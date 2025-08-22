Programul Rabla 2025 va oferi vouchere de 18.500 de lei pentru mașini electrice și de 10.000 de lei pentru cele clasice. Ce valoare maximă pot avea mașinile, pentru a primi tichetul

Valoarea ecotichetului la cumpărarea unui automobil electric sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen ar urma să fie, în anul 2025, de 18.500 de lei.

Această valoare este prevăzută în programul Rabla 2025, conform modificărilor incluse în Ghidul de finanțare care este supus consultării publice de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

Noutatea principală a programului Rabla 2025 este că valoarea ecotichetului pentru autovehiculele 100 % electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen va fi egală cu 18.500 lei, menționează MMAP într-un mesaj postat pe Internet.

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele ar urma să fie următoarele:

❇️ 15.000 lei – plug-in hybrid sau motocicletă electrică

❇️ 12.000 lei – hibrid

❇️ 10.000 lei – motor termic nou (inclusiv GPL/GNC) sau motocicletă

Conform documentului publicat de MMAP, prin Rabla 2025 se pot acorda tichete pentru automobilele cu motoare termice a căror valoare de achiziție nu depășește suma de 60.000 euro, cu TVA inclus. Pentru automobile electrice, se acordă ecotichet dacă valoarea de achiziție nu depășește suma de 70.000 euro, cu TVA inclus.

„Am înțeles că Rabla nu este doar despre schimbarea unei mașini vechi, ci rămâne un instrument important prin care cetățenii fac pași siguri către un aer mai curat. Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condițiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români șansa de a beneficia și în acest an de sprijin. În paralel, încercăm să construim un cadru de finanțare mai stabil și durabil pe viitor prin acoperirea acestui program prin Fondul Social pentru Climă. Obiectivul rămâne același: mai puțină poluare și o tranziție treptată spre mobilitate curată în România”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

