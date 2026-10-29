Programul Rabla Auto 2026: O nouă sesiune începe în noiembrie. Ce valoare au ecotichetele

Ministerul Mediului anunță că Programul Rabla Auto 2026 se redeschide cu o nouă sesiune, în luna noiembrie, valoarea fondurilor disponibile fiind de 35,4 milioane de lei (aproximativ 3.200 de ecotichete). Cea mai mare sumă (25,6 milioane de lei) este alocată pentru mașini pe benzină, GPL și hibride.

Alocarea este asigurată din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurse complet toate procedurile, iar înscrierile sunt deschise până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor.

„De marți, 3 noiembrie, de la ora 10:00, românii care nu au reușit să se înscrie până acum au o nouă șansă să primească sprijin pentru o mașină nouă, mai puțin poluantă”, anunță, joi, Ministerul Mediului, într-o postare pe Facebook.

Pentru această etapă sunt disponibili 35,4 milioane de lei (aproximativ 3.200 de ecotichete), din care pentru mașini pe benzină, GPL și hibride se alocă o sumă de 25,6 milioane de lei (aproximativ 2.550 de ecotichete). Ecotichetul are o valoare de 10.000 lei pentru benzină/GPL și de 12.000 lei pentru hibride.

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De asemenea, pentru mașini electrice și plug-in hibrid este rezervată suma de 9,2 milioane de lei (aproximativ 600 de ecotichete). Ecotichetul este de 18.500 lei pentru electrice și de 15.000 lei pentru plug-in hibrid, precizează Ministerul Mediului.

În același timp, pentru motociclete sunt alocate fonduri de 550.000 de lei (circa 55 de ecotichete), cu o valoare a ecotichetului de 10.000 lei, în timp ce pentru o motocicletă electrică suma este de 15.000 lei.

„Pentru această nouă sesiune sunt puse la dispoziție fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurse complet toate procedurile. Sunt bani care trebuie să ajungă la cetățeni, nu să rămână blocați în proceduri administrative. Ne dorim un program accesibil, eficient și care să răspundă nevoilor reale ale românilor. Fiecare beneficiar în plus înseamnă un pas înainte către un transport mai curat și un mediu mai sănătos”, a declarat ministrul Mediului, Natalia Intotero.

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Conducerea ministerului precizează că pentru fiecare ecotichet trebuie predată la casat o mașină veche de cel puțin 8 ani.

„Sunt valabile doar cererile descărcate din aplicația AFM începând cu 3 noiembrie, ora 10:00. Înscrierile sunt deschise până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor”, atrag atenția oficialii de la Ministerul Mediului.

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