Petrecerea jucătoarelor de la turneul WTA 1000 de la Miami a avut-o printre protagoniste și pe frumoasa Rachel Stuhlmann, cea mai cunoscută influenceriță din lumea tenisului.

Fostă tenismenă, fără rezultate deosebite, Rachel se laudă cu statutul de numărul 1 în rândul influencerițelor care își desfășoară activitatea în legătură cu sportul alb, așa după cum se poate observa pe conturile tinerei de pe rețelele sociale.

Rachel Stuhlmann, care are aproape 300.000 de urmăritori pe Instagram, n-avea cum să rateze mega-turneele de la Indian Wells și Miami, unde a strălucit cu ținutele sale sexy.

Rachel a reușit chiar să se fotografieze cu tenismena momentului în circuitul WTA, Elena Rîbakina, câștigătoarea de la Indian Wells.

