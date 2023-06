Momentul în care rabinul șef al Ucrainei este atacat de ruși, în timp ce participa la salvarea locuitorilor inundați din Herson VIDEO

Rabinul-șef al Ucrainei, Moshe Reuven Asman s-a aflat sub focul rusesc la Herson, atunci când el și echipa sa au asistat la evacuarea populației civile din zonele inundate.

Momentul a fost filmat și exploziile puternice se aud clar în fundal.

Din fericire, liderul religios nu a fost rănit. A reușit să se ascundă într-un loc mai sigur, după care a continuat acțiunea de voluntariat.

„Eram în Herson, urmăream oameni – am supraviețuit în mod miraculos”, a spus Moshe Asman, postând un videoclip cu atacul rușilor pe pagina sa de socializare.

Rușii continuă să bombardeze Hersonul și alte orașe de pe malul drept al Niprului, unde se efectuează evacuarea din zonele inundate, după cum au raportat diferiți martori pe internet.

Așa arată „denazificarea” pe care barbarii ruși au anunțat-o în Ucraina, au comentat internauții ucraineni la postarea lui Moshe Asman.

We are now in Kherson, we’re trying to evacuate people ... miraculously survived. Details later pic.twitter.com/oHcKcTcw0h