Când începe programul „Rabla local”, prin care oamenii pot primi bani pe mașinile vechi, fără obligaţia achiziţionării uneia noi. Condiții de participare

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a declarat joi, la Bistriţa, că programul "Rabla local", prin care pot fi casate maşini mai vechi de 15 ani fără obligaţia achiziţionării uneia noi, va demara în luna martie, iar numărul de beneficiari pe fiecare unitate administrativ-teritorială va fi stabilit în funcţie de populaţie.

Pentru acest an, programul beneficiază de o alocare de 240 milioane de lei.

Programul a fost discutat de ministru în cadrul unei întâlniri avute cu primari din judeţul Bistriţa-Năsăud.

"Am discutat în mod special despre 'Rabla local', program care are o finanţare de 240 milioane de lei şi care va permite scoaterea din circulaţie a în jur de 100.000 de autoturisme mai vechi de 15 ani. Aici ne bazăm pe sprijinul autorităţilor locale, noi vom vira banii pentru aceste subvenţii în contul primăriei în proporţie de 80%, adică 2.400 lei din 3.000 lei se vor asigura din fondurile AFM, 600 lei o să fie contribuţia primăriei şi 3.000 lei o să fie prima care se încasează de beneficiarul care casează o maşină mai veche de 15 ani. Vom stabili un număr maxim de beneficiari la nivel de UAT în funcţie de populaţia fiecărei comune, fiecărui oraş, fiecărui municipiu. Vom face, astfel, o defalcare matematică a numărului de 100.000 de autoturisme la nivelul fiecărui judeţ, fiecărui UAT şi vom porni programul în cursul lunii martie, aşa am stabilit cu autorităţile locale reprezentate de asociaţiile oraşelor, municipiilor şi comunelor", a spus Tanczos.

Ministrul Mediului a precizat că ghidul aferent programului va fi supus consultării publice în cel târziu două săptămâni, în această perioadă urmând să fie finalizat şi sistemul informatic pentru "Rabla local".

