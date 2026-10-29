Rabla Auto 2026 se redeschide pe 3 noiembrie pentru persoanele fizice

Programul Rabla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice începând de marți, 3 noiembrie, ora 10:00, potrivit Ministerului Mediului, date citate de RisCo.ro. Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior vor avea din nou ocazia să solicite finanțare, în aceleași condiții ca la sesiunea anterioară.

Fondurile disponibile

Suma disponibilă pentru această sesiune este de 35,4 milioane lei. Din aceasta, 25,6 milioane lei sunt pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) și a celor cu sistem de propulsie hibrid, iar 9,2 milioane lei pentru autovehiculele noi plug-in hibrid și cele pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Alte 550.000 de lei sunt alocate achiziționării motocicletelor sau motocicletelor electrice.

Ecotichetele pentru persoane fizice

Valoarea ecotichetelor este de 18.500 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen și de 15.000 de lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică. Pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid, ecotichetul este de 12.000 de lei, iar pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau o motocicletă este de 10.000 de lei.

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Cum și până când se fac înscrierile

Înscrierea se realizează prin aplicația online disponibilă pe site-ul AFM. Sesiunea va fi deschisă până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Informații detaliate despre înscriere, condițiile de participare și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul oficial al Administrației Fondului pentru Mediu.

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