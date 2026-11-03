Noua sesiune Rabla 2026, anunțată de Natalia Intotero, are fonduri de 35,4 milioane de lei

Autor: Aniela Manolea
Marti, 03 Noiembrie 2026, ora 12:52
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Noua sesiune Rabla 2026, anunțată de Natalia Intotero, are fonduri de 35,4 milioane de lei
Ministra Mediului, Natalia Intotero FOTO Hepta

Ministra Mediului, Natalia Intotero, a anunțat o nouă sesiune Rabla 2026, pe un rest de 35,4 milioane de lei. Social-democrata spune că își dorește foarte tare pentru 2027 ca acest program să aibă ca prioritate autoturisme de la producători din UE, măsură inițiată de fosta ministră Diana Buzoianu.

„Astăzi, 3 noiembrie, la ora 10:00, a fost lansată o nouă sesiune Rabla, pe un rest rămas de 35,4 milioane de lei, deblocate tichete cu o valoare între 10.000 și 18.500 de lei. Acestea se vor epuiza până la data de 31 decembrie sau până la epuizarea banilor”, a anunțat ministra Mediului, într-o conferință de presă.

Natalia Intotero a precizat că anul acesta bugetul pentru Rabla a fost de 300 de milioane de lei, de 3-4 ori mai mic decât în anii 2022-2023.

„Conducerea Dacia spune că programul se plătește singur din TVA, impozite și contribuții”, a adăugat ea.

Ministra a mai afirmat că programul Rabla 2027 va fi lansat la timp cu un buget stabilit de la început împreună cu producătorii, dealerii.

„Îmi doresc foarte tare pentru anul 2027 ca acest program să aibă ca prioritate autoturisme de la producători din Uniunea Europeană și desigur cu un buget mult mai mare”, a mai spus Intotero.

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