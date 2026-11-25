Premierul Luca Niculescu a anunțat că Programul Rabla ar putea fi deschis mai devreme în 2027 și că ar putea deveni „mai generos”.

În urma unei vizite efectuate miercuri, 25 noiembrie, la Uzina Dacia din Mioveni, premierul a oferit informații despre Programul Rabla 2027.

„Suntem conștienți de importanța acestui program. În ultimii ani am văzut că alocarea pentru acest program s-a diminuat. Ce ne propunem pentru anul viitor este să deschidem Programul Rabla mai devreme, analizăm posibilitatea de a avea un program Rabla mai generos, vom vedea în ce măsură ne putem focaliza atenția pe producătorii care vin din Uniunea Europeană și, de asemenea, intenționăm să ne uităm la cum putem debloca achiziția de autovehicule produse în România de către autoritățile publice”, a declarat premierul Luca Niculescu.

Luca Niculescu: „Cea mai importantă cred că este chestiunea energiei”

Oficialul Guvernului a recunoscut că prețurile ridicate la energie reprezintă un obstacol în calea productivității.

„Cea mai importantă cred că este chestiunea energiei. Vom face această foaie de parcurs, pentru că vrem ca prețul energiei electrice să dea posibilitatea producerii unor mașini care să fie mai competitive. Vom facilita dialogul dintre producătorii de energie electrică și marii consumatori industriali pentru a încheia contracte de furnizare pe termen lung. Asta va însemna prețuri mai reduse”, a explicat prim-ministrul.

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Ajutoare de la guvern pentru marii producători din industria auto

Potrivit premierului, industria auto generează o treime din exporturile României și reprezintă o contribuție de 14% din PIB, respectiv 200.000 de locuri de muncă. Niculescu a amintit faptul că producătorul auto beneficiază de ajutoare de stat.

„Guvernul României a fost în mod constant un partener al acestei industrii: scheme constante de ajutor de stat, 71 de proiecte de investiții susținute în industria auto, în valoare totală de peste 4,5 miliarde de euro. Există probleme, unele care țin de domeniul nostru, care pot fi rezolvate la scară națională, altele care țin de un domeniu mai larg, la nivel european, și acolo vom fi alături de dumneavoastră pentru a încerca să rezolvăm problemele”, a mai precizat oficialul Executivului.

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