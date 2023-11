Cea mai frumoasă femeie din tenis, la Turneul Campioanelor. Ce-a spus despre Simona Halep VIDEO

Fostă jucătoare, frumoasa americancă Rachel Stuhlmann s-a reprofilat în social media, devenind influencerița numărul 1 în ceea ce privește tenisul.

Cu peste 300.000 de urmăritori pe Instagram, Rachel nu ratează nicio ocazie de a se face remarcată în lumea tenisului.

Astfel, pe lângă faptul că postează constant imagini provocatoare de pe terenul de tenis, ea se deplasează și la marile turnee.

Așa s-a întâmplat și la Turneul Campioanelor de la Cancun (Mexic), Rachel Stuhlmann impresionând asistența cu calitățile sale fizice.

Ea a comentat în această vară și cazul Simonei Halep, sperând că românca va reveni în curând în circuit.

"Sunt sigură că este o situație foarte grea pentru ea, n-a mai jucat de aproape un an. M-am bucurat când am aflat că ar putea reveni pe teren chiar la US Open.

Îmi place de ea, mi-ar plăcea să revină și să le demonstreze tuturor ceea ce poate, cu toată presiunea care a fost pe umerii ei.

Cred că ar putea să câștige trofeul la US Open. Are unul dintre cele mai bune jocuri din circuit", spunea Stuhlmann, citată de sportskeeda.com.

