Dispar televizoarele din Rabla pentru Electrocasnice 2022. Ce alte aparate vechi au fost scoase din programul guvernamental

Potrivit ghidului de finanţare al programului - ediţia 2022, publicat marţi, 15 februarie, în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), televizoarele au fost eliminate din categoria echipamentelor eligibile din Programul Rabla pentru Electrocasnice 2022, iar perioada maximă pentru utilizarea voucherelor la comercianţi a fost redusă de la 14 zile la şapte.

Potrivit unui anunţ al MMAP pe pagina de Facebook, o prioritate a ediţiei din 2022 este direcţionarea bugetului de 100 milioane lei către înlocuirea aparatelor electrocasnice cu consum ridicat de energie. În acest sens, începând cu acest an, televizoarele ies din categoria echipamentelor eligibile.

"Programul Rabla pentru electrocasnice este finanţat din bugetul rezultat în urma tranzacţionării certificatelor de emisie de GES, iar scopul său fundamental este reducerea emisiilor de carbon prin eliminarea electrocasnicelor vechi, energofage, cu echipamente noi, cu consum redus de energie.

În ceea ce privește televizoarele, datele ne arată că, în ultimii ani, echipamentele vechi, cu consum ridicat de energie, au dispărut treptat din piaţă, în bună parte şi datorită includerii televizoarelor în ediţiile mai vechi ale programului.

Am decis, aşadar, ca anul acesta să le scoatem din lista echipamentelor eligibile, deoarece considerăm că programul şi-a atins obiectivele în ceea ce priveşte acest tip de echipament şi putem direcţiona bugetul către celelalte tipuri de echipamente, pentru care aceste obiective încă nu au fost atinse", a explicat ministrul Mediului.

O altă modificare adusă ediţiei din 2022 a programului prevede că beneficiarilor care rezervă un voucher şi nu îl utilizează li se va restricţiona pentru acel an posibilitatea de a solicita un alt voucher pentru acelaşi tip de echipament.

Astfel, noile reguli vor reduce numărul voucherelor rezervate, dar neutilizate.

"Este al patrulea an de funcţionare a Programului Rabla pentru electrocasnice şi eu cred că toate programele multianuale de succes ale AFM trebuie, pe de-o parte, să evolueze odată cu inovaţiile tehnologice şi, pe de altă parte, să îşi păstreze scopul fundamental - acela de a proteja mediul. Am introdus reguli noi care sperăm să reducă semnificativ numărul voucherelor rezervate, dar neutilizate, pe parcursul unui an", a adăugat Barna Tanczos.