Când începe programul Rabla dedicat persoanelor fizice și câte zile sunt alocate pentru înscriere. Care e valoarea tichetelor

Autor: Daniel Groza
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 13:25
Programul Rabla începe în 30 septembrie FOTO Pixabay

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat printr-un comunicat de presă lansarea sesiunii de înscriere pentru Programul Rabla Auto 2025, dedicat persoanelor fizice. Înscrierile vor fi deschise începând cu 30 septembrie 2025, ora 10:00, și vor rămâne active până la 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Pentru această sesiune, bugetul total este de 200 milioane de lei, distribuit astfel:

- 80 milioane lei pentru achiziția de autovehicule noi cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC), motociclete sau autovehicule cu sistem hibrid;

- 120 milioane lei pentru autovehicule noi plug-in hibrid, motociclete electrice, autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie pe hidrogen.

Programul oferă posibilitatea persoanelor fizice de a beneficia de finanțare nerambursabilă pentru casarea mașinilor vechi, poluante, și achiziția unor vehicule mai eficiente energetic. Înscrierea se face online, direct în aplicația disponibilă pe site-ul AFM.

„Chiar și într-un context bugetar mai restrâns în acest an, angajamentul nostru pentru un mediu mai curat rămâne neschimbat. Continuăm să încurajăm populația să renunțe la autovehiculele vechi, poluante, și să opteze pentru soluții de mobilitate mai prietenoase cu mediul, contribuind astfel la îmbunătățirea calității aerului și la tranziția către un transport sustenabil.”, a transmis președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică.

Valoarea ecotichetelor Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice:

18.500 lei – pentru un autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei – pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;

12.000 lei – pentru un autovehicul nou cu sistem hibrid;

10.000 lei – pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.

Prima țară din Uniunea Europeană care aprobă o lege privind distribuirea de imagini sau filmări fake, generate de AI. Pedeapsa poate ajunge la 5 ani de închisoare
Prima țară din Uniunea Europeană care aprobă o lege privind distribuirea de imagini sau filmări fake, generate de AI. Pedeapsa poate ajunge la 5 ani de închisoare
Italia devine prima țară din Uniunea Europeană care adoptă un cadru legislativ național privind inteligența artificială, introducând pedepse de până la cinci ani de închisoare pentru...
România a avut cea mai mare inflație din UE, confirmă Eurostat. BNR avertizează că va fi și mai rău
România a avut cea mai mare inflație din UE, confirmă Eurostat. BNR avertizează că va fi și mai rău
Inflația din România a urcat la 9,9% în august, una dintre cele mai mari din UE, în timp ce zona euro a rămas la 2%. Creșterile de prețuri la mărfurile nealimentare și servicii au împins...
#rabla, #program, #persoane fizice, #conditii, #tichete, #inscrieri , #programul rabla
