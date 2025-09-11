Programul Rabla va fi aprobat în ședința de guvern de joi, 11 septembrie. Ce se întâmplă cu voucherele pentru mașini electrice

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 23:41
Programul Rabla va fi aprobat în ședința de guvern de joi, 11 septembrie. Ce se întâmplă cu voucherele pentru mașini electrice
Diana Buzoianu, ministra Mediului - FOTO Facebook Diana Buzoianu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că programul Rabla pe anul 2025 va fi aprobat, joi, 11 septembrie, în ședința Guvernului, ea precizând că mobilizarea a fost "destul de mare" pentru ca proiectul să ajungă atât de repede pe masa Executivului.

Ministrul Diana Buzoianu a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, că a găsit varianta salvării Programului Rabla, în urma unor discuții inclusiv cu premierul Ilie Bolojan, și că a fost aprobat un buget de 200 de milioane de lei.

”Este un buget care a păstrat valoarea voucherelor pentru mașinile cu motor termic, hibrid, plug in hybrid. Într-adevăr, pentru mașina electrică am scăzut valoarea, era 37.000 de lei, una dintre cele mai mari, nu cred că mai există în Europa un voucher de peste 7.000 euro. Deci asta era oricum ceva care era total ieșit din comun. Dar Programul Rabla îl vom salva”, a declarat Diana Buzoianu.

Conform unui Ghid de finanțare care fusese pus în dezbatere publică, valoarea ecotichetului la cumpărarea unui automobil electric sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen ar urma să fie, în anul 2025, de 18.500 de lei.

Diana Buzoianu a precizat că, joi, Hotărârea de Guvern privind Programul Rabla va fi pusă pe ordinea de zi a ședinței Executivului.

”Mâine se aprobă. Nu mai trebuie să treacă prin Parlament. Vineri putem să lansăm ghidul. A fost o mobilizare destul de mare, repet, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Secretariatul General care a acceptat să facem mâine (joi - n.r.) o întâlnire pregătitoare special pentru asta. De mâine, practic, în momentul în care trece hotărârea de guvern, poate să fie publicat ghidul, care a fost deja pus în transparență, deci avem deja ghidul respectiv. Și de la momentul în care este pus în transparență ajunge imediat în Monitorul Oficial, apoi AFM dă drumul la program”, a explicat ministrul Mediului.

