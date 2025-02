O parte dintre românii care locuiesc la casă primesc 10.000 de lei nerambursabili. Cum se pot obține banii

Guvernul lansează programul „Rabla pentru sobe”, prin care persoanele care locuiesc la casă pot primi până la 10.000 de lei pentru înlocuirea sobelor vechi cu unele mai eficiente energetic. Finanțat de Ministerul Mediului, programul va acoperi 70% din costurile de instalare, în limita plafonului stabilit.

Inițial, „Rabla pentru sobe” trebuia să fie disponibil mai devreme, însă ministrul Mediului, Mircea Fechet, a explicat că au fost necesare ajustări pentru a evita problemele de implementare.

„Am încercat să definim foarte bine anumite noțiuni, cum ar fi cea de sobar autorizat. Am renunțat la o parte din detaliile care puteau mai mult să încurce decât să ajute programul. Am relansat procesul în transparență și am cerut feedback suplimentar în luna decembrie. Sunt convins că îl vom lansa cel târziu în februarie 2025”, a declarat Fechet, la Romania TV.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) va finanța 70% din costurile de montaj, iar cererile vor fi depuse printr-o aplicație online gestionată de primării. După aprobare, beneficiarii vor putea accesa fondurile necesare pentru instalarea sobelor noi.

Deși programul vizează utilizarea unor sobe mai eficiente și mai puțin poluante, autoritățile nu intenționează să elimine lemnul de foc ca sursă de încălzire.

„România nu va renunța la lemnul de foc nici acum, nici în viitor”, a subliniat Fechet, argumentând că acesta rămâne o soluție accesibilă pentru gospodăriile din zonele rurale și montane.

Prin înlocuirea sobelor vechi, beneficiarii vor avea un consum mai redus de combustibil, facturi mai mici la încălzire și un impact mai redus asupra mediului. Programul „Rabla pentru sobe” își propune astfel să sprijine gospodăriile și să contribuie la reducerea poluării.

