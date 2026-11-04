Noi disponibilizări la RAAL, unul dintre cei mai mari angajatori din Bistrița-Năsăud, unde angajații au protestat că nu-și primesc salariile

RAAL Bistrița anunță al treilea val de disponibilizări din 2026 FOTO raal.ro

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) din Bistrița-Năsăud a fost informată despre noi concedieri colective la RAAL, companie care a mai derulat două valuri de disponibilizări în 2026. În total sunt vizați 250 de angajați din cei 903 ai companiei, măsură luată pe fondul crizei economice.

RAAL, care activează în industria componentelor auto, specializat în proiectarea și producția de sisteme de răcire și schimbătoare de căldură, plănuiește disponibilizarea a peste un sfert din angajați, unul dintre motivele invocate fiind reducerea substanțială a producției.

Restructurarea vizează 180 de muncitori, 40 de angajați din categoria personalului indirect și 30 de salariați TESA. Conducerea societății consideră necesară redimensionarea personalului la nivelul compartimentelor, serviciilor și echipelor. Primele concedieri sunt preconizate pentru data de 15 noiembrie 2026, se arată în notificarea transmisă AJOFM, citată de timponline.ro.

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RAAL a mai derulat alte două valuri de disponibilizări în 2026, iar compania s-a confruntat și cu întârzierea plății salariilor. Angajații au participat la mai multe proteste spontane pentru că salariile le-au fost plătite doar parțial sau deloc.

Pe durata preavizului, persoanele vizate de concedierile colective beneficiază de servicii de preconcediere și de măsuri active de sprijin, care au ca scop facilitarea tranziției către un nou loc de muncă și diminuarea impactului social generat de pierderea locurilor de muncă.

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