O singură modificare în stilul de viață iți poate reduce considerabil riscul de a răci. Recomandările specialiștilor

Știința ajunge din când în când la ceea ce bunicii noștri au spus tot timpul. Cum ar fi atunci când te-au avertizat: "O să răcești afară!", atunci când simțeai aerul rece. Teoretic, nu te poți îmbolnăvi doar din cauza frigului (majoritatea răcelilor sunt cauzate de virusuri).

Cu toate acestea, există un mod în care temperaturile scăzute pot contribui la îmbolnăvire fără să vă dați seama. Inspirarea aerului rece și uscat de afară (sau chiar din casă) te poate face mai susceptibil să răcești. Iar totul se întâmplă din cauza modului în care nasul nostru este conceput să ne protejeze.

"Aparatul nazal este conceput pentru a fi primul pas în combaterea infecțiilor și filtrarea iritanților din mediul înconjurător", a declarat Dr. Amy Brown, medic pneumolog certificat, profesor asistent de pediatrie la New York Medical College School of Medicine și profesor asociat adjunct de sănătate publică la School of Health Sciences and Practice.

"Nasul are propriul său sistem intern de umidificare care îi permite să se adapteze cu ușurință la schimbările din mediul extern", a spus Brown. "Acest rol este extrem de important, deoarece marchează începutul procesului de furnizare a aerului proaspăt, curat și umidificat către cea mai profundă parte a plămânilor noștri."

Când aerul din jurul nasului este prea uscat, nasul trebuie să depună un efort mai mare pentru a umidifica aerul pe care îl inspiri, dar nu reușește întotdeauna să facă față. Brown a explicat că atunci când filtrarea nazală și apărarea imunitară nu funcționează optim din cauza aerului uscat, virusurile — cum ar fi cele care cauzează infecții respiratorii și răcelile de toamnă — pătrund mai ușor. Nu e deloc bine dacă vrei să eviți îmbolnăvirea!

Cum este învins sistemul de apărare al nasului de vremea rece

Rinologul și chirurgul sinusurilor, Dr. Peter Hwang, șeful Stanford Sinus Center și fondatorul SoundHealth, a declarat pentru HuffPost: "Funcția nazală sănătoasă se bazează atât pe o anatomie adecvată, pentru a permite un flux de aer bun, cât și pe un strat de mucus bine hidratat, care ajută la menținerea nasului umezit și curat".

Acel strat de mucus este exact ceea ce pare — un strat lipicios și vâscos de secreții nazale în mucoasa cavității nazale, care acționează ca „o barieră fizică împotriva pătrunderii virusurilor și bacteriilor în țesut și ca un organ activ din punct de vedere imunologic,” a explicat Hwang.

Poate părea scârbos, dar pentru că rolul nasului este de a umidifica și încălzi aerul inspirat, eliminând particulele mici din aer înainte ca acestea să ajungă la căile respiratorii inferioare, stratul de mucus (sau epitelial) este esențial. Cavitatea nazală conține, de asemenea, miliarde de celule numite cili care arată ca niște "proiecții microscopice în formă de degete care se mișcă la unison pentru a mătura mucusul, bacteriile și virușii", potrivit Dr. Peter Filip, rinolog și chirurg, scrie huffpost.com.

Toate aceste mijloace de apărare sunt în pericol atunci când aveți căile nazale uscate. Atunci când temperatura din interiorul nasului scade, aceasta afectează aproximativ 50% din miliardele de celule care asigură funcția de apărare imună antivirală din nări, potrivit unui studiu, conform CNN.

Umiditatea scade atunci când vremea se răcește, "ceea ce face mai greu pentru nas să mențină acest strat de mucus umidificat", a spus Hwang.

Aerul din propria casă ar putea fi, de asemenea, mai uscat decât ideal. Ca să nu mai vorbim de faptul că "o varietate de viruși prosperă" în timpul lunilor de toamnă și iarnă, ceea ce poate irita stratul protector al nasului, potrivit lui Filip.

Alte cauze ale nasului uscat și semne că vă confruntați cu această problemă

Desigur, nu doar vremea rece poate provoca uscarea nasului. Deși „structura” nasului poate varia de la o persoană la alta, conform lui Filip, alte cauze ale uscării nasului pot include deshidratarea, scobitul în nas, folosirea frecventă a șervețelelor, bețișoarelor de urechi sau a altor obiecte străine în nas, vremea uscată, alergiile, diverse medicamente, cum ar fi decongestionantele orale, antihistaminicele și anumite medicamente pentru afecțiuni psihiatrice, precum și anumite boli autoimune, care sunt un tip de boală în care sistemul imunitar își atacă propriile celule.

Fumul de tutun, poluanții din aer, parfumurile/ mirosurile iritante și alergenii pot dăuna, de asemenea, sănătății nazale, potrivit lui Brown.

"Dacă există cantități excesive de iritanți sau particule infecțioase în mediu, nasul trebuie să depună un efort mai mare pentru filtrare și s-ar putea să nu reușească să mențină o umidificare optimă, ceea ce duce apoi la uscăciune", a spus ea.

Așadar, cum vă dați seama dacă nasul dumneavoastră este uscat?

Experții sugerează să căutați aceste semne: Disconfort nazal general, durere, mâncărime sau congestie, mucus gros, care poate duce la agravarea congestiei și a disconfortului, un simț al mirosului alterat, piele descuamată, cruste, mucus galben uscat, cruste sângeroase sau sângerări nazale.

Ce este cel mai recomandat să faci dacă ai căile nazale uscate, în special în sezonul răcelilor și gripelor

Simplu și la obiect, trebuie să te ocupi de aerul uscat și să menții căile nazale umede. Această singură schimbare în stilul de viață ar putea face o diferență uriașă, conform experților.

"Asigurarea unei umidități corespunzătoare în spațiul tău de locuit este, de fapt, cheia pentru o ameliorare continuă și pe termen lung," a spus Brown.

Un umidificator te poate ajuta dacă mediul este prea uscat, dar ai grijă — umiditatea excesivă în interior poate face mai greu să respiri și poate duce la creșterea mucegaiului în mediu, conform lui Brown.

Găsiți echilibrul perfect asigurându-vă că umiditatea din interior este de aproximativ 35-45%.

"Dacă nasul tău se simte uscat și acest lucru este asociat cu buzele uscate sau cu pielea uscată, atunci ar putea fi un indiciu că mediul din interior este mai uscat", a explicat Brown.

Pentru o ameliorare pe termen scurt, încercați o saună cu aburi, utilizați spray-uri nazale fără prescripție medicală pe bază de soluție salină și evitați utilizarea articolelor parfumate în casă. Hidratarea este, de asemenea, esențială pentru a "limita uscăciunea generală", potrivit lui Brown.

Discutați cu medicul dumneavoastră dacă vă confruntați cu un nas uscat pentru mai multe recomandări. Nasul care curge nu este deloc plăcut, însă, nasul uscat prezintă propriile probleme. S-ar putea să nu-ți dai seama că aerul pe care îl respiri în casă sau afară te face mai predispus să răcești în această toamnă, dar acest lucru se poate întâmpla. Prin prioritizarea sănătății nasului tău și a umidității ― împreună cu adoptarea măsurilor de prevenire a virusurilor ― poți reduce riscul de a te îmbolnăvi în această sezon, scrie huffpost.com.

