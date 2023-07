Cea mai frumoasă femeie din tenis: ”Simona Halep poate să câștige US Open”

Fostă jucătoare, frumoasa americancă Rachel Stuhlmann s-a reprofilat în social media, devenind influencerița numărul 1 în ceea ce privește tenisul. Ea a comentat cazul Simonei Halep, sperând că românca va reveni în curând în circuit.

"Sunt sigură că este o situație foarte grea pentru ea, n-a mai jucat de aproape un an. M-am bucurat când am aflat că ar putea reveni pe teren chiar la US Open.

Îmi place de ea, mi-ar plăcea să revină și să le demonstreze tuturor ceea ce poate, cu toată presiunea care a fost pe umerii ei.

Cred că ar putea să câștige trofeul la US Open. Are unul dintre cele mai bune jocuri din circuit", a spus Stuhlmann, citată de sportskeeda.com.

Simona Halep, suspendată de la US Open 2022, e în așteptarea verdictului în scandalul de dopaj care i-a afectat cariera.