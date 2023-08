Se schimbă povestea din Albă ca Zapăda: "Gata cu prinții salvatori, ea e o femeie neînfricată"

Actriţa Rachel Zegler, care o interpretează pe eroina din noul film Disney „Albă ca Zăpada”, este în centrul unei controverse pe TikTok după ce a criticat filmul original din 1937.

Vorbind pentru Variety în septembrie 2022, americanca în vârstă de 22 de ani a descris filmul original din 1937 ca fiind „extrem de înapoiat în ceea ce priveşte ideile despre femei”.

Ea a fost întrebată dacă publicul ar trebui să se aştepte la o versiune mai modernă a lui Albă ca Zăpada. „Nu mai este 1937. Ea nu va fi salvată de prinţ şi nu va visa la dragostea adevărată. Ea visează să devină un lider neînfricat, corect, curajos şi adevărat. Este o poveste cu adevărat incredibilă în care se vor regăsi tinerii din întreaga lume”, a spus ea.

Aceste comentarii, făcute în urmă cu aproape un an, circulă astăzi pe TikTok. Potrivit unor utilizatori ai platformei, temele romantismului şi iubirii într-un basm nu pot fi omise. „Înţeleg că vor să o facă pe Albă ca Zăpada mai puternică, dar nu este nimic în neregulă cu a fi salvată de un prinţ”, a relatat un utilizator. „Dacă producţiile urăsc atât de mult complotul, de ce nu au creat o poveste complet diferită?”, a spus un alt internaut.

Utilizatorul thechickflicksshow a răspuns comentariilor lui Rachel Zegler într-un videoclip postat pe TikTok la sfârşitul lunii iulie: „Ai dreptate, nu mai este 1937. Şi ştii ce nu mai trebuie să aleagă femeile între carieră sau dragoste? Le putem avea pe amândouă”. „Sunt o feministă, dar nu avem nevoie de remake-uri în care personajele originale devin cumva simboluri feministe. În artă, ar trebui să existe personaje diverse, dar când fiecare personaj feminin are o ştampilă de emblemă feministă, întreaga industrie cinematografică devine plictisitoare”, a reacţionat utilizatorul shikalord într-un alt videoclip.

La începutul acestui an, fotografii ale distribuţiei au fost dezvăluite de către compania de producţie. Publicul a descoperit că Albă ca Zăpada nu era însoţită de cei şapte pitici, ci de „creaturi magice”. În ianuarie, actorul Peter Dinklage („Game of Thrones”) a condamnat stereotipurile persoanelor cu nanism din „Albă ca Zăpada”. „Încă mai spui această poveste de modă veche despre şapte pitici care trăiesc împreună într-o peşteră”, a spus el la podcastul lui Marc Maron. Studiourile Disney au comentat ulterior în The Hollywood Reporter: „Trebuie să evităm să întărim stereotipurile din filmul de animaţie original. Avem o abordare diferită cu aceste şapte personaje şi ne-am consultat cu membri ai comunităţii celor cu nanism”.

Unii utilizatori TikTok au criticat, de asemenea, producţiile Disney pentru că au ales-o pe Rachel Zegler ca actriţă principală. Potrivit membrilor platformei, actriţa, care este de origine columbiană şi poloneză, nu se potriveşte cu personajul cunoscut pentru că are pielea „albă ca zăpada”. Publicul se va reîntâlni cu actriţa Gal Gadot („Wonder Woman”) în rolul Reginei malefice.