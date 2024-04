Coreea de Nord a tras o rachetă balistică cu rază intermediară de acţiune în Marea Japoniei. „Am consolidat supravegherea” VIDEO

Armata sud-coreeană a anunțat că Coreea de Nord Coreea de Nord a tras o rachetă balistică cu rază intermediară de acţiune marţi, 2 aprilie, ultima lansare dintr-o serie de teste de armament interzise ale Phenianului în acest an, relatează AFP.

Statul Major Interarme sud-coreean (JCS) anunță că armata sud-coreeană a detectat către ora (locală) 6.53 (0.53, ora României) ceea ce se presupune a fi o rachetă balistică cu rază intermediară de acţiune, din zona Phenian către Marea de Est, desemnând Marea Japoniei.

#Watch | North Korea fired a ballistic missile off the east coast. Japan's coast guard said the apparent missile had already fallen into the sea #NorthKorea #Japan pic.twitter.com/RqccixIfSi