, 180 au supravietuit si au fost transferate la un adapost din judetul Ialomita, iar celelalte ori au murit sau au fost eutanasiate din cauza ranilor prea grave.Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a semnat, pe 14 ianuarie 2020, cu Grup Servicii Petroliere, contractul privind serviciile de dezesuare si ranfluare a navei Queen Hind si scoaterea si neutralizarea incarcaturii din interiorul navei.Pe data de 25 februarie 2020, nava Queen Hind a fost adusa in conditii de siguranta la cheu, considerandu-se incheiate operatiunile de dezesuare si ranfluare.Din momentul in care nava Queen Hind a fost acostata in dana, senalul navigabil a fost in totalitate eliberat, fiind ridicate toate restrictiile in ceea ce priveste navigatia in conditii de siguranta in zona Midia.Atunci a inceput si operatiunea de scoatere a deseurilor de animale din nava respectiva. Aceasta a durat doua saptamani si s-a incheiat pe data de 12 martie 2020. Firma care s-a ocupat atunci de scoaterea si de transportul deseurilor de animale urma sa le incinereze.