Se mai organizează sau nu Rabla pentru mașini anul acesta? "An cu constrângeri bugetare"

Autor: Catalina Sirbu
Marti, 19 August 2025, ora 16:11
117 citiri
Se mai organizează sau nu Rabla pentru mașini anul acesta? "An cu constrângeri bugetare"
Când începe Rabla 2025 și ce modificări vor fi FOTO Pixabay

Ghidul de finanțare pentru Programul 'Rabla' va fi lansat în consultare publică la sfârșitul săptămânii, urmând ca relansarea acestuia să aibă loc în luna septembrie, a anunțat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, într-un comunicat de presă.

'Într-un an cu constrângeri bugetare, am ales să finanțăm doar acele programe care aduc beneficii clare: mai puțină poluare în orașe, mai puține conflicte cu fauna sălbatică și mai multă siguranță pentru oameni. Această ordonanță nu închide definitiv programele AFM. Guvernul își păstrează opțiunea de a aproba, prin memorandum, și alte proiecte până la finalul anului. Ne asigurăm astfel că fiecare leu din Fondul pentru Mediu este folosit eficient pentru proiecte realizabile într-un timp scurt, cu efecte directe și vizibile pentru oameni și pentru mediu', a declarat, în comunicat, ministra mediului, Diana Buzoianu.

Potrivit ministerului de resort, Programul 'Rabla' din acest an va avea o alocare de 200 milioane de lei și va funcționa pe baza unui ghid actualizat, ce va fi postat în consultare publică până la finalul săptămânii. De asemenea, valoarea voucherelor va fi redusă pentru a răspunde situației economice actuale.

Datele MMAP relevă faptul că România și-a îndeplinit ținta din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind casarea a 250.000 de autoturisme poluante, iar în cei 20 de ani de implementare, 'Rabla' a dus la scoaterea din circulație a peste un milion de mașini vechi.

În perioada următoare, Ministerul Mediului va prezenta lista actualizată a programelor Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), precum și calendarul relansării acestora, în funcție de deciziile guvernamentale și de disponibilitatea fondurilor europene și naționale, precizează sursa citată.

Se deblochează Programul Rabla. Bugetul pentru persoanele fizice va scădea semnificativ
Se deblochează Programul Rabla. Bugetul pentru persoanele fizice va scădea semnificativ
Guvernul are în plan să deblocheze Programul Rabla, conform unei prevederi din ordonanța care a anunțat că dorește o regândire a investițiilor finanțate prin PNRR și din fonduri publice...
Cum pot răspunsurile generate de AI să te lase fără bani? Povestea unui turist înșelat în Europa
Cum pot răspunsurile generate de AI să te lase fără bani? Povestea unui turist înșelat în Europa
Vacanța unui american s-a transformat într-un coșmar financiar după ce a încercat să rezolve o banală rezervare pentru un transfer spre o croazieră. Crezând că a sunat la serviciul...
#rabla, #Rabla masini, #Ministerul Mediului , #programul rabla
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce se va intampla cu Putin daca ar merge la o conferinta de pace in Elvetia. Anuntul sefului diplomatiei de la Berna
a1.ro
In grija cui a ramas fiica Teodorei Marcu, dupa moartea mamei sale. Reactia lui Alex Marcu la comentariile oamenilor din online
DigiSport.ro
Rasturnare spectaculoasa de situatie, in divortul lui Dan Alexa

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Se mai organizează sau nu Rabla pentru mașini anul acesta? "An cu constrângeri bugetare"
  2. Cum pot răspunsurile generate de AI să te lase fără bani? Povestea unui turist înșelat în Europa
  3. Mișcare surpriză pe piața de retail. Un grup românesc cumpără zeci de magazine de la compania care deține Mega Image
  4. La ce preț a fost scoasă la vânzare Cabana Babele. Pe locul ei se poate ridica un hotel de patru stele, pentru care există deja autorizație
  5. WhatsApp testează un asistent AI care rescrie mesajele pentru tine. Simplu, rapid și eficient
  6. Risc ridicat de recesiune – TradeVille
  7. Cu cât cresc tarifele pentru rovinietă și amenzile în România, de la 1 septembrie. Cele achiziționate rămân valabile
  8. Topul firmelor cu cel mai mare capital social din România. Holdingul aflat pe primul loc, înainte ca Ministerul Finanțelor să impună norme noi pentru toate societățile
  9. Reforma jumătăților de măsură. De ce proiectul de lege al pensiilor de serviciu ale magistraților exclude membrii CCR
  10. Capcana în care pică firmele românești care își mută sediul fiscal în Bulgaria în speranța unui nivel de taxare mai „prietenos”