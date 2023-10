Un regizor legendar a vizitat trupele israeliene de pe front. Care e motivul

Regizorul Quentin Tarantino a vizitat, săptămâna trecută, sudul Israelului pentru a „ridica moralul” trupelor israeliene care se luptă cu Hamas de la începutul conflictului, relatează BFMTV.

În ultimele zile, pe contul de Twitter al instituţiei de presă Israel War Room au fost publicate fotografii cu cineastul pozând, zâmbitor, alături de soldaţi ai statului evreu. „Legendarul regizor Quentin Tarantino vizitează o bază din sudul Israelului pentru a ridica moralul forţelor de apărare”, se laudă acesta. În alte videoclipuri distribuite pe reţelele de socializare, acelaşi regizor poate fi văzut pozând cu locuitorii din Kibbutz, o provincie din sudul Israelului.

Quentin Tarantino menţine de mai mulţi ani legături strânse cu statul evreu. Deşi el însuşi este de origine italiană şi irlandeză prin ambii părinţi, cineastul s-a căsătorit în 2017 cu cântăreaţa israeliană Daniella Pick. Împreună, cuplul s-a mutat la Tel Aviv în urmă cu patru ani. Cei doi soţi fac în mod regulat naveta între oraşul israelian şi Los Angeles, unde locuiesc împreună cu cei doi copii ai lor.

Cineastul îşi reafirmă cu regularitate dragostea pentru Israel: „Ador această ţară. Oamenii sunt adorabili. Şi par foarte fericiţi că mă aflu aici”, a declarat el într-un interviu pentru New York Post. El s-a mutat acolo după ce a filmat „Once upon a time... in Hollywood” şi de atunci nu a mai plecat.

De la atacurile Hamas din 7 octombrie, numeroase celebrităţi şi-au exprimat sprijinul pentru Israel pe reţelele de socializare. În Statele Unite, actriţele Nathalie Portman, Gal Gadot şi Jamie Lee Curtis au postat mesaje de susţinere pentru civilii israelieni. Peste 1.400 de persoane au fost ucise în Israel de către Hamas. De partea palestiniană, se estimează că aproximativ 3.500 de persoane şi-au pierdut viaţa în bombardamentele ca represalii ale armatei israeliene.

#BREAKING: Legendary filmmaker Quentin Tarantino visits an Israeli base in southern Israel to boost IDF morale pic.twitter.com/Vso6IgQlWa — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 13, 2023

