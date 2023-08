Racheta Indiei, aproape de Lună după eșecul rușinos al Rusiei: "Funcționează perfect şi nu sunt aşteptate evenimente neprevăzute"

Toate sistemele modulului indian care se apropie de Lună funcţionează "perfect" şi nu sunt aşteptate evenimente neprevăzute în ziua aselenizării, a anunţat agenţia spaţială a ţării luni, 21 august, la două zile după eşecul unei sonde selenare a Rusiei, transmite Reuters.

Sonda spaţială Chandrayaan-3 a Indiei este programată să aselenizeze la 23 august la Polul Sud al Lunii, o regiune despre care se crede că ar ascunde, în craterele aflate în umbră, apă îngheţată ce ar putea susţine o viitoare colonizare a Lunii.

Organizaţia indiană de cercetare spaţială (ISRO) a anunţat duminică faptul că viteza modulului de aselenizare al celei de-a treia misiuni selenare a Indiei, Chadrayaan-3, a fost redusă şi mai mult înainte de atingerea suprafeţei Lunii, programată pentru miercuri, 23 august.

Chandrayaan-3 Mission:

Here are the images of

Lunar far side area

captured by the

Lander Hazard Detection and Avoidance Camera (LHDAC).

This camera that assists in locating a safe landing area -- without boulders or deep trenches -- during the descent is developed by ISRO… pic.twitter.com/rwWhrNFhHB