Cum să scapi mai repede de răceală. Trucuri care accelerează vindecarea

Cazurile de gripă din România se înmulțesc îngrijorător, iar tot mai mulți pacienți ajung la spital cu simptome de Flurona, adică au în același timp și gripă și COVID.

Sezonul rece este oricum recunoscut pentru răcelile frecvente, în special în rândul copiilor. Adevărul este că nu există un remediu care face răceala să dispară peste noapte, însă anumite suplimente pot reduce durata și pot ameliora simptomele, potrivit medicalnewstoday.com.

În mod normal, simptomele ating intensitatea maximă la 2-3 zile de la debut și dispar complet după 10-14 zile. Totuși, refacerea poate dura și mai mult în cazul persoanelor vârstnice sau a celor care au și alte probleme de sănătate.

În primul rând, este important de reținut că gripa și răceala sunt două afecțiuni care, deși seamănă, sunt diferite. Simptomele gripei sunt de obicei mai severe și pot dura mai mult decât simptomele răcelii.

Simptomele răcelii includ:

Strănut

Nas înfundat

Dureri în gât

Tuse

Ochi umezi

Persoanele răcite pot dezvolta și febră, dar mai rar, febra este mai degrabă un simptom comun al gripei.

Cum să scapi mai repede de răceală

Răcelile banale trec în general de la sine, fără să fie necesare medicamente specifice. Cu toate acestea, anumite suplimente pot ajuta la accelerarea recuperării.

Echinaceea

Echinaceea este un supliment pe bază de plante care poate reduce durata unei răceli cu 1,4 zile, conform unui studiu mai vechi din The Lancet Infectious Diseases.

Vitamina C

Un studiu din 2017 din revista Nutrients afirmă că există o legătură între o doză zilnică de 6-8 grame de vitamina C și o durată mai scurtă a răcelii.

Vitamina D

Potrivit unei cercetări din 2020, din The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, persoanele care au deficit de vitamina D au nevoie de suplimente pentru a preveni răcelile. Cu toate acestea, persoanele care au suficientă vitamina D deja nu beneficiază în mod semnificativ din administrarea acestui supliment.

Zinc

Un studiu din 2020 susține că suplimentele cu zinc ar putea reduce cu până la 53% răceala la copiii sub 10 ani.

Cum să reduci simptomele răcelii

Oamenii pot urma o serie de recomandări pentru a reduce simptomele răcelii în perioada recuperării:

Odihnă

Hidratare

Folosirea unui umidificator de aer

Spray nazal salin sau picături nazale

Inhalarea aburului deasupra unui vas cu apă fierbinte

Pastile de supt pentru ameliorarea durerilor de gât

Miere pentru calmarea tusei

