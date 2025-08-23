Condimentele comune din bucătărie care pot ucide majoritatea virusurilor și pot vindeca răcelile. Dezvăluirile unui expert: "Îi simți efectul de încălzire imediat"

Autor: Bogdan Atanasiu
Joi, 21 August 2025, ora 18:18
3548 citiri
Un fitoterapeut a împărtășit lista de plante pe care le consideră mai eficiente decât medicamentele prescrise FOTO Pixabay

Un fitoterapeut a împărtășit lista de plante pe care le consideră mai eficiente decât medicamentele prescrise.

Fitoterapeutul Simon Mills a apărut recent în podcastul The Diary of a CEO, găzduit de Steven Bartlett, unde și-a prezentat principalele remedii naturale.

Autorul a insistat că există câteva condimente obișnuite din bucătărie capabile să combată totul – de la o simplă răceală până la probleme cardiovasculare. El a evidențiat ghimbirul, ardeiul iute, turmericul, scorțișoara și usturoiul drept ingrediente casnice care ar putea ucide majoritatea virusurilor.

De asemenea, a descris un remediu natural pe care îl consideră eficient împotriva răcelii, ce implică doar ghimbir și scorțișoară.

Ghimbirul proaspăt are multiple proprietăți vindecătoare: acțiune antioxidantă, antiinflamatoare, anti-greață și chiar capacitatea de a ridica temperatura corporală.

Pentru a-l folosi eficient în tratarea răcelii, Mills recomandă să dai pe răzătoare o bucată de mărimea unui deget mare și să o pui într-o cană. Se adaugă apoi un baton de scorțișoară (sau o linguriță de scorțișoară măcinată), cunoscută pentru efectele sale benefice: susține digestia, ajută sistemul respirator, ameliorează simptomele menstruale la femei și poate reduce diferite tipuri de dureri. Apoi se toarnă apă fierbinte, se lasă câteva minute la infuzat și se strecoară într-o altă cană.

„Îi simți efectul de încălzire imediat”, a spus Mills.

El a explicat că atunci când consumi ghimbir sau alte „plante fierbinți” similare, acestea pot ajuta la desfundarea sinusurilor, deoarece ghimbirul contribuie la hiperemie – o reacție a organismului ce dilată vasele de sânge.

Acest proces determină celulele producătoare de mucus să se relaxeze și poate chiar să ajute la eliminarea secrețiilor din plămâni.

„Există un mecanism natural al organismului, ca un fel de scări rulante, care scoate afară mucusul din plămâni, iar acesta este stimulat”, a explicat el.

Mills a mai spus că folosește condimente precum ghimbir, scorțișoară și turmeric drept „remedii de bază” pentru prevenirea problemelor cardiovasculare.

El a adăugat că, atunci când tai turmericul în două, obții curcumină, o substanță cu puternic efect antiinflamator. De asemenea, a vorbit despre beneficiile usturoiului crud, pe care îl consideră „un prebiotic foarte puternic” ce sprijină flora intestinală.

„Îi încurajez pe oameni să nu ceară imediat antibiotice de la medic, ci să încerce unele dintre aceste tratamente simple, naturale și gratuite, chiar acasă”, a spus el.

Totuși, Mills a recunoscut că multe dintre studiile privind plantele și condimentele ca medicamente se află încă într-un stadiu incipient – și adesea utilizează extracte concentrate sau doze mari, imposibil de obținut dintr-o masă obișnuită. Cu toate acestea, există indicii că și cantitățile zilnice moderate pot sprijini sănătatea pe termen lung.

De reținut: FDA (Food and Drug Administration, Agenția pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite) consideră suplimentele pe bază de plante drept alimente, nu medicamente, astfel că acestea nu sunt supuse acelorași standarde de testare, producție și etichetare ca medicamentele, scrie dailymail.com.

Potrivit Johns Hopkins Medicine, suplimentele pe bază de plante pot interacționa cu tratamentele convenționale și pot avea efecte puternice.

Medicii sfătuiesc oamenii să nu se autodiagnosticheze și să nu se trateze singuri, ci să discute întotdeauna cu un specialist înainte de a lua suplimente pe bază de plante.

