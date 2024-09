Rețeta pentru a evita răcelile, dezvăluită de un cunoscut doctor din România. "Eu nu am mai răcit, nu am mai avut gripă de vreo 7-8 ani"

Medicul Dr. Cezar Amititeloaie, cunoscut pe rețelele de socializare ca Doctor Cezar a dezvăluit care este ”rețeta” pe care o folosește de ani întregi și care îl ajută să nu mai răcească sau să nu mai zacă la pat mai bine de o săptămână.

Potrivit medicului, citat de Antena 3 CNN, este vorba despre doar câteva suplimente, la îndemâna oricui, care pot fi administrate chiar și copiilor, bineînțeles, într-o doză ajutată.

”Eu nu am mai răcit, nu am mai avut gripă de vreo 7-8 ani, de când am descoperit o rețetă relativ simplă pe care vreau să o dezvălui. În urmă cu 7,8, chiar 10 ani, mai ales atunci când lucram în spital, răceam de cel puțin 4, 5 ori pe an și stăteam bolnav câte 7, 8 zile, așa cum îi stă bine oricui. Asta până când am aflat că lucrurile pot sta și altfel, și că nu trebuie să stăm bolnavi atâta timp. O răceală poate să dureze mai puțin de o zi, sau maximum două zile, dacă nu am fost atenți în prima zi.

La primele simptome, când simți că te-a luat puțin răgușeală, că s-a umflat puțin gâtul, că începi să strănuți, că ai o stare de moleșeală, oboseală, când simți că te ia, nu aștepta, lovește-o! Lovește-o pentru că este momentul în care virusul începe să se multiplice, și atunci trebuie să îi oferi organismului resursele de care are nevoie.

Vitamina C

Vitamina C, în doze foarte mari, 500 mg sau 1000 mg, din trei în trei ore, se poate ajunge până la 10.000 mg/zi, deci de 10 ori câte 1000 mg / zi, dacă ați întârziat puțin și v-a lovit răceala foarte tare, sau dacă o tolerați din punct de vedere digestiv.

Au fost momente în care am întârziat, și în prima zi sau a doua zi am ignorat acest aspect, și a fost nevoie să iau până la 10 grame în acea zi, iar a doua zi eram fresh.

Atenție! Vitamina C nu se ia zilnic, pe termen lung, deoarece ajunge să scadă imunitatea. Copiii să ia 500 mg / zi iar adulții 1000 mg / zi, la 3-4 ore, dar vă recomand să faceți tot posibilul să luați vitamina C din proveniență naturală.

Vitamina D

Vitamina D este imunomodulator, și avem nevoie de o cantitate în sânge de 50 nanograme / mililitru. Asta înseamnă că trebuie să faceți analizele și să luați o asemenea doză încât să ajungeți la aproximativ 50. Între 40 și 60 nanograme / mililitru.

Ce doze sunt necesare? Aici este aceeași discuție. Oamenii sunt diferiți, dozele sunt diferite. Dar în general, ai răcit, nu ai apucat să-ți faci analizele, nu știi câtă vitamina D ai, recomand cam 10.000, 15.000 sau poate 20.000 UI, mai ales pentru cei care au boli autoimune, timp de două trei zile. În prima zi, când răceala este puternică, 10.000 - 20.000 UI, iar în următoarele zile, doză în scădere, până ajungeți la 5000 UI.

Magneziu

Magneziul, 500 mg de două ori pe zi, dimineața și seara.

Zinc

Zincul, 25 mg/2 ori pe zi.

Potasiu

Potasiul, avem nevoie de potasiu pentru construcția anticorpilor, așa încât clorura de potasiu sau citrat de potasiu, 1000 - 2000 mg/zi, dar și alimente bogate în potasiu.

Quercitină

Quercitină, 500 mg/zi. Quercitina se găsește și în ceapă și usturoi, așa că dacă le tolerați, cătină, ghimbir, miere de albine... Mierea de albine este singurul aliment care nu se strică. S-a găsit miere de albine comestibilă veche de trei ani. Asta înseamnă că bacteriile sau celelalte microorganisme nu au reușit să facă față sistemului antimicrobian, antiseptic, pe care îl are mierea de albine. Dar nu o puneți în ceai fierbinte. Mierea de albine nu trebuie încălzită la mai mult de 40 de grade. Cum vă dați seama de temperatură dacă nu aveți termometru? Vedeți dacă vă frige sau nu.

Odihnă

Odihnă cât mai multă, gargară cu apă și sare, mai ales când simțiți că vă ia.

Cam asta se poate face rapid ca să nu vă ia răceala. În caz că v-a luat, același regim, doar că în doze mai mari”, a explicat Doctor Cezar pe o rețea socială.

